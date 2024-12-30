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Воздушные силы (1997) воздушная тревога (683) баллистические ракеты (324)

В Киеве и ряде областей объявляли тревогу: существовала угроза баллистики (обновлено)

карта

В Киеве и области, а также в восточных, центральных и южных регионах объявляли воздушную тревогу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении.

По состоянию на 13:01 Воздушные силы объявили об отбое угрозы применения баллистического вооружения.

карта

Читайте: ПВО сбила 21 беспилотник из 43, еще 22 – локационно потеряны, - Воздушные силы
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Уйобок готується до Нового Року!
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30.12.2024 12:45 Ответить
Гадаю да буде страшно завтра
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30.12.2024 12:48 Ответить
Маю надію, що за своїми старовинними традиціями й у відповідності до духовних скрєп - завтра набухаються, та перестріляюттся/отруяться/поубиваються..

От шоб їм метиловиго спирту підкунули у якості підарунків..під йолки..
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30.12.2024 12:52 Ответить
валєжнік накопичує.
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30.12.2024 12:49 Ответить
сподіваюсь завтра пару "штормів" завітають на якусь їхню новорічну "лінєйку". Вже ж було.
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30.12.2024 12:52 Ответить
Горндон зуб давал, что обстрелов больше не будет. Ему пирамидку вместо стоматолога.
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30.12.2024 12:53 Ответить
Так не було обстрілу балістикою, нема на карті вибухів. Може то наші повітряні сили вирішили підставити Гордона і вімкнули тривогу просто так. Як тобі такоє, Ілон Маск?
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30.12.2024 13:09 Ответить
Предлагаю дождаться утра 31 декабря и окончательно проверить это изделие № 2.
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30.12.2024 13:22 Ответить
 
 