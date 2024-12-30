В Киеве и ряде областей объявляли тревогу: существовала угроза баллистики (обновлено)
В Киеве и области, а также в восточных, центральных и южных регионах объявляли воздушную тревогу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении.
По состоянию на 13:01 Воздушные силы объявили об отбое угрозы применения баллистического вооружения.
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От шоб їм метиловиго спирту підкунули у якості підарунків..під йолки..
рндон зуб давал, что обстрелов больше не будет. Ему пирамидку вместо стоматолога.