В Киеве и ряде областей объявляли тревогу: существовала угроза баллистики (обновлено)

В Киеве и области, а также в восточных, центральных и южных регионах объявляли воздушную тревогу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении.

По состоянию на 13:01 Воздушные силы объявили об отбое угрозы применения баллистического вооружения.

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