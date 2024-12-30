ПВО сбила 21 беспилотник из 43, еще 22 – локационно потеряны, - Воздушные силы

В ночь на 30 декабря 2024 года (с 19.00 29 декабря) противник атаковал 43 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов. Пуски зафиксированы из Приморско-Ахтарска - РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

"В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы и мобильных огневых групп сбит 21 ударный БпЛА типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы других типов в Харьковской, Полтавской, Черниговской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях", - говорится в сообщении.

Военные также отметили, что 22 вражеских беспилотника-имитатора локально потеряны (без негативных последствий).

В Харьковской и Одесской областях из-за падения сбитых БпЛА повреждены частные дома граждан.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, ночью "Шахеды" атаковали Харьковскую область, за сутки в регионе 3 человека пострадали от вражеских ударов. В Одесской области в результате российской атаки повреждены дома в Раздельнянском районе.

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