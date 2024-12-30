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США предоставит Украине $15 млрд, обеспеченных доходами от замороженных активов РФ, - Шмыгаль

Заморожені активи РФ

США предоставят Украине 15 млрд долларов, которые обеспечены будущими доходами от замороженных российских активов.

Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Соответствующее соглашение подписали украинский Минфин и Всемирный банк. Это будут средства в рамках проекта PEACE in Ukraine и часть взноса США на сумму 20 млрд долларов по инициативе G7, которые направим на социальные и гуманитарные расходы.

Спасибо Соединенным Штатам и Всемирному банку за реализацию и поддержку инициативы, которая заставляет Россию платить за агрессию против Украины", - отметил Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Япония и Великобритания выделили $1 млрд финансовой помощи Украине, - Шмыгаль

Ранее Шмыгаль сообщил, что Украина получила от США первый миллиард долларов, обеспеченный доходами от замороженных активов РФ.
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На Новорічні подарунки для сімей 5-6 дефективних менеджерів вистачить?
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30.12.2024 12:59 Ответить
На новорічні премії прокурорам - інвалідам, головам МСЕК, депутатам і їх помічникам, мусара всіх мастєй, суддям і т.д . вистачить.
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30.12.2024 13:00 Ответить
у сша про це знають?
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30.12.2024 13:04 Ответить
Точнее- зелень скиздит ещё 15 млрд доларів.
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30.12.2024 13:05 Ответить
Ну тепер вибори не скоро...бо такі кошти ж треба якось " освоїти"..😄
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30.12.2024 13:06 Ответить
А заморожені активи нам коли віддадуть?
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30.12.2024 13:12 Ответить
це ж так на часі --- бо зелена ******** у вр дружно встала в чергу за ролс-ройсами . завод не встигає виконувати замовлення
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30.12.2024 15:33 Ответить
 
 