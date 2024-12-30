США предоставит Украине $15 млрд, обеспеченных доходами от замороженных активов РФ, - Шмыгаль

США предоставят Украине 15 млрд долларов, которые обеспечены будущими доходами от замороженных российских активов.

Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Соответствующее соглашение подписали украинский Минфин и Всемирный банк. Это будут средства в рамках проекта PEACE in Ukraine и часть взноса США на сумму 20 млрд долларов по инициативе G7, которые направим на социальные и гуманитарные расходы.

Спасибо Соединенным Штатам и Всемирному банку за реализацию и поддержку инициативы, которая заставляет Россию платить за агрессию против Украины", - отметил Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Япония и Великобритания выделили $1 млрд финансовой помощи Украине, - Шмыгаль

Ранее Шмыгаль сообщил, что Украина получила от США первый миллиард долларов, обеспеченный доходами от замороженных активов РФ.