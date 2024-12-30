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Латвия (1279) россия (92999)

Латвия отказала в убежище гражданину РФ, якобы бежавшему от отправки на войну против Украины

Росіянину відмовили у притулку в Латвії. Він тікав від мобілізації

Латвия отказала в предоставлении убежища гражданину РФ, который утверждал, что российские власти планировали отправить его воевать в Украину.

Об этом пишет издание Delfi, информирует Цензор.НЕТ.

В мае 2024 года гражданин России обратился в Государственную пограничную службу Латвии с заявлением о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса.

Мужчина утверждал, что он и его близкие в России подвергаются нападениям, их жизнь под угрозой.

Изначально в качестве причины подачи запроса на убежище он указал, что в РФ он получил несколько повесток. По словам мужчины, его безопасность и жизнь находятся под угрозой, поскольку его собирались отправить на войну в Украину.

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Также он заявил о проблемах психического характера, поскольку он якобы может нанести себе вред и использует специальные лекарства.

Впоследствии он заявил, что в России якобы был политически активным, участвовал в трех митингах и публиковал записи в социальной сети, в которых выступал против войны и коррупции.

Однако управление по вопросам гражданства и миграции Латвии осенью отказало в предоставлении статуса беженца и альтернативного статуса.

Там объяснили отказ тем, что мужчина подал заявление на убежище только 4 мая 2024 года во время задержания в аэропорту Риги, когда он пытался выехать в Черногорию с поддельным разрешением на пребывание в Польше.

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Мужчина не проявил интереса к получению убежища ни в 2021 году, когда отдел разрешений на пребывание PMLP аннулировал его временное разрешение на пребывание и он добровольно вернулся в Россию, ни уже в 2023 году, когда въехал в Латвию.

Не согласившись с решением управления, мужчина подал заявление в административный районный суд, однако тот отклонил его заявление.

Суд, не нашел оснований для вывода, что заявитель может быть признан лицом, чьи политические убеждения или деятельность могут стать основанием для его возможного политического преследования в России. В решении отметили, что материалы дела не указывают на то, что заявитель индивидуально открыто делился своим политическим мнением, например, в социальных сетях.

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Топ комментарии
+7
Правильно зробили! Пусти кац...а за стіл...., воно гірше за свиню! Через пів години почне бити кулаком у груди і волати, що ,,притісняють руських"!
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30.12.2024 13:34
+5
хай ідуть воювати з путіним. За них на расії цього ніхто не буде робить.
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30.12.2024 13:01
+4
Якщо дати притулок нічим не цінному (не науковець чи щось таке) поодинокому бігуну, з імовірністю 99% ви отримаєте вдень "хорошєго русского", а вночі - діючого агента ГРУ.
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30.12.2024 13:50
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Правила форума Совет форумчан
хай ідуть воювати з путіним. За них на расії цього ніхто не буде робить.
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30.12.2024 13:01 Ответить
А може як раз таким і потрібно давати притулок. Тим кацапами які не хочуть їхати воювати в Україну. Ви самі ставити їх у позицію коли нема іншого вибору як їхати вбивати в Україну.
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30.12.2024 13:20 Ответить
Якщо дати притулок нічим не цінному (не науковець чи щось таке) поодинокому бігуну, з імовірністю 99% ви отримаєте вдень "хорошєго русского", а вночі - діючого агента ГРУ.
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30.12.2024 13:50 Ответить
А, ну так Агенти ГРУ на деревах вирощують....
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30.12.2024 14:33 Ответить
Часто-густо достатньо тєлєги і пари сеансів спілкування.
Не всі агенти Джеймси Бонди.
Щоб відправити готовий вибуховий пристрій літаком DHL багато розуму не треба.
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30.12.2024 15:23 Ответить
От тільки так можна кожного завербувати.
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30.12.2024 15:36 Ответить
От тому і не треба кацапів у цивілізовані країни пускати.
За винятком випадків, коли втеча цього конкретного кацапа боляче вдарить по техносфері росії.
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30.12.2024 15:42 Ответить
Тренболон , smatriu tebe nidali , mataieshsa tudi sudi , to ti v Ukraine , to v Anglii ...🤣
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30.12.2024 15:28 Ответить
Правильно зробили! Пусти кац...а за стіл...., воно гірше за свиню! Через пів години почне бити кулаком у груди і волати, що ,,притісняють руських"!
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30.12.2024 13:34 Ответить
Кацапу кацапове.
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30.12.2024 13:39 Ответить
Чому в Європу , бо умови класні , чи провокатор -агент ? Най їде до Монголії , Казахстану , туди купа бурят з опозиції втекла .
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30.12.2024 13:58 Ответить
Хай у монголію біжить!
Там напевно і непомітять шо він у них живе...
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30.12.2024 14:41 Ответить
 
 