Латвия отказала в убежище гражданину РФ, якобы бежавшему от отправки на войну против Украины

Латвия отказала в предоставлении убежища гражданину РФ, который утверждал, что российские власти планировали отправить его воевать в Украину.

Об этом пишет издание Delfi, информирует Цензор.НЕТ.

В мае 2024 года гражданин России обратился в Государственную пограничную службу Латвии с заявлением о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса.

Мужчина утверждал, что он и его близкие в России подвергаются нападениям, их жизнь под угрозой.

Изначально в качестве причины подачи запроса на убежище он указал, что в РФ он получил несколько повесток. По словам мужчины, его безопасность и жизнь находятся под угрозой, поскольку его собирались отправить на войну в Украину.

Также читайте: Украина получит более 1000 дронов разных типов от Латвии, - министр обороны Спрудс. ФОТО

Также он заявил о проблемах психического характера, поскольку он якобы может нанести себе вред и использует специальные лекарства.

Впоследствии он заявил, что в России якобы был политически активным, участвовал в трех митингах и публиковал записи в социальной сети, в которых выступал против войны и коррупции.

Однако управление по вопросам гражданства и миграции Латвии осенью отказало в предоставлении статуса беженца и альтернативного статуса.

Там объяснили отказ тем, что мужчина подал заявление на убежище только 4 мая 2024 года во время задержания в аэропорту Риги, когда он пытался выехать в Черногорию с поддельным разрешением на пребывание в Польше.

Также читайте: Латвия в случае угрозы может захватить корабли "теневого" флота России, - премьер-министр

Мужчина не проявил интереса к получению убежища ни в 2021 году, когда отдел разрешений на пребывание PMLP аннулировал его временное разрешение на пребывание и он добровольно вернулся в Россию, ни уже в 2023 году, когда въехал в Латвию.

Не согласившись с решением управления, мужчина подал заявление в административный районный суд, однако тот отклонил его заявление.

Суд, не нашел оснований для вывода, что заявитель может быть признан лицом, чьи политические убеждения или деятельность могут стать основанием для его возможного политического преследования в России. В решении отметили, что материалы дела не указывают на то, что заявитель индивидуально открыто делился своим политическим мнением, например, в социальных сетях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тотальное нападение России на страны Балтии пока полностью исключено, - командующий армией Латвии Калниньш