Россия обещает списать кредиты контрактникам. Таким образом пытается восполнить потери, - британская разведка
Российским военнослужащим, подписавшим контракт после 1 декабря 2024 года, будет списан долг по кредиту. Эта новая российская законодательная инициатива призвана пополнить потери армии РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в разведывательном отчете Министерства обороны Великобритании.
Отмечается, что таким образом списание будет распространяться на кредиты до 10 миллионов рублей (примерно 94400 долларов). Также его могут применить к жене.
Это дополнение к программе "Каникулы по погашению кредитов для российских военнослужащих". По данным "Медиазоны", с октября 2022 года было оформлено 411 тысяч заявок по погашению ипотеки и личных кредитов.
"Финансовые стимулы России для призыва в армию почти наверняка направлены на то, чтобы обеспечить достаточное количество пополнений для неуклонно растущих потерь, которые сейчас составляют 760 тысяч убитыми и ранеными, а в ноябре 2024 года составляли в среднем 1523 человека в день", - говорится в обзоре.
Разведка отмечает, что эти стимулы также почти наверняка призваны снизить вероятность того, что России придется объявлять новую мобилизацию, которая, по мнению российских властей, наносит ущерб общественной поддержке войны и повышает риск дальнейшей губительной крупномасштабной иммиграции.
Кроме того, в обзоре отмечается, что списание выплат по кредитам, скорее всего, увеличит финансовое давление на российские банки в 2025 году в дополнение к давлению от высоких процентных ставок и санкций.
"Это почти наверняка снизит устойчивость банковского сектора к потенциальным экономическим потрясениям", - резюмирует британская разведка.
Пожалуйста, подождите...
буде по 110!!!
а краще по 150
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2. У потрібний час робиш більш сувору кредитну політику (ставки, строки повернення)
3. ???
4. Profit!