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армия РФ (18012) Великобритания (4717) кредит (2359)

Россия обещает списать кредиты контрактникам. Таким образом пытается восполнить потери, - британская разведка

Списання кредиту в обмін на договір з МО

Российским военнослужащим, подписавшим контракт после 1 декабря 2024 года, будет списан долг по кредиту. Эта новая российская законодательная инициатива призвана пополнить потери армии РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в разведывательном отчете Министерства обороны Великобритании.

Отмечается, что таким образом списание будет распространяться на кредиты до 10 миллионов рублей (примерно 94400 долларов). Также его могут применить к жене.

Это дополнение к программе "Каникулы по погашению кредитов для российских военнослужащих". По данным "Медиазоны", с октября 2022 года было оформлено 411 тысяч заявок по погашению ипотеки и личных кредитов.

"Финансовые стимулы России для призыва в армию почти наверняка направлены на то, чтобы обеспечить достаточное количество пополнений для неуклонно растущих потерь, которые сейчас составляют 760 тысяч убитыми и ранеными, а в ноябре 2024 года составляли в среднем 1523 человека в день", - говорится в обзоре.

Разведка отмечает, что эти стимулы также почти наверняка призваны снизить вероятность того, что России придется объявлять новую мобилизацию, которая, по мнению российских властей, наносит ущерб общественной поддержке войны и повышает риск дальнейшей губительной крупномасштабной иммиграции.

Кроме того, в обзоре отмечается, что списание выплат по кредитам, скорее всего, увеличит финансовое давление на российские банки в 2025 году в дополнение к давлению от высоких процентных ставок и санкций.

"Это почти наверняка снизит устойчивость банковского сектора к потенциальным экономическим потрясениям", - резюмирует британская разведка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российская 810-я бригада морпехов понесла большие потери и находится в зоне действия украинской артиллерии на Курщине, - Forbes
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Топ комментарии
+1
********* знов буде *****.
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30.12.2024 13:05
+1
а у нас гугл с онлифаном опадотковують.....
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30.12.2024 13:06
+1
У кацапів знову - двіжуха ..
.
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30.12.2024 13:14
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********* знов буде *****.
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30.12.2024 13:05 Ответить
курс долара уже по 106 рублів...
буде по 110!!!
а краще по 150
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30.12.2024 13:43 Ответить
та то не показник, він до 120 і назад буде бовтатись аж до дня побєдобєсія, а от якби тижнева інфляція січні піднялась вище 0,4%, у лютому вище 0,5%, оце було би дуже добре.
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30.12.2024 14:00 Ответить
Дякую, тепер узнав хто такий Ліпсіц. Правда не знаю нахєра воно мені.
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30.12.2024 14:14 Ответить
а у нас гугл с онлифаном опадотковують.....
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30.12.2024 13:06 Ответить
Хоч щось для своїх вояк роблять.
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30.12.2024 13:13 Ответить
ціна життя - списати кредит? І приїхати в чорному пакеті...?
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30.12.2024 13:45 Ответить
У кацапів знову - двіжуха ..
.
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30.12.2024 13:14 Ответить
З Ханукою фізособи!До чого ж тепер на противагу зелене найдемократичніше чмо додумається? Нічні облави по будинках, застосування зброї по мирних, захват сімей в заручники?
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30.12.2024 13:19 Ответить
Рубль в афує....
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30.12.2024 13:21 Ответить
1. Саджаєш більшу частину населення на споживчі кредити та іпотеку
2. У потрібний час робиш більш сувору кредитну політику (ставки, строки повернення)
3. ???
4. Profit!
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30.12.2024 13:24 Ответить
Ну якщо вже наша влада косплеїть орків,то могла би бути послідовною. Але ні-звичаним людям тільки кнути,а пряники собі собі коханим-усі
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30.12.2024 14:21 Ответить
но не вылавливает и не избивает
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30.12.2024 16:04 Ответить
Зеки кончились ... пошли ,, банкиры ,,
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30.12.2024 17:33 Ответить
 
 