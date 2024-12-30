Российская 810-я бригада морпехов понесла большие потери и находится в зоне действия украинской артиллерии на Курщине, - Forbes

Российская 810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты, которая участвовала в боях на Курщине, понесла значительные потери и находится в "ужасном состоянии".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Forbes.

По данным, подразделение численностью 2500 человек передислоцировали в село Плехово неподалеку от фронта для временного восстановления сил.

Как отмечается в материале, 810-я бригада была одной из ключевых в российском контрнаступлении, однако после месяцев неудачных штурмов и украинских ударов ее состояние критическое.

"Ребята из 810-й бригады могут перекурить, подумать о вечном, собраться с мыслями и подготовиться к будущим боям", - цитирует издание одного из российских блогеров.

Дополнительно ситуация осложняется тем, что украинские Силы обороны нанесли удар по штабу 810-й бригады в городе Льгов 25 декабря, что, вероятно, повлекло потери среди командного состава.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия перевела функции Черноморского флота на авиацию из-за значительных потерь, - ВМС

Эксперты Forbes сомневаются в возможности эффективного восстановления бригады, поскольку место ее дислокации находится в зоне действия украинской артиллерии.

По оценкам издания, потери 810-й бригады, как и других российских подразделений на этом направлении, могут превышать четверть состава, учитывая официальные заявления о потерях северокорейских военных, которые поддерживали россиян.

"Даже имея преимущество в живой силе в 60-20 тысяч человек и помощь 12-тысячного северокорейского корпуса, россиянам удалось отбить лишь четверть выступления", - говорится в материале.

Аналитики отмечают, что ситуация свидетельствует о высокой стоимости и низкой эффективности российского контрнаступления в области, несмотря на численное преимущество и поддержку со стороны иностранных наемников.

Напомним, 25 декабря Силы обороны Украины нанесли удар по пункту управления российских оккупантов в городе Льгов Курской области РФ.

В тамошних телеграм-каналах подтвердили атаку ВСУ на пункт управления 810-й бригады армии РФ и писали что "последствия тяжелые".