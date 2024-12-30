Российская 810-я бригада морпехов понесла большие потери и находится в зоне действия украинской артиллерии на Курщине, - Forbes
Российская 810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты, которая участвовала в боях на Курщине, понесла значительные потери и находится в "ужасном состоянии".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Forbes.
По данным, подразделение численностью 2500 человек передислоцировали в село Плехово неподалеку от фронта для временного восстановления сил.
Как отмечается в материале, 810-я бригада была одной из ключевых в российском контрнаступлении, однако после месяцев неудачных штурмов и украинских ударов ее состояние критическое.
"Ребята из 810-й бригады могут перекурить, подумать о вечном, собраться с мыслями и подготовиться к будущим боям", - цитирует издание одного из российских блогеров.
Дополнительно ситуация осложняется тем, что украинские Силы обороны нанесли удар по штабу 810-й бригады в городе Льгов 25 декабря, что, вероятно, повлекло потери среди командного состава.
Эксперты Forbes сомневаются в возможности эффективного восстановления бригады, поскольку место ее дислокации находится в зоне действия украинской артиллерии.
По оценкам издания, потери 810-й бригады, как и других российских подразделений на этом направлении, могут превышать четверть состава, учитывая официальные заявления о потерях северокорейских военных, которые поддерживали россиян.
"Даже имея преимущество в живой силе в 60-20 тысяч человек и помощь 12-тысячного северокорейского корпуса, россиянам удалось отбить лишь четверть выступления", - говорится в материале.
Аналитики отмечают, что ситуация свидетельствует о высокой стоимости и низкой эффективности российского контрнаступления в области, несмотря на численное преимущество и поддержку со стороны иностранных наемников.
Напомним, 25 декабря Силы обороны Украины нанесли удар по пункту управления российских оккупантов в городе Льгов Курской области РФ.
В тамошних телеграм-каналах подтвердили атаку ВСУ на пункт управления 810-й бригады армии РФ и писали что "последствия тяжелые".
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Російська 810-та бригада морпіхів зазнала великих втрат під Вугледаром!!!
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Російська 810-та бригада морпіхів зазнала великих втрат на Курщині!!!
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Російська 810-та бригада морпіхів зазнала великих втрат під мАсквою!!!
Вщент розбита 810 бригада морської піхоти армії пітьми зібралася здриснути на ротацію і поповнення швидше за все в "херсонський тюз" (за іншими даними - біля н.п. Пльохово). А усі недобитки підтяглися до штабу збирати пожитки. І... отримали свою порцію тротилу.
Якщо це "житловий" будинок, без вікон, дверей, огорож на лоджіях, то що тоді у глибинного народу називається бараком?
"На коня".