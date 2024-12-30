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Российская 810-я бригада морпехов понесла большие потери и находится в зоне действия украинской артиллерии на Курщине, - Forbes

810-та бригада РФ у виснаженому стані

Российская 810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты, которая участвовала в боях на Курщине, понесла значительные потери и находится в "ужасном состоянии".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Forbes.

По данным, подразделение численностью 2500 человек передислоцировали в село Плехово неподалеку от фронта для временного восстановления сил.

Как отмечается в материале, 810-я бригада была одной из ключевых в российском контрнаступлении, однако после месяцев неудачных штурмов и украинских ударов ее состояние критическое.

"Ребята из 810-й бригады могут перекурить, подумать о вечном, собраться с мыслями и подготовиться к будущим боям", - цитирует издание одного из российских блогеров.

Дополнительно ситуация осложняется тем, что украинские Силы обороны нанесли удар по штабу 810-й бригады в городе Льгов 25 декабря, что, вероятно, повлекло потери среди командного состава.

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Эксперты Forbes сомневаются в возможности эффективного восстановления бригады, поскольку место ее дислокации находится в зоне действия украинской артиллерии.

По оценкам издания, потери 810-й бригады, как и других российских подразделений на этом направлении, могут превышать четверть состава, учитывая официальные заявления о потерях северокорейских военных, которые поддерживали россиян.

"Даже имея преимущество в живой силе в 60-20 тысяч человек и помощь 12-тысячного северокорейского корпуса, россиянам удалось отбить лишь четверть выступления", - говорится в материале.

Аналитики отмечают, что ситуация свидетельствует о высокой стоимости и низкой эффективности российского контрнаступления в области, несмотря на численное преимущество и поддержку со стороны иностранных наемников.

Напомним, 25 декабря Силы обороны Украины нанесли удар по пункту управления российских оккупантов в городе Льгов Курской области РФ.

В тамошних телеграм-каналах подтвердили атаку ВСУ на пункт управления 810-й бригады армии РФ и писали что "последствия тяжелые".
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Топ комментарии
+10
Це якраз кримські зрадники. Русня їх спецом пускає на фарш...
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30.12.2024 12:08
+5
Ці підари розстрілювали наших полонених воїнів. Ця "гвардійска" бригада морпіхів повинна бути винищена під нуль!
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30.12.2024 12:50
+4
"Так це було вже!"
Російська 810-та бригада морпіхів зазнала великих втрат під Вугледаром!!!

Тепер:
Російська 810-та бригада морпіхів зазнала великих втрат на Курщині!!!

Чекаємо:
Російська 810-та бригада морпіхів зазнала великих втрат під мАсквою!!!
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30.12.2024 12:26
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Правила форума Совет форумчан
Це якраз кримські зрадники. Русня їх спецом пускає на фарш...
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30.12.2024 12:08 Ответить
Ці підари розстрілювали наших полонених воїнів. Ця "гвардійска" бригада морпіхів повинна бути винищена під нуль!
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30.12.2024 12:50 Ответить
там ще 155-а така ж - теж під нуль !
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30.12.2024 12:54 Ответить
It serves them right !
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30.12.2024 12:04 Ответить
поповнити їх корейцями, у кожний взвод по три штуки, шоб не було нудно.
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30.12.2024 12:08 Ответить
Мабуть в наших снарядів немає - якшо вже Форбс каже шо скупчення кацапів можна добити з арти
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30.12.2024 12:10 Ответить
Навіщо ці смердючі мокші з корейцями взагалі лізуть в нашу курську область!?
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30.12.2024 12:14 Ответить
Ці "морпіхи", здебільшого, "ні моря не бачили, ні плавать не вміють...". Тільки назва та форма... Там уже три чи чотири склади міняються... В Афгані про подцібне казали: "Ти можешь адеть двуметровава дурака в галубой берет и три бела-галубых тельника - но десантникам он ат этава не станет..."
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30.12.2024 12:20 Ответить
"Так це було вже!"
Російська 810-та бригада морпіхів зазнала великих втрат під Вугледаром!!!

Тепер:
Російська 810-та бригада морпіхів зазнала великих втрат на Курщині!!!

Чекаємо:
Російська 810-та бригада морпіхів зазнала великих втрат під мАсквою!!!
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30.12.2024 12:26 Ответить
Про свої би написали. Вони теж великі.
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30.12.2024 12:36 Ответить
@ "Льгов. Чому зараз (ракетний удар ATACAMS)? Хоч усе було відомо давно.
Вщент розбита 810 бригада морської піхоти армії пітьми зібралася здриснути на ротацію і поповнення швидше за все в "херсонський тюз" (за іншими даними - біля н.п. Пльохово). А усі недобитки підтяглися до штабу збирати пожитки. І... отримали свою порцію тротилу.
Якщо це "житловий" будинок, без вікон, дверей, огорож на лоджіях, то що тоді у глибинного народу називається бараком?
"На коня".



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30.12.2024 13:43 Ответить
Ждём построения оставшихся выродков для вручения орденов. Ну и соответственно работы Химарсов.
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30.12.2024 14:35 Ответить
 
 