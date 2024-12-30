В России заявили об атаке на нефтепровод "Дружба" в Брянской области

30 декабря якобы новейшая украинская ракета-дрон "Пекло" атаковала нефтепровод "Дружба" в Брянской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Отмечается, что удар был нанесен около 4:30 утра 30 декабря. Россияне заявляют, что - реактивной ракетой-дроном "Пекло".

"Трубопровод не задело - в результате атаки частично разрушено техническое здание на территории. Люди не пострадали. Участок нефтепровода - последний пункт прокачки перед границей. Оттуда нефть, в частности, идет в Европу", - говорится в сообщении.

Утром в понедельник местные власти заявили, что над Брянщиной российская ПВО якобы "обнаружила и уничтожила БПЛА самолетного типа".

Характеристики ракеты-дрона "Пекло"

Дальность поражения 700 км и скорость 700 км в час.

Другие технические характеристики украинской ракеты-дрона и количество переданных единиц не называются из соображений безопасности.

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