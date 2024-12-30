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россия (92999) нефтепровод (107) Удары по РФ (94)

В России заявили об атаке на нефтепровод "Дружба" в Брянской области

30 декабря якобы новейшая украинская ракета-дрон "Пекло" атаковала нефтепровод "Дружба" в Брянской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Скрін

Отмечается, что удар был нанесен около 4:30 утра 30 декабря. Россияне заявляют, что - реактивной ракетой-дроном "Пекло".

"Трубопровод не задело - в результате атаки частично разрушено техническое здание на территории. Люди не пострадали. Участок нефтепровода - последний пункт прокачки перед границей. Оттуда нефть, в частности, идет в Европу", - говорится в сообщении.

Утром в понедельник местные власти заявили, что над Брянщиной российская ПВО якобы "обнаружила и уничтожила БПЛА самолетного типа".

Характеристики ракеты-дрона "Пекло"

Дальность поражения 700 км и скорость 700 км в час.

Другие технические характеристики украинской ракеты-дрона и количество переданных единиц не называются из соображений безопасности.

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А нам яке діло ?
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30.12.2024 13:51 Ответить
Та ще хто зна - чи то ми були... Кацапам "натворить паскудство" у себе ж, а потім звинуватить противника - "як два пальці обісцять..."
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30.12.2024 13:56 Ответить
.... то був "попереджувальний постріл" - щоб закривали вентилі і йшли додому святкувати Новий рік
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30.12.2024 13:54 Ответить
Це нормальна тема.Після того як ми зупинимо прокачку газу в ЄС кацапам вона стане не потрібна.Будуть бити по ній,а ми у відповідь по ним.
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30.12.2024 13:56 Ответить
Цілком очікувано - на фоні відмови України на транзит російського газу до Європи створити враження ще й про її "протидію" транзиту нафти... Що не завадить горе-ентузіастам тішитися всепереможністю "Пекла".
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30.12.2024 14:39 Ответить
Якщо бити то потрібно по станції в Унечі.
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30.12.2024 14:47 Ответить
https://uk.tgstat.com/channel/@ShrikeNews/19462 Роман Шрайк:

⚡️ Реактивные БПЛА атаковали нефтепровод "Дружба" в районе города Новозыбкова Брянской области.
55 км от границы Украины.
По моим наблюдениям, за последнее время это третья атака объектов, находящихся рядом с нефтепроводом "Дружба".



Для справки - по северной ветке идет только казахстанская нефть. А по южной, проходящей через Украину, российская нефть идет в Венгрию и Словакию.
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30.12.2024 15:32 Ответить
 
 