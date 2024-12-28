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Уничтожены вагоны грузового поезда на железнодорожной станции в Московской области РФ, - ГУР. ВИДЕО

27 декабря 2024 года в час ночи на железнодорожной станции населенного пункта Воскресенск Московской области РФ произошел взрыв, который уничтожил вагоны грузового поезда - государство-агрессор использовало их для обеспечения логистики российской оккупационной армии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Как отмечается, сейчас масштаб нанесенного агрессору ущерба устанавливается.

"Судя по запалу российской пропаганды, которая, пытаясь скрыть последствия грохота, врет о якобы отсутствии пожара на территории железнодорожного депо Воскресенска - страх вождей кремля перед внутренним сопротивлением путинскому режиму и потерей контроля внутри страны серьезно возрастает", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в Мурманской области РФ: "Это просто п#зда! Это очко, бл#дь!". ВИДЕО

Автор: 

взрыв (6752) железная дорога (1412) москва (3075) ГУР (430) Удары по РФ (280)


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Топ комментарии
+12
крапля по краплі. і чаша переповниться. Лупаймо сю скалу
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28.12.2024 13:57
+11
Колесо луснуло!!!
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28.12.2024 13:55
+6
Моджахеди Буданова.

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28.12.2024 14:02
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Колесо луснуло!!!
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28.12.2024 13:55 Ответить
Думаю один вагон таки знищено... Щоб знищувати вагонИ треба підривати колію під потягом, який рухається на повному ходу.
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28.12.2024 15:15 Ответить
крапля по краплі. і чаша переповниться. Лупаймо сю скалу
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28.12.2024 13:57 Ответить
Невеличка така бавовна. Щоб так по всіх болотах хлопало!
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28.12.2024 15:58 Ответить
Как праважают параходи сав-сєм нє так как паєзда - пда, пда, вакруг пда
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28.12.2024 14:01 Ответить
Не вагони, а вагон
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28.12.2024 14:02 Ответить
Моджахеди Буданова.

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28.12.2024 14:02 Ответить
Ковпак прокинувся, прозрів, і пішов у рейд не до Карпат, а у мухосранськ.
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28.12.2024 14:15 Ответить
Хто такий Ковпак. Черговий радянський ґвалтівник?
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28.12.2024 14:18 Ответить
Самокат підїхав ? Та ні - там , мабуть, було два самокати....
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28.12.2024 14:20 Ответить
явно почерк кастантіна. не того, шо схопивши топор війни замочує всих наліво та направо, а заслонова ))
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28.12.2024 14:23 Ответить
Я так понимаю кто снимал тот и закладывал взрывчатку. А видео для отчётности.
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28.12.2024 14:29 Ответить
Приблизно з такого епізоду, навіть меншого - там просто вкрали мішок з різдвяними подарками для солдат вермахту, Алєксандр Фадєєв накропав "Молодую гвардію" якою 50 років промивали мізки савєцькіх дєток...
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28.12.2024 14:35 Ответить
а, на окупованій україні будуте знищена кацапська залізниця, чи нє?
маріуполь, мелітополь, бердянськ, чонгар....
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28.12.2024 14:44 Ответить
можливо везли електросамокати на фронт.
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28.12.2024 15:53 Ответить
 
 