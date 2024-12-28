Уничтожены вагоны грузового поезда на железнодорожной станции в Московской области РФ, - ГУР. ВИДЕО
27 декабря 2024 года в час ночи на железнодорожной станции населенного пункта Воскресенск Московской области РФ произошел взрыв, который уничтожил вагоны грузового поезда - государство-агрессор использовало их для обеспечения логистики российской оккупационной армии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.
Как отмечается, сейчас масштаб нанесенного агрессору ущерба устанавливается.
"Судя по запалу российской пропаганды, которая, пытаясь скрыть последствия грохота, врет о якобы отсутствии пожара на территории железнодорожного депо Воскресенска - страх вождей кремля перед внутренним сопротивлением путинскому режиму и потерей контроля внутри страны серьезно возрастает", - говорится в сообщении.
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