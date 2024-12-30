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137 "Шахедов" залетели в Беларусь в течение декабря, - "Беларускі Гаюн"

Шахеди в Білорусі

В течение декабря 2024 года в Беларусь залетели 137 "Шахедов", в то же время за последние три дня не зафиксировано ни одного.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает мониторинговый проект "Беларускі Гаюн".

"Всего за декабрь 2024 г., по данным на текущий момент, в воздушном пространстве Беларуси побывали 137 "Шахедов", а количество дронов, которые залетали в Беларусь с июля 2024 г., сейчас составляет 388 штук", - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что за последние 3 дня, в период с 27 по 30 декабря, не зафиксировано ни одного захода дронов в Беларусь.

Читайте: За 5 месяцев 351 "Шахед" залетел в Беларусь, - "Беларускі Гаюн"
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ТО хай беруть мисливські рушниці, та збивають...
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30.12.2024 14:38 Ответить
та шо можна дамбіть білопідарасію ? А скільки пітушинуго кудккдахання було ойййй 🐓
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30.12.2024 14:40 Ответить
Де результат тих зальотів? Я вірно розумію, що всі вони потім повертаються в Україну?
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30.12.2024 14:46 Ответить
Там що стекломоя дешевше можна купити
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30.12.2024 14:53 Ответить
 
 