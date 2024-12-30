137 "Шахедов" залетели в Беларусь в течение декабря, - "Беларускі Гаюн"

В течение декабря 2024 года в Беларусь залетели 137 "Шахедов", в то же время за последние три дня не зафиксировано ни одного.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает мониторинговый проект "Беларускі Гаюн".

"Всего за декабрь 2024 г., по данным на текущий момент, в воздушном пространстве Беларуси побывали 137 "Шахедов", а количество дронов, которые залетали в Беларусь с июля 2024 г., сейчас составляет 388 штук", - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что за последние 3 дня, в период с 27 по 30 декабря, не зафиксировано ни одного захода дронов в Беларусь.

Читайте: За 5 месяцев 351 "Шахед" залетел в Беларусь, - "Беларускі Гаюн"