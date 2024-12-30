116 ОМБр предупредила о фейковом видео с обращением якобы военных бригады
В сети распространяют видео с якобы обращением воинов 116 бригады, однако этот контент является фейковым.
Об этом бригада сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Официально сообщаем, что данный видеоконтент является фейковым, а действующие лица не имеют никакого отношения к действующим военнослужащим 116 ОМБр.
Нарративы, озвученные в этом видео, действуют в пользу противника и являются частью информационно-психологических операций российской федерации, ведь направлены на дискредитацию Вооруженных сил Украины", - отметили там.
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