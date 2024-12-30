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116 ОМБр предупредила о фейковом видео с обращением якобы военных бригады

В сети распространяют видео с якобы обращением воинов 116 бригады, однако этот контент является фейковым.

Об этом бригада сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Официально сообщаем, что данный видеоконтент является фейковым, а действующие лица не имеют никакого отношения к действующим военнослужащим 116 ОМБр.

Нарративы, озвученные в этом видео, действуют в пользу противника и являются частью информационно-психологических операций российской федерации, ведь направлены на дискредитацию Вооруженных сил Украины", - отметили там.

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У 116 ОМБр попередили про фейкове відео із нібито військовими бригади
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Топ комментарии
+11
Два в одному))
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30.12.2024 15:16
+5
Гордон сьогодні мав закінчити віину - феик чи ********?
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30.12.2024 15:14
+5
"...********..."
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30.12.2024 15:21
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щелепу зміни, там написано не "піва" по-вашому, а іпсо
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30.12.2024 15:15 Ответить
як воно жити з правельною щелепою?хоча як на мене з тіми мізками як у тебе,нема значення якою ти жуєшь,бо це єдина функція твоєї голови та носити бірку ,,бидло,,
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30.12.2024 17:07 Ответить
судячи з правЕльної граматики, діагноз правильний...
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30.12.2024 19:23 Ответить
краще жуй і на далі
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30.12.2024 20:42 Ответить
Гордон сьогодні мав закінчити віину - феик чи ********?
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30.12.2024 15:14 Ответить
Два в одному))
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30.12.2024 15:16 Ответить
"...********..."
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30.12.2024 15:21 Ответить
Кто ему до этого верил?
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30.12.2024 15:30 Ответить
Видать пирамидка Ши-Цу не сработала. А может он ее не на то место одевал.
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30.12.2024 15:34 Ответить
...ілі засовивал.
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30.12.2024 17:27 Ответить
 
 