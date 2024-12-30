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Рашисты ударили по Ковшаровке на Харьковщине: погибла женщина

РФ вдарила по Ківшарівці. Загинула жінка

Российские оккупационные войска ударили по Купянскому району Харьковской области, в результате чего погибла женщина.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Так, рашисты обстреляли Ковшаровку. Вследствие вражеского обстрела погибла женщина, которая шла по улице. Данные лица еще устанавливаются.

Также поврежден многоквартирный дом.

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Ударів у відповідь традиційно не буде. Продовжуємо зберігати мир, спокій і комфорт россійських нацистів. Непокаране зло повернется знову і знову.
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30.12.2024 15:25 Ответить
Жодного дня немає що б рашисти не вбивали мирних громадяне ,це свідомий геноцид проти українців .
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30.12.2024 15:36 Ответить
 
 