Рашисты ударили по Ковшаровке на Харьковщине: погибла женщина

Российские оккупационные войска ударили по Купянскому району Харьковской области, в результате чего погибла женщина.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Так, рашисты обстреляли Ковшаровку. Вследствие вражеского обстрела погибла женщина, которая шла по улице. Данные лица еще устанавливаются.

Также поврежден многоквартирный дом.

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