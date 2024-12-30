Портнов требует, чтобы Кабмин удалил петицию о введении против него санкций, - СМИ. ДОКУМЕНТ
Экс-заместитель главы Администрации президента времен Януковича Андрей Портнов требует удаления с сайта Кабмина петиции, в которой предлагается ввести против него санкции.
Об этом пишет издание Hromadske, передает Цензор.НЕТ.
Так, Портнов через свою представительницу Карину Микитян обратился в Кабинет Министров Украины с просьбой удалить петицию, в которой предлагается вынести на рассмотрение СНБО вопрос о наложении на него санкций.
"Подчеркиваем, что Андрей Портнов никогда не совершал ни одного из перечисленных в статье 5 Закона Украины "О санкциях" противоправных действий, не имеет процессуального статуса ни в одном уголовном производстве, в отношении него не вынесен обвинительный приговор ни в одном уголовном деле, а также в отношении него отсутствует решение суда, вынесенное в порядке ст. 284 КАС Украины о включении его в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности", - говорится в обращении.
Представительница Портнова также отмечает, что размещение петиции в отношении него на официальном правительственном сайте противоречит законодательству, а также нарушает права и свободы Андрея Портнова.
Петицию можно подписать по ссылке.
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а спосіб знайти можна
А ще - нинішній карний кодекс і всю суддівську мафію (окрім тих спадкових які ще з совка- як онука судді який виніс в 1988 останній смертний вирок Воїну УПА Івану Гончаруку). Отримує пенсію 210 тис грн, а його онука суддя працює у вищій раді 'правосуддя'.
Треба ще в нього все конфіскувати..пошукати добре..
Самое непонятное. Почему?!!
1. Бо ОПа може вийти сама на себе і тоді Єрмаку придеться повішати зеленьського, або навпаки
2. За бєспрєдєл з казнями "палітічєскіх русофільських опонєнтов" нам західні партнери перестануть давати зброю і гроші.
І так, портнову за ці погрози нічого не було - суд його виправдав.
Немає юристів,що зможуть знайти матеріал? Неправда,є.
Фігурант має компромат на політиків? Вони гальмують справи? То пора показувати зуби четвертій владі. Чи й з цим нелади?
але як бачимо зесрані не на часі