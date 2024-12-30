Портнов требует, чтобы Кабмин удалил петицию о введении против него санкций, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Экс-заместитель главы Администрации президента времен Януковича Андрей Портнов требует удаления с сайта Кабмина петиции, в которой предлагается ввести против него санкции.

Об этом пишет издание Hromadske, передает Цензор.НЕТ.

Так, Портнов через свою представительницу Карину Микитян обратился в Кабинет Министров Украины с просьбой удалить петицию, в которой предлагается вынести на рассмотрение СНБО вопрос о наложении на него санкций.

"Подчеркиваем, что Андрей Портнов никогда не совершал ни одного из перечисленных в статье 5 Закона Украины "О санкциях" противоправных действий, не имеет процессуального статуса ни в одном уголовном производстве, в отношении него не вынесен обвинительный приговор ни в одном уголовном деле, а также в отношении него отсутствует решение суда, вынесенное в порядке ст. 284 КАС Украины о включении его в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности", - говорится в обращении.

Представительница Портнова также отмечает, что размещение петиции в отношении него на официальном правительственном сайте противоречит законодательству, а также нарушает права и свободы Андрея Портнова.

Петицию можно подписать по ссылке.

Читайте: Медиарух призывает Зеленского применить санкции СНБО в отношении Портнова, - заявление













