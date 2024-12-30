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Кабмин (13505) Портнов (578) петиция (351)

Портнов требует, чтобы Кабмин удалил петицию о введении против него санкций, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Портнов вимагає, щоб Кабмін видалив із сайту петицію про нього

Экс-заместитель главы Администрации президента времен Януковича Андрей Портнов требует удаления с сайта Кабмина петиции, в которой предлагается ввести против него санкции.

Об этом пишет издание Hromadske, передает Цензор.НЕТ.

Так, Портнов через свою представительницу Карину Микитян обратился в Кабинет Министров Украины с просьбой удалить петицию, в которой предлагается вынести на рассмотрение СНБО вопрос о наложении на него санкций.

"Подчеркиваем, что Андрей Портнов никогда не совершал ни одного из перечисленных в статье 5 Закона Украины "О санкциях" противоправных действий, не имеет процессуального статуса ни в одном уголовном производстве, в отношении него не вынесен обвинительный приговор ни в одном уголовном деле, а также в отношении него отсутствует решение суда, вынесенное в порядке ст. 284 КАС Украины о включении его в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности", - говорится в обращении.

Представительница Портнова также отмечает, что размещение петиции в отношении него на официальном правительственном сайте противоречит законодательству, а также нарушает права и свободы Андрея Портнова.

Петицию можно подписать по ссылке.

Читайте: Медиарух призывает Зеленского применить санкции СНБО в отношении Портнова, - заявление

Портнов вимагає, щоб Кабмін видалив із сайту петицію про нього
Портнов вимагає, щоб Кабмін видалив із сайту петицію про нього
Портнов вимагає, щоб Кабмін видалив із сайту петицію про нього
Портнов вимагає, щоб Кабмін видалив із сайту петицію про нього
Портнов вимагає, щоб Кабмін видалив із сайту петицію про нього
Портнов вимагає, щоб Кабмін видалив із сайту петицію про нього
Портнов вимагає, щоб Кабмін видалив із сайту петицію про нього
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Топ комментарии
+40
Ну і нагле чмо.
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30.12.2024 16:11
+39
Більше того, його маєток досих пір охороняє поліція за кошти платників податків, а Миколі Азарову до сих пір держава Україна виплачує пенсійне забезпеченння. Отака у нас країна рожевих поні Зеленьського і доброго коня Єрмака
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30.12.2024 16:14
+33
Йому не петицію треба видалити, а мозок за допомогою кулі великого калібру ***
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30.12.2024 16:13
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Ну і нагле чмо.
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30.12.2024 16:11 Ответить
Більше того, його маєток досих пір охороняє поліція за кошти платників податків, а Миколі Азарову до сих пір держава Україна виплачує пенсійне забезпеченння. Отака у нас країна рожевих поні Зеленьського і доброго коня Єрмака
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30.12.2024 16:14 Ответить
Я ненавиджу ригіАНАЛьне шобло вмісті з азіровими, петуховичами, стоматологами та всій тій 3,14здобратії. Але назви хоч одну причину по якій згідно букви закону не платити цьому підарасу пенсію? Які є підстави?
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30.12.2024 16:21 Ответить
А я й не кажу що має існувати якась справедливість в цьому світі. Просто констатую факт
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30.12.2024 16:22 Ответить
Тоді ОК
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30.12.2024 16:55 Ответить
моральні
а спосіб знайти можна
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30.12.2024 18:43 Ответить
Для того, щоб знайти спосіб, треба змінити законодавство. А не виплачувати тому шо він підарас, такого закону немає. Ми ж асоціюємо себе з правовою державою та хочемо в цивілізоване суспільство.
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30.12.2024 19:22 Ответить
А він що, знаходиться в Україні? Якщо ні, то , як і звичайним пенсіонерам, через два місяці повинні призупинити
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30.12.2024 23:27 Ответить
У мене знайома є. Її дочка живе на Кіпрі. Вона виїхала з чоловіком до неї на початку війни і до сих пір ні разу не приїжджала. Пенсію отримують без проблем. Житло оплачують онлайн. Так, що нічого стосовно цього сказати не можу.
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30.12.2024 23:44 Ответить
Випадок із блокуванням пенсії Козловському просто кричущий, - Ірина Геращенко Джерело: https://censor.net/ua/n3072939
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30.12.2024 23:51 Ответить
Так це ж при Порошенку було. Закон змінився мабуть, повномасштабної війни не було.
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31.12.2024 10:32 Ответить
Якщо війна почалася у 2014р. і люди виїхали до цього часу, то по закону 2 місяці і все. Якщо у вас війна почалася у 2022р, то печалька. Вам тих, хто вже тоді встряв у цю халепу, не зрозуміти. Тоді допомоги ні від нашої влади, ні за кордоном не було. До речі, може закон і змінився, але не для переселенців з 2014р. Вони до сих пір проходять верифікацію чи ідентифікацію.
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31.12.2024 11:25 Ответить
В нас країна блаженних ідіотів, а не рожевих поні. Жоден народ , жодна нація ще не вчиняла таких суіцидальних актів, які вчиняє Україна. Я вже бачу, що Гундоса сопля і його кліка - це навіть не корінь зла, це результат ідіотизму народу. А ідіотизм - нікуди не дівся у 73%.
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30.12.2024 18:47 Ответить
Юлін...
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30.12.2024 16:16 Ответить
Я не розумію, у нас в державі, носій влади- народ, петіція від кого- народу(носія влади), так яким боком Кабмін? Він що, цей Кабмін, має право видаляти, те що написав носій влади? Так напишіть йому у відповідь, такуж туфту як і він написав. Тут мабуть інше, ти хто повинен дати відповідь- ссуться, тому що бояться якогось решалу Овоча, більше ніж власний народ, який їх годує. Висновок- треба зробити так, щоб кожна сикліва **** висіла на стовпі, щоб їхні нащадки боялися народний гнів із покоління в покоління.
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30.12.2024 17:09 Ответить
Не чіпають, бо корисний ЗЕківець, разом з Татаровим "керують" судовою" системою Януковича
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30.12.2024 18:42 Ответить
Портнов цю систему створив посуті, як і татарова і інших ригів.
А ще - нинішній карний кодекс і всю суддівську мафію (окрім тих спадкових які ще з совка- як онука судді який виніс в 1988 останній смертний вирок Воїну УПА Івану Гончаруку). Отримує пенсію 210 тис грн, а його онука суддя працює у вищій раді 'правосуддя'.
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31.12.2024 15:04 Ответить
Нахабний, курва.

Треба ще в нього все конфіскувати..пошукати добре..
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30.12.2024 16:12 Ответить
портняку-на гіляку!
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30.12.2024 19:29 Ответить
Кристально чиста людина. Майже ангел.
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30.12.2024 16:13 Ответить
Ага. Навіть крила має. Просто нікому не показує
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30.12.2024 16:14 Ответить
Чому майже ангел? Спаравжній ангел Януковича.
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30.12.2024 19:46 Ответить
".... щодо нього не винесено обвинувального вироку в жодній кримінальній справі...."
Самое непонятное. Почему?!!
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30.12.2024 16:13 Ответить
Теж дивувався, коли при ще живому зелі судді, хотіли відновити януковича. Задавав собі питання - Почему? При таких суддях все можливо.
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30.12.2024 16:19 Ответить
Потому, что это наглое чмо не стесняется угрожать лично судьям, а они боятся.
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30.12.2024 16:21 Ответить
Йому не петицію треба видалити, а мозок за допомогою кулі великого калібру ***
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30.12.2024 16:13 Ответить
Таких як Портнов тільки вішати. Процес удушення можна модернізувати і здешевити використавши пластикову стяжку з магазину господарських товарів.
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30.12.2024 16:24 Ответить
Я яка почвара, перед вторгненням, вибирала місця для побудови концтаборів для українців? Кобздон тебе зачекався потвора...
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30.12.2024 16:14 Ответить
закони знає
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30.12.2024 16:15 Ответить
Козла чекає участь маленького гвиньтіка.
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30.12.2024 16:16 Ответить
І він досі в Україні? Повна відсутність совісті, навіть рудиментарно.
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30.12.2024 16:18 Ответить
Нє, він через соску подав звернення
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30.12.2024 16:19 Ответить
"Соска" має задихнутись...
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30.12.2024 16:25 Ответить
Ну у адвокатів робота така. Адвокати навіть орків осуджених захищають у нас. У нас же демократія. Просто тут по справедливості не вийде рішать питання:
1. Бо ОПа може вийти сама на себе і тоді Єрмаку придеться повішати зеленьського, або навпаки
2. За бєспрєдєл з казнями "палітічєскіх русофільських опонєнтов" нам західні партнери перестануть давати зброю і гроші.
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30.12.2024 16:31 Ответить
Суди Лінча діють всюди на планеті де є корумповані суди та судді. Але ми унікальні! Нам насрать - жодного корупціонера і зрадника народ досі не повісив. Ініціатива, тобто запит на справедливість, відсутня. З таким пофуїзмом нам пипець - нас оптом продадуть і куплять... Ну тих хто не втече... В преамбулі "Декларації прав людини" для зєлєнскіх і єрмаків написано чорним по білому що керівники держави мають опікуватися правами людини (зокрема на справедливий суд і доступ до судочинства) щоб уникнути бунтів та народних повстань. Але "правовєд" зєлєнскій з фіктивним дипломом юриста, "Декларацію прав людини" не читав. Натомість глузував з України "в любой позіції" та "сіньйора Голодомора"...
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30.12.2024 16:43 Ответить
Чим Зєля отлічається від Януковича, чи того презедента Грузії з 9ма калсами школи за освітою?
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30.12.2024 16:58 Ответить
Тим що він дегенерат, а це не освіта, а генетика.
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30.12.2024 17:01 Ответить
у нього 10 класів ... більше нічим.
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30.12.2024 18:31 Ответить
А хто він такии - цеи рішала? - на зараз - шо розказує що повинен робити Кабмін
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30.12.2024 16:18 Ответить
А я так дивлюся, що СБУ любить спостерігати. Дуже любе. Я розумію, що це інколи важливіше. Але ж не весь час спостерігати!!!!
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30.12.2024 16:19 Ответить
Цей гебнявий хробак перейшов в атаку. Москальський шпіон Шуфрич через самі справедливі суди добився вимоги приймати участь у законодавчій підривній діяльності, а цей чим гірше? Списки українських патріотів що це москальське гівно складало обнулені за майже три роки неоголошеної війни, час легалізуватися поки ЗЕзюзя на гачку?
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30.12.2024 16:19 Ответить
Це той, що готував розстрільні списки, по яким фсб розстрілювало людей в Бучі, Ізюмі, Ірпені, Гостомелі, Малині ? Чому воно дос і на волі?
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30.12.2024 16:20 Ответить
Тому, що такі у нас прокурори і судді. По суті цей нікчемний портнов їм погрожує, а вони бояться.
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30.12.2024 16:24 Ответить
Бо цей ****** портний має на них гебняві папочки, хто від кого і по-чом!
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30.12.2024 16:32 Ответить
Один з прокурорів публікував погрози йому особисто від портнова. Ніяких гебнявих папочок там не було - просто нахабні бандитські погрози.
І так, портнову за ці погрози нічого не було - суд його виправдав.
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30.12.2024 16:51 Ответить
Вперше чую щоб в Малині когось розстрілювали.
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30.12.2024 17:15 Ответить
Після того як суд забов'язав возити шуфріча з сізо до ради ,для виконання службових обов'язків, нема чому дивуватися, Україна в руках зрадників,мородерів,корупціонерів,і все це з мовчазної згоди мудрого наріда,як все це безкарно відбувається в Україні значить це всім подобається та всіх влаштовує.
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30.12.2024 16:22 Ответить
Дякую, портнов! Я й не знав про цю петицію! Зараз підпишу.
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30.12.2024 16:23 Ответить
Ну а тепер починайте розказувати казочки про "український моссад"...
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30.12.2024 16:27 Ответить
А потім вирячивши очі дивуються чому українці не хочуть в Україну повертатись... тут же все так кошерно...
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30.12.2024 16:29 Ответить
Цього виродка місце якому тюремні нари, ні що не виправить .
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30.12.2024 16:30 Ответить
Чому воно ще живе? Скільки ця тварина ще буде гадити українцям
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30.12.2024 16:30 Ответить
портнов мученик
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30.12.2024 16:31 Ответить
+1
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30.12.2024 16:46 Ответить
Потрнов не вимагає. Портнов наказав!
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30.12.2024 16:48 Ответить
Яка нагла тварюка, все завдяки зеленій владі
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30.12.2024 16:51 Ответить
хоче хоче ну дуже хоче долучитися до політичного життя в Україні...Що цьому янековому пітору ще не вистачає в житті??? Чи його компраматами душать пітори з кремля???.. Чому у цього гниди жевріє надія на успіх в Україні??? То му що у нього в Україні гарні є напрацювання. якщо шалики терезів почнуть рухатися в бік Ка..********* на виборах...згадайте перемогу на Померанчевому майдані і реванш зека... те що прошло в Грузії... Вже сьогодні скрізь в Україні гавкають про те що Зеленський вже винний у війні... про хкуйла мовчать...винний що перемовини зимою не розпочав в 20022 році. немов хкуйло просило Київ...
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30.12.2024 16:53 Ответить
Нехай краще попросить СБУ покатати його на самокаті!
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30.12.2024 16:56 Ответить
На самокатах катає ГРУ ,а сбу у таких мразот на зарплаті.
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31.12.2024 09:41 Ответить
Арешт, вирок, конфіскація, тюрьма... от і всі санкції, які потрібні цьому персонажу.
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30.12.2024 17:40 Ответить
+ білет на Кобзона
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30.12.2024 19:48 Ответить
Люди,які санкції України проти громадянина України? Хто не в курсі-для цього існує ряд Кодексів-Кримінальний,Адміністративний і т.д. Застосовуйте. Порушив-справа-розслідування-до суду. А так з санкціями возитиме він всю систему,як поломойка тряпку. Тому,що це не по закону.
Немає юристів,що зможуть знайти матеріал? Неправда,є.
Фігурант має компромат на політиків? Вони гальмують справи? То пора показувати зуби четвертій владі. Чи й з цим нелади?
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30.12.2024 17:55 Ответить
його кончити треба а не судитись
але як бачимо зесрані не на часі
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30.12.2024 18:44 Ответить
А де це чмо зараз знаходиться?
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30.12.2024 18:37 Ответить
Мерзота
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30.12.2024 19:09 Ответить
А чого він так рве пердак ? Вся гопота на Банковій партнери а курва курві писок не подряпає, бо корито одне, і подєльнік Татаров в абіду не дасть. Чи заявляє-я ещьо живой, скоро вєрнусь.....
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30.12.2024 19:25 Ответить
Таких виродків треба знищувати. Ця мразь допомагала банді януковича узурпувати владу
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30.12.2024 20:15 Ответить
А Дійсно ! Які такі претенZії мають наші поSадовці до величеZного друга України , патріота з великої літери , гондураSа портнова ? // ганьбище нескінчене , мля //
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30.12.2024 20:59 Ответить
 
 