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Оккупанты заставляли украинских детей делать подарки для российских военных на ВОТ Херсонщины, - ЦНС

Ворог змушував дітей скидатися на подарунки для окупантів

Российские оккупанты продолжают использовать детей на временно захваченных территориях Украины для собственных пропагандистских целей.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

В частности, в школах Херсонщины учеников младших классов заставляли изготавливать гирлянды и писать стихи для военных вооруженных сил РФ.

Как стало известно, родители школьников были обязаны сдавать деньги на приобретение подарков для оккупантов, что пропаганда пыталась подать как "искренние проявления благодарности от детей".

Такие действия направлены не только на создание пропагандистской картинки, но и на изменение самоидентификации украинских детей. Героизируя российских военных, враг пытается влиять на молодое поколение, формируя искаженную картину мира.

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Наробити подарунків з чумою для цих виродків.
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30.12.2024 16:17 Ответить
Так може той самокат генералу діти і подарували, але він був прострочений от і вибухнув
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30.12.2024 17:25 Ответить
 
 