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СБУ (19459) УПЦ МП (1550) Изюм (246) подозрение (430) Харьковская область (204) Изюмский район (15)

Продвигал нарративы Кремля во время богослужений: Митрополиту Изюмской УПЦ МП Елисею заочно сообщено о подозрении, - СБУ

Служба безопасности и Национальная полиция собрали доказательства подрывной деятельности на бывшего митрополита Изюмской и Купянской епархии УПЦ (МП) - Олега Иванова (Елисея), который сейчас скрывается в России.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что после захвата части территории Харьковщины в начале полномасштабной войны клирик один из первых публично поддержал оккупантов и благословил их на войну против Украины.

Он навязывал прихожанам личные прокремлевские взгляды на своих проповедях и убеждал их поддержать рашистов.

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Кроме этого, клирик организовывал собрания духовенства епархии, где призывал других прихожан продвигать нарративы Москвы во время проведения церковных литургий.

Впрочем, после контрнаступления ВСУ на Харьковщине в сентябре 2022 года Иванов сбежал вместе с российскими оккупантами в страну-агрессора.

Там фигурант регулярно посещает резиденцию московского патриарха Кирилла и участвует в его церемониалах.

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Инициированная Службой безопасности судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности Иванова в интересах кремля.

На основании собранных доказательств правоохранители заочно сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Поскольку злоумышленник скрывается на территории РФ, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности, добавили в СБУ.

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Заочно? Потужно....
На самокатах метрополити не вміють кататися.....
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30.12.2024 16:22 Ответить
Какая бандитская морда. Просто жесть.
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30.12.2024 16:36 Ответить
Нічого страшного. не дарма Зельонські дали кацапській церкві відстрочку на дев'ять місяців. Готуються до підписання "проста пєрєстать стрєлять". А там буде все. І гонєнія Кацапської церкви, і утєсньонний язик, і ТВ, і СМІ, і література.
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30.12.2024 16:47 Ответить
 
 