Продвигал нарративы Кремля во время богослужений: Митрополиту Изюмской УПЦ МП Елисею заочно сообщено о подозрении, - СБУ
Служба безопасности и Национальная полиция собрали доказательства подрывной деятельности на бывшего митрополита Изюмской и Купянской епархии УПЦ (МП) - Олега Иванова (Елисея), который сейчас скрывается в России.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что после захвата части территории Харьковщины в начале полномасштабной войны клирик один из первых публично поддержал оккупантов и благословил их на войну против Украины.
Он навязывал прихожанам личные прокремлевские взгляды на своих проповедях и убеждал их поддержать рашистов.
Кроме этого, клирик организовывал собрания духовенства епархии, где призывал других прихожан продвигать нарративы Москвы во время проведения церковных литургий.
Впрочем, после контрнаступления ВСУ на Харьковщине в сентябре 2022 года Иванов сбежал вместе с российскими оккупантами в страну-агрессора.
Там фигурант регулярно посещает резиденцию московского патриарха Кирилла и участвует в его церемониалах.
Инициированная Службой безопасности судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности Иванова в интересах кремля.
На основании собранных доказательств правоохранители заочно сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
Поскольку злоумышленник скрывается на территории РФ, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности, добавили в СБУ.
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На самокатах метрополити не вміють кататися.....