Верховная Рада рассматривает законопроект о беспрепятственном выезде студентов-мужчин до 24 лет
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, позволяющий мужчинам до 24 лет, которые учатся за рубежом, беспрепятственно пересекать границу.
Законопроект № 12361 размещен на сайте Рады, информирует Цензор.НЕТ.
В соответствии с действующим законодательством, такие лица имеют отсрочку от прохождения базовой военной службы и не подлежат мобилизации.
"Целью законопроекта является сохранение связей молодежи с Украиной и родными, проживающими в Украине, устранение препятствий для обучения путем обеспечения возможности лицам, которые в соответствии с действующим законодательством имеют отсрочку от направления для прохождения базовой военной службы и не подлежат призыву на военную службу по мобилизации, беспрепятственного пересечения государственной границы (выезда за пределы Украины на обучение)", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.
Законопроект также предусматривает изменения в законы "Об образовании", "О правовом режиме военного положения" и "О воинской обязанности и военной службе".
Инициаторы законопроекта убеждены, что это поможет предотвратить ухудшение демографической ситуации и остановить безвозвратный выезд молодежи из страны.
Пожалуйста, подождите...
Але моя донька така одна на десять тисяч її однокласників
Скільки є таких абітурієнтів, які всі обласні олімпіади вигравали, а всеукраїнські через одну та ще й неодноразові чемпіони країни по спорту ?
Звісно, що для таких є програми. Але ж скільки таких ?
десь в розмірі статистичної похибки.
Не шуткуй
Відкрию тобі ще одну таємницю: для студентів з не заможних родин, можливі программи, за якими вони можуть отримувати, до півтори тисячі євро стипендії. Плюс - багато зі студентів підробляють
30.12.2024 18:58
Питання не в наявності можливості, а в тому, скільки бажаючих зможуть нею скористатися.
я жодного слова не написав про українські програми.
але шоб мою малу зарахували до американського вишу на безкоштовну програму, довелося робити копії навіть табелів починаючи з 6 класу школи. Там ніхто нікого не бере на безкоштовне навчання лише тому, що дитина з бідної сім'ї. Дитина має бути дуже розумна і це треба підкріплювати документами.
Там ректори і проректори не грабують університети, а потім кажуть викладачам крутитись, щоб знайти обладнання для навчання.
І викладачі там не отримують по 8-14 тис грн та мають ресурси на наукову діяльність.
І коли введуть ЗНО для бакалаврів буде дуже весело, хоча думаю його корумпують як і звичайний після школи.
Половина сьогоднішніх студентів колись б в технікум не поступила б тому що елементарно навіть табличку множення не знають, тільки "ділення" вивчили.
Думаю, що це просто спроба врятувати ситуацію, коли після школи всі тікають закордон, і щоб хоч на канікули повертались, але хто повірить уже владі, як уже раз після літа раптово всім закрили виїзд.
Ідіоти. Так вся молодь втече. Навпаки на час війни кордони на виїзд для своїх громадян і на в'їзд для іноземців треба закривати . . . А хто свалив - позбавляти громадянства і довічна заборона на в'їзд та на володіння нерухомістю в Україні . . .
У нас є суспільний договір, де написано, як ми співіснуємо в цій країні. Там написано, що обов'язок захищати країну є у кожного громадянина. Якщо тікають, то "нахіба" (вибачте за замінник міцного слова) такі громадяни ? І нащо їм тоді та країна ? В Польщу, так в Польщу, але сюди більше ні ногою ніколи.
Уявіть, ідете ви з малою дитиною і старою матір'ю по дорозі, а за вами вовк. У вас є вибір взяти палицю і відбиватися, поки мати з дитиною добіжать до хати і встигнуть заховатися, або самому побігти, бо ви молодий і спритний, а вони - самі по собі. Ну їх вовк і сожре, зато ви врятовані. От це наші мужики, які через Тису, чи за хабарі через кордон, чи по липових інвалідностях, чи через Шлях, а тепер буде ще і з липовими навчаннями за кордоном . . . в одній Німеччині десь на 10 армійських корпусів для ЗСУ. А в тій же Польщі скільки ?
А потім після війни будуть права качати, як громадяни країни . . . Най кидають паспорти і до побачення назавжди.
Яка жінка хотіла б, аби у хвилину небезпеки її чоловік втік, залишивши її з гвалтівником наодинці ? Тому складно виправдовувати втікачів. Це їх моральний вибір. А далі є закон і має бути моральна же ж реакція суспільства. Чверть населення або злякалася, або скористалася моментом для безвізового постійного проживання в ЄС. До речі, те саме було б просто якби нас в ЄС прийняли - по досвіду Польщі, країн Балтії - 30% населення одразу на Захід континенту. Ну і ок, до побачення. Просто у них розриву з країною немає, бо уїхали без ситуації морального вибору. А у нас війна і своє ставлення до Батьківщини проявили так, як проявили. Батьківщина, точніше суспільство, яке залишилося в ній, має право на зворотню реакцію. Все по-чесному.
В картці законопроекту, обгрунтування, якщо до 25 років не мобілізують, то немає сенсу не випускати - тому ніхто й не повертається з-за кордону, навіть під час канікул.
Проблема, хто повірить у виконання закону
Є багато законів, котрі відмовляються виконувати
Зараз не випускають, не виконуючи діючий закон
Суди визнають рішення не законним, та скасовують його, проте відмовляються забов'язати випустити. Потім на кордоні видають нове рішення - відмовити у перетині.
Адвокати не бачуть перспектив в судових справах, після декількох таких випадків.
Тобто є закон який дозволяє виїзд, тому що не існує заборони
Проте закон не виконується