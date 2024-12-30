Верховная Рада рассматривает законопроект о беспрепятственном выезде студентов-мужчин до 24 лет

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, позволяющий мужчинам до 24 лет, которые учатся за рубежом, беспрепятственно пересекать границу.

Законопроект № 12361 размещен на сайте Рады, информирует Цензор.НЕТ.

В соответствии с действующим законодательством, такие лица имеют отсрочку от прохождения базовой военной службы и не подлежат мобилизации.

"Целью законопроекта является сохранение связей молодежи с Украиной и родными, проживающими в Украине, устранение препятствий для обучения путем обеспечения возможности лицам, которые в соответствии с действующим законодательством имеют отсрочку от направления для прохождения базовой военной службы и не подлежат призыву на военную службу по мобилизации, беспрепятственного пересечения государственной границы (выезда за пределы Украины на обучение)", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Законопроект также предусматривает изменения в законы "Об образовании", "О правовом режиме военного положения" и "О воинской обязанности и военной службе".

Инициаторы законопроекта убеждены, что это поможет предотвратить ухудшение демографической ситуации и остановить безвозвратный выезд молодежи из страны.

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