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ВР (27371) законопроект (3202) мобилизация (2602)

Верховная Рада рассматривает законопроект о беспрепятственном выезде студентов-мужчин до 24 лет

Парламент пропонує безперешкодний виїзд для чоловіків до 24 років, які навчаються за кордоном

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, позволяющий мужчинам до 24 лет, которые учатся за рубежом, беспрепятственно пересекать границу.

Законопроект № 12361 размещен на сайте Рады, информирует Цензор.НЕТ.

В соответствии с действующим законодательством, такие лица имеют отсрочку от прохождения базовой военной службы и не подлежат мобилизации.

"Целью законопроекта является сохранение связей молодежи с Украиной и родными, проживающими в Украине, устранение препятствий для обучения путем обеспечения возможности лицам, которые в соответствии с действующим законодательством имеют отсрочку от направления для прохождения базовой военной службы и не подлежат призыву на военную службу по мобилизации, беспрепятственного пересечения государственной границы (выезда за пределы Украины на обучение)", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Законопроект также предусматривает изменения в законы "Об образовании", "О правовом режиме военного положения" и "О воинской обязанности и военной службе".

Инициаторы законопроекта убеждены, что это поможет предотвратить ухудшение демографической ситуации и остановить безвозвратный выезд молодежи из страны.

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Топ комментарии
+15
заможні хлопята можуть спати спокійно-їхні папуні про них потурбувались
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30.12.2024 17:40
+6
саме так. елітні свино-хряки та мажори виїдуть. це відсіювання бідних на війну.
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30.12.2024 17:42
+5
Відкрию тобі ще одну таємницю: для студентів з не заможних родин, можливі программи, за якими вони можуть отримувати, до півтори тисячі євро стипендії. Плюс - багато зі студентів підробляють
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30.12.2024 18:58
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Правила форума Совет форумчан
заможні хлопята можуть спати спокійно-їхні папуні про них потурбувались
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30.12.2024 17:40 Ответить
саме так. елітні свино-хряки та мажори виїдуть. це відсіювання бідних на війну.
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30.12.2024 17:42 Ответить
хоча б хтось відчуватиме себе "вільним народом вільної країни", порадіємо за касту особливих, значне досягнення з часу незалежності
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30.12.2024 18:15 Ответить
Відкрию тобі маленьку таємницю - в закордонних вишах, можливе навчання, якщо ти навіть жебрак
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30.12.2024 18:35 Ответить
відкрию тобі таємницю-знімати житло,жерти та одягатись тре за свої гроші.і без грошенят дозволити таке навчання зможуть собі одиниці,а ось тим тисячам "правильних" діточок дорога відкрита настежі твоє "можливе навчання" вміщує в собі ще купу проблем та лімітів
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30.12.2024 18:51 Ответить
Відкрию тобі ще одну таємницю: для студентів з не заможних родин, можливі программи, за якими вони можуть отримувати, до півтори тисячі євро стипендії. Плюс - багато зі студентів підробляють
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30.12.2024 18:58 Ответить
який приблизно відсоток українських студентів з незаможних сімей вчаться за такими програмами наразі ?
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30.12.2024 19:48 Ответить
Незначний відсоток болгар (там діє державна програма) і можливо поляків з угорцями..але в Україну вони вже не повернуться
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31.12.2024 05:14 Ответить
відкрию тобі таємницю,але "можливі програми" мають досить обмежені лімити,тобто скористатися ними можуть ОДИНИЦІ,про що я вже писав
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30.12.2024 19:59 Ответить
Це ти тільки що придумав. Признайся, очисти сумління
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30.12.2024 21:11 Ответить
відкрию тобі таємницю: є лотереї, в яких можна виграти мільйони. І це не я придумав, а це - достименний факт.
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30.12.2024 22:46 Ответить
Послухай, моя племінниця, закінчила Карлів університет в Празі, декілька років тому. Навчання було платним, в її випадку. Але не за всі гроші світу. Працювала, для того щоб платити за навчання. Мати, моя сестра, допомагала деякий час. І вона далеко не з сім'ї олігархів. Так що твоя совєцька пропаганда про "угнетаємиє буржуазієй класси", трохи не доречна
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30.12.2024 23:16 Ответить
Моя "совєцька пропаганда"(яку ти з якогось дуба десь побачив, хоча її і немає) не заважає особисто моїй донці вчитися в одному з найпрестижніших вишах США саме за такою програмою.

Але моя донька така одна на десять тисяч її однокласників
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31.12.2024 00:02 Ответить
Ось іще частина правди відкрилася! Друже, не зупиняйся!
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31.12.2024 00:09 Ответить
ти ніяк не втямиш, шо тобі пишуть за масовість, а ти наголошуєш на окремі випадки.

Скільки є таких абітурієнтів, які всі обласні олімпіади вигравали, а всеукраїнські через одну та ще й неодноразові чемпіони країни по спорту ?

Звісно, що для таких є програми. Але ж скільки таких ?

десь в розмірі статистичної похибки.
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31.12.2024 02:14 Ответить
При чому тут українські програми? Серед моїх знайомих і рідні, нарахував більше десяти сімей, які відправили дітей за кордон навчатися. І жоден з них, не був призером обласних олімпіад навіть близько. Взагалі не приймали участі ні в яких олімпіадах))) Так само зі спортом
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31.12.2024 10:24 Ответить
Тобто десятки твоїх знайомих отримали на заході безкоштовне навчання і стипендію просто так без всяких вимог і критеріїв ?

Не шуткуй
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31.12.2024 10:48 Ответить
Про безкоштовне навчання своїх знайомих і стипендії, я не говорив. Не придумуй. В Західний універ, поступити відносно легко. Вчитись дуже важко. Закінчити ще важче. Це не Україна, торбу преподу не занесеш
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31.12.2024 13:10 Ответить
Zahar Kolombet

Відкрию тобі ще одну таємницю: для студентів з не заможних родин, можливі программи, за якими вони можуть отримувати, до півтори тисячі євро стипендії. Плюс - багато зі студентів підробляють

30.12.2024 18:58
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31.12.2024 13:27 Ответить
Я не казав конкретно про своїх знайомих, а про таку можливість. Ти сліпий чи страждаєш на діслексію?
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31.12.2024 13:33 Ответить
а тобі у відповідь казали, що там ще є можливість виграти 100 мільйонів в лотерею або політати на Шатлі.

Питання не в наявності можливості, а в тому, скільки бажаючих зможуть нею скористатися.
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31.12.2024 13:36 Ответить
https://www.rbc.ua/rus/travel/bezkoshtovne-navchannya-i-pidtrimka-ki-universiteti-1687464716.html
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31.12.2024 13:45 Ответить
При чому тут українські програми?

я жодного слова не написав про українські програми.

але шоб мою малу зарахували до американського вишу на безкоштовну програму, довелося робити копії навіть табелів починаючи з 6 класу школи. Там ніхто нікого не бере на безкоштовне навчання лише тому, що дитина з бідної сім'ї. Дитина має бути дуже розумна і це треба підкріплювати документами.
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31.12.2024 13:33 Ответить
Про що я і кажу. Якщо дитина добре вчилась в школі і колледжі і має гарні здібності, то універи на таких полюють. Деякі універи, самі платять за навчання таких студентів. Статки батьків, в такому разі, не мають жодного значення
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31.12.2024 13:42 Ответить
перед ким очищатись?перед тобою?ти що,піп?ну навіть,якщо ти не володієш інфою,то з логікою тебе хоч інколи знайомили?ти ж хоч якось повинен розуміти,що якби так було,як ти тут усім малюєш,то усі наші ВУЗи давно б зачинились,бо усі би абітурієнти виїхали за кордон?і в мене теж є подібна історія-дочка мого шефа навчалася у чехії-грошей він вивіз туди,навіть з безкоштовним навчанням,вагон та маленький возик.і мала його теж туди не просто так з вокзалу туди потрапила,бо є нюанси.бо є ліміти та вимоги
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30.12.2024 23:42 Ответить
Так все таки є за кордоном, безкоштовне навчання? От ми і дійшли до правди, хоч ти не хотів
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30.12.2024 23:47 Ответить
а ще за кордоном є космічні шатли,але не кожен бажаючий на них літає.я декілька разів писав про ліміти та вимоги безкоштовних місць,але ти навмисно в очі довбишся.
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31.12.2024 10:48 Ответить
у нас хороша освіта. І дім є дім
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31.12.2024 00:13 Ответить
діпутати і діпутатки вр-зброд пдорасів.
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30.12.2024 17:43 Ответить
Це так, геями там і не пахне
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30.12.2024 17:51 Ответить
Гоями.
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30.12.2024 19:57 Ответить
Ого, законопроект який ніхто не збирається розглядати, сильно!! дякуємо!
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30.12.2024 17:47 Ответить
Його приймуть, навіть не сумнівайся.
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30.12.2024 18:03 Ответить
Це добре, так дуже-дуже вигідно мажори на відпочинок, а пенсіонери хай тут подихають. Економіка. Навряд простий хлопець, має можливість навчатися за кордоном. А так ще і пенсії виплачувати не треба. Тільки інвалідам зі слуг
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30.12.2024 17:48 Ответить
Можуть навчатися прості хлопці та дівчата
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30.12.2024 18:37 Ответить
Ціни практично в Польщі однакові з нашими на навчання, якість освіти на порядок краща.
Там ректори і проректори не грабують університети, а потім кажуть викладачам крутитись, щоб знайти обладнання для навчання.
І викладачі там не отримують по 8-14 тис грн та мають ресурси на наукову діяльність.
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30.12.2024 19:02 Ответить
Ось слова адекватної людини
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30.12.2024 23:17 Ответить
якість освіти на порядок краща в Україні. тут погоджуюся. Але не жебрацькій польщі
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31.12.2024 00:14 Ответить
В мене двоє родичів студенти зараз і я маю багато знайомих викладачів, так склалось. Тому добре знаю яка зараз вища освіта.
І коли введуть ЗНО для бакалаврів буде дуже весело, хоча думаю його корумпують як і звичайний після школи.
Половина сьогоднішніх студентів колись б в технікум не поступила б тому що елементарно навіть табличку множення не знають, тільки "ділення" вивчили.
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31.12.2024 12:01 Ответить
Чим українська краща? Корупцією?
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01.01.2025 10:16 Ответить
я особисто отримав чудову освіту без всякої корупції. Про неї читаю лише на цензорі
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01.01.2025 18:16 Ответить
Тобто немає в освіті корупції? І за хабарі не навчаються?Ви особисто отримали і це ваш досвід і все.В наших університетах не кращі спеціалісти.
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01.01.2025 18:27 Ответить
поняття немаю. Я її не бачив і отримав найвищий бал не заплативши ні копійки. А хто тупий і комусь платить за свою тупість - то їх проблеми
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01.01.2025 18:39 Ответить
Так це корупція.
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01.01.2025 18:59 Ответить
А хто буде працювати платити податки і воювати? Нікому не потрібна Україна?
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30.12.2024 17:59 Ответить
Це робиться тільки до мажорів.
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30.12.2024 19:56 Ответить
Багаті за кордон, бідні на смерть, подихати за мажорів.
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30.12.2024 18:06 Ответить
Маячня
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30.12.2024 18:38 Ответить
Іноді простіше гуртом зкинутись депутатам чим оті всі ваша тіси перепливати та в кармани слубовцям окремо бабулети засовувати
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30.12.2024 18:11 Ответить
Всі, хто міг, вже виїхали. Залишаться пенсіонери, держслужбовці і силовики.
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30.12.2024 18:22 Ответить
У молодої людини є вибір - чи вчитися за кордоном, чи в 211 бригаду, до Побережнюка
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30.12.2024 18:43 Ответить
Діти корупціонерів без вибору їдуть за кордон вчитися !
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30.12.2024 19:58 Ответить
Добре, що хоч не до 50 років, а то сиві студенти потягнуться закордон. Про що вони думають? Яке блд навчання закордоном, якщо йде така війна? 10 млн. вже виїхали і живуть, вчаться, працють за межами України. Мало? Хай ще їдуть? То вони хочуть повернути чоловіків призовного віку, то їдьте навчайтеся... Маячня!
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30.12.2024 19:02 Ответить
Сумно, вся розумна молодь виїде на захід, у нас її нічого не тримає взагалі, там і залишаться.

Думаю, що це просто спроба врятувати ситуацію, коли після школи всі тікають закордон, і щоб хоч на канікули повертались, але хто повірить уже владі, як уже раз після літа раптово всім закрили виїзд.
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30.12.2024 19:09 Ответить
Це останній потяг для дітей корупціонерів .
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30.12.2024 20:01 Ответить
При чому тут діти корупціонерів? Що тут робити, розумній та освіченій молодій людині? Йти касиром в АТБ?
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30.12.2024 23:20 Ответить
На війну.Вже ж говорять,за зниження мобілізаційного віку.
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01.01.2025 10:18 Ответить
Я просто *******!!! Сантехніка в 43 роки, що є інвалідом дитинства та батько має групу після інсульту відправляють в навчальний центр, а тут здобувати освіту за кордон до 24 років прямо велкам. В хто буде труби чистити після вас, ЗАСРАНЦІ????
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30.12.2024 20:14 Ответить
о бідні сантехніки підтягнулися))) визивав вашого брата недавно, замінив детаь і інсталяції за 10 хв. 600 грн. Положив в карман і пішов. Він це оподаткував десь? чи колись податки платив засранець? бідні нещасні. От кого не шкода, вашу хитрож*пу братію.
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31.12.2024 00:17 Ответить
А чому це не зробили для студентів що навчалися за кордоном у 2022 році ? Тому що на тих дітей було начхати, нехай тонуть в Тиссі.
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30.12.2024 20:43 Ответить
Щоб не було поділу на білих і чорних, потрібно війну назвати війною. Але ж у нас війни немає, тому й немає загальної мобілізації. Одні воюють, а інші у Буковелі відпочивають.
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30.12.2024 21:10 Ответить
Ідіоти, зараз масово виїжджають школярі 16-17 років, бо з 18 не випускають, а вони бояться армії (хоча мобілізація аж після 25), а тепер будуть тікати 23-24, бо їм до 25 залишилося трошки, а потім мобілізація, бо війна може бути надовго.

Ідіоти. Так вся молодь втече. Навпаки на час війни кордони на виїзд для своїх громадян і на в'їзд для іноземців треба закривати . . . А хто свалив - позбавляти громадянства і довічна заборона на в'їзд та на володіння нерухомістю в Україні . . .
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30.12.2024 22:04 Ответить
Через п'ять років, отримають громадянство Польщі. Налякав їжака голою дупою. Та і яка нерухомісь в більшості?
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30.12.2024 23:24 Ответить
Ну і нехай отримують, скатертинкою дорожка . . .
У нас є суспільний договір, де написано, як ми співіснуємо в цій країні. Там написано, що обов'язок захищати країну є у кожного громадянина. Якщо тікають, то "нахіба" (вибачте за замінник міцного слова) такі громадяни ? І нащо їм тоді та країна ? В Польщу, так в Польщу, але сюди більше ні ногою ніколи.
Уявіть, ідете ви з малою дитиною і старою матір'ю по дорозі, а за вами вовк. У вас є вибір взяти палицю і відбиватися, поки мати з дитиною добіжать до хати і встигнуть заховатися, або самому побігти, бо ви молодий і спритний, а вони - самі по собі. Ну їх вовк і сожре, зато ви врятовані. От це наші мужики, які через Тису, чи за хабарі через кордон, чи по липових інвалідностях, чи через Шлях, а тепер буде ще і з липовими навчаннями за кордоном . . . в одній Німеччині десь на 10 армійських корпусів для ЗСУ. А в тій же Польщі скільки ?
А потім після війни будуть права качати, як громадяни країни . . . Най кидають паспорти і до побачення назавжди.
Яка жінка хотіла б, аби у хвилину небезпеки її чоловік втік, залишивши її з гвалтівником наодинці ? Тому складно виправдовувати втікачів. Це їх моральний вибір. А далі є закон і має бути моральна же ж реакція суспільства. Чверть населення або злякалася, або скористалася моментом для безвізового постійного проживання в ЄС. До речі, те саме було б просто якби нас в ЄС прийняли - по досвіду Польщі, країн Балтії - 30% населення одразу на Захід континенту. Ну і ок, до побачення. Просто у них розриву з країною немає, бо уїхали без ситуації морального вибору. А у нас війна і своє ставлення до Батьківщини проявили так, як проявили. Батьківщина, точніше суспільство, яке залишилося в ній, має право на зворотню реакцію. Все по-чесному.
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30.12.2024 23:37 Ответить
Захист починається з 65 статті.І там не сказано,який саме.Може десь там сказано,за браковані міни?Та сюди хочуть завезти трудових мігрантів,але не для війни.Про це по маратону казали.Ви тут пишете,що етнічні українці не потрібні.Ну то будуть з Африки.Пустувати не буде земля не буде.
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01.01.2025 10:24 Ответить
Для громадян,чи виключно чоловіків?
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01.01.2025 10:20 Ответить
нарешті. Я про це давно писав. Смисл замикати хлопців тут. Тільки чому тих хто начається там? це дискредитація наших ВУЗів. Всі до 24р мають бути виїздними
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31.12.2024 00:20 Ответить
Саме так
В картці законопроекту, обгрунтування, якщо до 25 років не мобілізують, то немає сенсу не випускати - тому ніхто й не повертається з-за кордону, навіть під час канікул.

Проблема, хто повірить у виконання закону
Є багато законів, котрі відмовляються виконувати

Зараз не випускають, не виконуючи діючий закон
Суди визнають рішення не законним, та скасовують його, проте відмовляються забов'язати випустити. Потім на кордоні видають нове рішення - відмовити у перетині.
Адвокати не бачуть перспектив в судових справах, після декількох таких випадків.
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31.12.2024 01:22 Ответить
Про https://youtu.be/Vyjvxppncco?t=535 рішення Верховного суда - так протиречить Конституції, закона про обмеження виїзду не існує.
Тобто є закон який дозволяє виїзд, тому що не існує заборони
Проте закон не виконується
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31.12.2024 01:47 Ответить
касапы набирают с 18 лет и их 140 млн. и за контракт платят 15-30 тыщ долл. а тут депутатики своих детишек до 25 не хотят отдвать и ещё и желают дать им разрешение на выезд.
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31.12.2024 02:04 Ответить
 
 