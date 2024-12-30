Зеленский назначил Решетилову военным омбудсменом. ФОТО
30 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ольги Решетиловой (Кобылинской) уполномоченным по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей.
Об этом он написал в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Ольга - известная, опытная и эффективная украинская правозащитница. Уже много сделала для развития наших государственных институтов, для поддержки украинцев", - отметил он.
По словам президента, главной задачей является вместе с Министерством обороны Украины и гражданским обществом подготовить законопроект о военном омбудсмене и все необходимые системные основы работы этого института.
"Наши воины должны получить действенные инструменты защиты своих прав, и должна состояться реальная модернизация управления людьми в Силах обороны Украины. Благодарен всем, кто помогает в этом", - добавил Зеленский.
Что известно об Ольге Решетиловой?
Ольга Решетилова - журналистка, правозащитница и одна из основательниц фонда "Вернись живым" и Медийной инициативы за права человека.
На сайте МИПЧ сообщается, что Решетилова работала редактором отдела региональной сети в газете "День", была специальным корреспондентом российского либерального издания "Грани.ру" в Украине.
В 2014 году стала соучредителем фонда "Вернись живым". Отвечала за координацию работы фонда с силовыми структурами и с силами и средствами антитеррористической операции на востоке Украины.
В 2019 году правительство избрало ее в состав Комиссии по избранию главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).
Пожалуйста, подождите...
Глянув я на фотографії Решетилової... Моя думка - крайній ПРАГМАТИЗМ. Її "посмішка" на ВСІХ фото - "фальшивка" Маска... Що за нею ховається - "ХЗ"... Бо очі - "колючі".. Вони сміяться або не вміють, або "не хочуть" ... Дивляться - як два стволи пістолетів...
Ганяєте, пане Яр, статевою ганчіркою "подоляцьких плоскогубців"?
Порядних там немає.
невже така жага до бабла, що відключається інстинкт самозбереження?
Обслуга ліваків, яка роками працювала на русню намагаючись шкодити, всім націоналістам.
Верещала про лагєря маладих баєвіков яких готують «рррадікали».
Паскудила на нас, на тих, хто зараз кістяк бригади Азов, 3 ОШБР, ДУК ПС, Кракена та ГУР «Тімур».
Наш Найвеличніший
ЛунопикийСонцеликий Боневтік Відважний не втомлюється пробивати дно!
Денно і нощно...
Обслуга ліваків, яка роками працювала на русню намагаючись шкодити, всім націоналістам.
Верещала про лагєря маладих баєвіков яких готують «рррадікали».
Паскудила на нас, на тих, хто зараз кістяк бригади Азов, 3 ОШБР, ДУК ПС, Кракена та ГУР «Тімур».
І скільки тобі подоляк за то платить?
"Опозиційне расейське видання" гарна ширма для кацапської спецури.
Потужно!
Ми гардімся апщєствєнним строєм...
Пригадуєте?
Мы валяем дурака...
С колокольни ху*м машем,
Разганяем аблака..."
як же Безугла!?
Зрадив руденьку!
чуперадлобіднятко. Їй також колись треба відпочити.
...Краще в дурці, ніж на цвинтарі...
Ніт?
Во!
Звісно Ви скажете, і будете праві, що це дуже "притягнуто за вуха", але таких дрібних збігів достатньо, щоб критично поглянути на Чмута, Притулу і т.п.
І робота на російське Грані.ру, не найгірше що може бути в житті, зважаючи на їх реальну боротьбу з путінізмом. Але це точно не те, що має бути в біографії людини, що напевно, матиме доступ до елементів військової таємниці.
Різницю відчуваєте?