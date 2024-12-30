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военнопленные (990) Зеленский (19024) назначение (2142) омбудсмен (592) война в Украине (1081)

Зеленский назначил Решетилову военным омбудсменом. ФОТО

30 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ольги Решетиловой (Кобылинской) уполномоченным по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей.

Об этом он написал в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Ольга - известная, опытная и эффективная украинская правозащитница. Уже много сделала для развития наших государственных институтов, для поддержки украинцев", - отметил он.

По словам президента, главной задачей является вместе с Министерством обороны Украины и гражданским обществом подготовить законопроект о военном омбудсмене и все необходимые системные основы работы этого института.

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Зеленський призначив Решетилову військовою омбудсменкою

"Наши воины должны получить действенные инструменты защиты своих прав, и должна состояться реальная модернизация управления людьми в Силах обороны Украины. Благодарен всем, кто помогает в этом", - добавил Зеленский.

Что известно об Ольге Решетиловой?

Ольга Решетилова - журналистка, правозащитница и одна из основательниц фонда "Вернись живым" и Медийной инициативы за права человека.

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Ольга Решетилова призначена військовою омбудсменкою: деталі

На сайте МИПЧ сообщается, что Решетилова работала редактором отдела региональной сети в газете "День", была специальным корреспондентом российского либерального издания "Грани.ру" в Украине.

В 2014 году стала соучредителем фонда "Вернись живым". Отвечала за координацию работы фонда с силовыми структурами и с силами и средствами антитеррористической операции на востоке Украины.

В 2019 году правительство избрало ее в состав Комиссии по избранию главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

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Топ комментарии
+32
- була спеціальною кореспонденткою російського ліберального видання "Грани.ру"...і Україна перетворюється, перетворюється на ...?
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30.12.2024 18:05
+30
Грантову проститутку, яка роками працювала проти націоналістів призначили уповноваженою з прав військових.

Обслуга ліваків, яка роками працювала на русню намагаючись шкодити, всім націоналістам.

Верещала про лагєря маладих баєвіков яких готують «рррадікали».

Паскудила на нас, на тих, хто зараз кістяк бригади Азов, 3 ОШБР, ДУК ПС, Кракена та ГУР «Тімур».
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30.12.2024 18:26
+24
скажіть, який справжній притомний українець піде працювати в команду зе!шобли?
невже така жага до бабла, що відключається інстинкт самозбереження?
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30.12.2024 18:20
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Ні...просто декларацію покажіть.
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30.12.2024 18:01 Ответить
У молодості частенько розважався тим, що "читав" по фотографіях характери людей... Справа в тому, що основна маса ллюдей, при фотографуванні (особливо "на пам"ять"), стараються показать себе з "виграшної" сторони. Але, в той же час, вони, насправді, показують, підсвідомо, свої справжні риси характеру.. Я сам, до цих пір, не розумію сам, ЯК це в мене виходить... Особливо вдало у мене виходило "читать" фото жіночі - бо вони (хай мене вибачить "прекрасна половина" підсвідомо стараються себе "продать подорожче"). Декому з солдат своїх, побачивши фото їх подруг, я пророчив розриви стосунків... І часто так і виходило...
Глянув я на фотографії Решетилової... Моя думка - крайній ПРАГМАТИЗМ. Її "посмішка" на ВСІХ фото - "фальшивка" Маска... Що за нею ховається - "ХЗ"... Бо очі - "колючі".. Вони сміяться або не вміють, або "не хочуть" ... Дивляться - як два стволи пістолетів...
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30.12.2024 18:25 Ответить
Я теж хорошии фізіономіст - кмс по боксу
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30.12.2024 18:39 Ответить
"Кожний робить висновок на рівні своєї зіпсованості..."
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30.12.2024 18:53 Ответить
Всі ми не без недоліків
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30.12.2024 18:58 Ответить
Я тут до чого? ...
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30.12.2024 19:08 Ответить
Це я за себе - ставлюсь критично - шось не так робив по життю - не з тими дружив - може и є люди шо задоволені життям - я критикан
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30.12.2024 19:16 Ответить
"Критикан"? Чи "критик"? Бо це зовсім різні речі...
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31.12.2024 06:25 Ответить
Так - в мені багато гумору сарказму -- забув хто сказав -- світ сміявся і не зіишов з розуму
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31.12.2024 07:59 Ответить
"Нулівко"! Я - кадровий офіцер... Так що твій "плювок" упав і зашипів у мене під ногами...
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30.12.2024 18:57 Ответить
Цо "пан нульовка", хце?
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30.12.2024 19:06 Ответить

Ганяєте, пане Яр, статевою ганчіркою "подоляцьких плоскогубців"?
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30.12.2024 19:08 Ответить
Давай...
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30.12.2024 19:14 Ответить
Ати знаєш "статут"? Їх-то, взагалі, є кілька... Так на який посилаєшся? Називай його та статтю...
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30.12.2024 19:12 Ответить
- була спеціальною кореспонденткою російського ліберального видання "Грани.ру"...і Україна перетворюється, перетворюється на ...?
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30.12.2024 18:05 Ответить
І чим це тобі допоможе?
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30.12.2024 18:33 Ответить
Що з зелі взяти?
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30.12.2024 18:19 Ответить
...лаптєстан
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31.12.2024 08:14 Ответить
.... корабельна сосна?
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30.12.2024 18:11 Ответить
Не даремно призначив її Осел.
Порядних там немає.
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30.12.2024 18:37 Ответить
Скоріше навпаки - активна активістка
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30.12.2024 23:11 Ответить
А не простіше чесно виконувати свої обов,язки всім депутананам чиннушам поліції медикам всім і не буде потреби організовувати ще одне корито для бездарів які не вміють в житті нічого як когось обісрать когось облизать чесного в багно втоптать падлюку чуть не святим зробить журнашдюх правозахистників адвокатів розвелося як **********
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30.12.2024 18:16 Ответить
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
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30.12.2024 23:13 Ответить
скажіть, який справжній притомний українець піде працювати в команду зе!шобли?
невже така жага до бабла, що відключається інстинкт самозбереження?
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30.12.2024 18:20 Ответить
Орки ж пруться в Україну. А вдруг пронісьот.
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30.12.2024 18:38 Ответить
Гадаю, тут включається азарт: хапнути бабла і встигнути вшитися. Поки не відібрали нахапане і не натовкли по макітрі.
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30.12.2024 19:13 Ответить
З язика зірвав. Коротко й точно.
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30.12.2024 19:59 Ответить
нормальна людина не буде влазити в зелене болото
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30.12.2024 18:24 Ответить
Грантову проститутку, яка роками працювала проти націоналістів призначили уповноваженою з прав військових.

Обслуга ліваків, яка роками працювала на русню намагаючись шкодити, всім націоналістам.

Верещала про лагєря маладих баєвіков яких готують «рррадікали».

Паскудила на нас, на тих, хто зараз кістяк бригади Азов, 3 ОШБР, ДУК ПС, Кракена та ГУР «Тімур».
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30.12.2024 18:26 Ответить
А що Вас дивує, шановний? Те, що ця вся риго-кацапо-мерзота повилазила з усіх шпарин?..
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30.12.2024 19:16 Ответить
У зе-рояліста, все йде через дупу, що давно пробив дно.
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30.12.2024 18:35 Ответить
Ніт!
Наш Найвеличніший Лунопикий Сонцеликий Боневтік Відважний не втомлюється пробивати дно!
Денно і нощно...
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30.12.2024 19:18 Ответить
Що знову не так диванні експерти?
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30.12.2024 18:40 Ответить
Грантову проститутку, яка роками працювала проти націоналістів призначили уповноваженою з прав військових.

Обслуга ліваків, яка роками працювала на русню намагаючись шкодити, всім націоналістам.

Верещала про лагєря маладих баєвіков яких готують «рррадікали».

Паскудила на нас, на тих, хто зараз кістяк бригади Азов, 3 ОШБР, ДУК ПС, Кракена та ГУР «Тімур».
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30.12.2024 19:49 Ответить
Булькнуло купку, болєзнойе?
І скільки тобі подоляк за то платить?
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30.12.2024 20:13 Ответить
Чим оця баба з "грани, сру" допоможе солдату з посадки
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30.12.2024 18:41 Ответить
Мене теж це непокоїть, Грані-ру.
"Опозиційне расейське видання" гарна ширма для кацапської спецури.
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30.12.2024 19:00 Ответить
Наплодив тих бюджетних нероб...
Потужно!
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30.12.2024 18:41 Ответить
Краще б він зараз більше турбувався про життя і здоров'я наших військових.Скільки вже створено міністерств, департаментів, комітетів, бюро, відділів, контролюючих і наглядових органів і тд...Був би толк від цього. Все створюют и створюют...Творці !!!
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30.12.2024 18:57 Ответить
Ми нє сєєм, нє пашем, нє строїм -
Ми гардімся апщєствєнним строєм...
Пригадуєте?
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30.12.2024 20:18 Ответить
"Мы не сеем, мы не пашем,
Мы валяем дурака...
С колокольни ху*м машем,
Разганяем аблака..."
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31.12.2024 06:29 Ответить
А як же Мар'яна,
як же Безугла!?

Зрадив руденьку!
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30.12.2024 18:57 Ответить
Вона штатний "матюкальник" завгоспу.
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30.12.2024 19:01 Ответить
Руденька, мабуть, зламалась (тут мають бути сльози та шмарклі). Певно, отримала, біднятко, заштрик галоперидолу і перебуває в нірвані.
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30.12.2024 19:21 Ответить
Я стільки цікавих український призвіщ взнав за останні три роки!
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30.12.2024 19:01 Ответить
Ага і всі закінчуються традиційно по-українські на "ов", "ін".
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30.12.2024 19:04 Ответить
невіглас до невігласу.
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30.12.2024 19:13 Ответить
в нормальній країні ,люба людина,котра мала причетність в минулому до якої би то не було діяльності в країні ворога і окупанта ніколи б не була допущена до органів влади країни .на котру напав війною окупант..."ЗЕ" рашистський агент і ворог України ,та її народу.
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30.12.2024 19:38 Ответить
А як же Мар'яночка? Гарнюня моя, образили дівчинку?
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30.12.2024 19:50 Ответить
Не журіться за те чуперадло біднятко. Їй також колись треба відпочити.
...Краще в дурці, ніж на цвинтарі...
Ніт?
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30.12.2024 20:24 Ответить
Шо за женщіна? Вона із етіх із "Служок ... чи як???
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30.12.2024 20:11 Ответить
Но-но! Не можна називати служками шлюг наротних!
Во!
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30.12.2024 20:28 Ответить
То єсть вона терлася з кацапами,коли шабашила в їх газєтьонкє? Понятно чим все закінчиться...
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30.12.2024 20:13 Ответить
Одна з засновниць фонду - "Повернись живим". Тобто Тарас Чмут. Ще один непрямий доказ близькості Чмута до зелених.
Звісно Ви скажете, і будете праві, що це дуже "притягнуто за вуха", але таких дрібних збігів достатньо, щоб критично поглянути на Чмута, Притулу і т.п.
І робота на російське Грані.ру, не найгірше що може бути в житті, зважаючи на їх реальну боротьбу з путінізмом. Але це точно не те, що має бути в біографії людини, що напевно, матиме доступ до елементів військової таємниці.
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30.12.2024 20:14 Ответить
Чмонька - кон'юнктурник. Але дуже поганий. Його гоп-менеджери валять його рейтинг аж тріски летять. А завгосп дЄрмак став огидною персоною у Вашингтоні. І не тільки. Нехай приїде до нас - отримає кіло помідорів та пів сотні яєць по фейсу. не знаю як кму, але для мене Чмонька вже не існує за будь-яких обставин. Єдине, що його врятує це: ліквідація ОПісу з його мешканцями-злодіями. І звісно САМОЛІКВІДАЦІЯ з українського простору.
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30.12.2024 20:24 Ответить
І чим допоможуть Грані.реу захисту прав військовослужбовців? Маємо чергову клоунаду та єхидну насмішку над захисниками країни від ЗЕлених недоумків.
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30.12.2024 20:41 Ответить
Грани.ру - незалежний щоденний російський інтернетний часопис. Заснований у 2000 році. Позиціонує себе як ліберальне та критичне до російського уряду політичне видання. Кудиж тут без Засрашки. Всі призначенці Боневтіка мають бути громадянами Сосії, або мати родисів чи бізнес на Сосії, або якимось чином мають бути пов'язані із Сосією. Українці і проєвропейські громадяни для Боневтіка, як чорт до ладану.
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30.12.2024 20:44 Ответить
На вскидку - якась чергова гнида. Вгадав?
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30.12.2024 20:55 Ответить
Мабуть, що ніт, не вгадали. Бо гнида - істота дрібна та нікчемна. А тут - аж ціла журналістка, правозахисниця та одна із засновниць фонду "Повернись живим" та Медійної ініціативи за права людини.
Різницю відчуваєте?
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30.12.2024 21:43 Ответить
А Наташа Мосєйчуковая не заслужила?
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30.12.2024 22:02 Ответить
Терпіння, друже, терпіння. Час ще не настав нагороджувати Натаху бодай чимось. Бо зазвичай такі нагородження відбуваються "на прощання" (звісно, якщо комусь не доведеться за прикладом Шапкокрада драпати з купою запасних памперсів у багажнику).
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31.12.2024 21:34 Ответить
Довбень зелений, краще б зразу Симоньян призначив, чи Соловйова! І де тільки Зельцман ці кацапські консерви бере? Фсбешник Єрмак підкидає?
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31.12.2024 00:24 Ответить
 
 