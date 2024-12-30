Более 80 дел о поддержке войны РФ против Украины рассмотрели за год в Чехии

В Чехии в течение года полиция рассмотрела более 80 дел в отношении лиц, которые поддерживали агрессию России против Украины, прокуратура зафиксировала 42 обвинительных приговора.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщает Radio Prague International по данным Верховной государственной прокуратуры страны Чехии.

Отмечается, что прокуратура страны зафиксировала 42 обвинительных приговора, большинство из которых привели к штрафам или условному наказанию.

Больше всего приговоров было вынесено в Праге, Пльзене и Бероуне.

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Как сообщается, самыми распространенными правонарушениями остаются пророссийские граффити и активность в интернете. Расследуются также случаи поддержки конфликта в Газе, хотя количество судебных процессов меньше.

Дела открывали по разделам уголовного кодекса Чехии об одобрении преступления (статья 365) и отрицании, сомнении, одобрении и оправдании геноцида (статья 405).

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