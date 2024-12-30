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Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные силы (обновлено)

шахеди

Вечером 30 декабря российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.

Угроза вражеских беспилотников существует для Сумской и Черниговской областей.

Обновление относительно движения БпЛА:

  • БпЛА в северной части Киевской области, курс западный.
  • БПЛА на границе Сумщины и Полтавщины, курс юго-западный.

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Топ комментарии
+3
Гордон - Гондон + ****** галімий. Сповіщає зараз в оправдання. ************** так зарання з такою впевністю?
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30.12.2024 22:12
+2
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30.12.2024 21:48
+2
Дмітрій Ілліч нє вінават.Просто гдє та праізашол сбой при пєрєдачє інформаціі із космоса.
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30.12.2024 23:37
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Та які там дрони, не парьтеся. Дімка Гордон сказав, що фсьо. Збирайте чемодани, завтра в Шарм з Борисполя
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30.12.2024 21:41 Ответить
Дура нє дура, а свої 20 баксов в день імєю(с)
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30.12.2024 23:22 Ответить
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30.12.2024 21:47 Ответить
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30.12.2024 21:48 Ответить
Гордон - Гондон + ****** галімий. Сповіщає зараз в оправдання. ************** так зарання з такою впевністю?
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30.12.2024 22:12 Ответить
Дмітрій Ілліч нє вінават.Просто гдє та праізашол сбой при пєрєдачє інформаціі із космоса.
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30.12.2024 23:37 Ответить
Ні, Діма киздить, що йому нашепотіли з "команди Трампа".

Ось , що стверджує https://x.com/AteoBreaking/status/1873831040986620005/photo/1 джерело:

@ "Дмитрий Гордон заявил, что «историческая встреча», о которой он говорил вчера, сорвалась.
Как заявил журналист, встреча должна была пройти между путиным и Трампом, и на это указывали не только его источники, но и заявления публичных лиц из команды Трампа. На встрече президенты США и россии должны были обсудить мирное урегулирование войны между россией и Украиной и прекращение горячей фазы войны.
Однако, встреча сорвалась из-за нереалистичных требований россии, среди которых запрет на размещение миротворческого контингента стран НАТО в Украине, и отказа идти на компромисс.
По мнению Гордона, теперь стоит ожидать эскалации войны, в том числе поставок современного оружия Украине, так как Дональд Трамп обещал оказать давление на сторону, которая откажется от переговоров."
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31.12.2024 00:54 Ответить
На пітьмі також тривога: проліт зграї БПЛА чрез Суземки.

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31.12.2024 00:37 Ответить
Z -пабліки повідомляють про вибухи від атаки морських дронів в акваторії бухти Севастополя:

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31.12.2024 01:08 Ответить
Смерть путлеру!
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31.12.2024 05:08 Ответить
 
 