Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 30 декабря российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.
Угроза вражеских беспилотников существует для Сумской и Черниговской областей.
Обновление относительно движения БпЛА:
- БпЛА в северной части Киевской области, курс западный.
- БПЛА на границе Сумщины и Полтавщины, курс юго-западный.
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Ось , що стверджує https://x.com/AteoBreaking/status/1873831040986620005/photo/1 джерело:
@ "Дмитрий Гордон заявил, что «историческая встреча», о которой он говорил вчера, сорвалась.
Как заявил журналист, встреча должна была пройти между путиным и Трампом, и на это указывали не только его источники, но и заявления публичных лиц из команды Трампа. На встрече президенты США и россии должны были обсудить мирное урегулирование войны между россией и Украиной и прекращение горячей фазы войны.
Однако, встреча сорвалась из-за нереалистичных требований россии, среди которых запрет на размещение миротворческого контингента стран НАТО в Украине, и отказа идти на компромисс.
По мнению Гордона, теперь стоит ожидать эскалации войны, в том числе поставок современного оружия Украине, так как Дональд Трамп обещал оказать давление на сторону, которая откажется от переговоров."