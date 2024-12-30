Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером 30 декабря российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.

Угроза вражеских беспилотников существует для Сумской и Черниговской областей.

Обновление относительно движения БпЛА:

БпЛА в северной части Киевской области, курс западный.

БПЛА на границе Сумщины и Полтавщины, курс юго-западный.

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