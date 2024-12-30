Самая горячая ситуация на Покровском, Кураховском, Лиманском и Времевском направлениях, - Генштаб

По состоянию на 22:00 на фронте произошло 153 боевых столкновения. Самой горячей сегодня является ситуация на Покровском, Кураховском, Лиманском и Времевском направлениях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

За сегодня противник нанес по территории Украины один ракетный удар (задействовал одну ракету), использовал для поражения 674 дрона-камикадзе. Осуществил более 3200 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении враг дважды атаковал неподалеку Волчанска и Липцев. Сегодня на данном направлении, по предварительным подсчетам, украинские воины обезвредили 43 оккупанта, уничтожили танк, артиллерийскую систему, противотанковое средство, три автомобиля, 18 БпЛА и два средства связи противника, также значительно повредили артсистему и два автомобиля.

На Купянском направлении враг в течение дня 16 раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку Голубовки, Степной Новоселовки, Кругляковки и Загрызово. В настоящее время продолжаются шесть боестолкновений.

Боевые действия на Донетчине

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 19 раз в районах Копанок, Надежды, Новоегоровки, Макеевки, Ивановки и Тернов. До сих пор продолжается шесть боестолкновений, остальные - наши воины остановили.

На Северском направлении враг один раз в течение дня пытался прорвать нашу оборону в районе населенного пункта Белогоровка, получил отпор.

На Краматорском направлении активность врага вылилась в десять боевых столкновений вблизи Часова Яра и Ступочек.

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На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций неподалеку Щербиновки и в Торецке, где Силы обороны отразили три атаки. Восемь боестолкновений продолжаются до сих пор.

Враг 39 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении. С начала суток оккупанты в районах населенных пунктов Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Зеленое, Даченское, Новый Труд, Шевченко, Волково, Новооленовка и Новоелизаветовка 31 раз получили жесткий отпор от наших защитников. Восемь атак продолжаются до сих пор.

Противник несет значительные потери. По предварительной информации, сегодня наши воины обезвредили на этом направлении 452 оккупанта, 190 из них - безвозвратно. Уничтожены боевая бронированная машина, две единицы автомобильной техники, автоматический гранатомет оккупантов, пять средств связи и два средства РЭБ, также повреждена единица автомобильной техники.

На Кураховском направлении враг атаковал наши позиции вблизи Петропавловки, Славянки, Шевченко и Курахово. В настоящее время украинские воины отразили 13 атак, пять боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Времевском направлении наши войска отражали атаки противника вблизи Янтарного, Успеновки, Времевки и в направлении Константинополя и Новоселки - 11 атак отражены, пять продолжаются.

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Ситуация на других направлениях

На Ореховском направлении враг дважды пытался прорваться в направлении Новоандреевки, понес потери и отступил.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции в Курской области РФ, в настоящее время украинские защитники отразили 17 атак захватчиков.