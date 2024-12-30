РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11616 посетителей онлайн
Новости Война
383 0
война (389) обстрел (25755) Сумская область (2695) война в Украине (1081)

Российские войска обстреляли Сумщину 30 раз в течение дня

Обстріли Сумщини

30 декабря россияне совершили 30 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 55 взрывов.

Об этом пишет пресс-служба Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Обстрелам подверглись, в частности:

  • Краснопольская громада: произошли сброс ВОГ с БПЛА (13 взрывов), минометный обстрел (5 взрывов).
  • Хотинская громада: осуществлены атаки FPV-дронами (8 взрывов).
  • Миропольская громада: враг бил из РСЗО (20 взрывов).
  • Эсманская громада: россияне ударили из артиллерии (4 взрыва).
  • Середино-Будская громада: зафиксирована атака FPV-дронами (3 взрыва).
  • Великописаревская громада: произошел сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва).

Читайте также: Самая горячая ситуация на Покровском, Кураховском, Лиманском и Времевском направлениях, - Генштаб
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 