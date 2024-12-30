Российские войска обстреляли Сумщину 30 раз в течение дня
30 декабря россияне совершили 30 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 55 взрывов.
Об этом пишет пресс-служба Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Обстрелам подверглись, в частности:
- Краснопольская громада: произошли сброс ВОГ с БПЛА (13 взрывов), минометный обстрел (5 взрывов).
- Хотинская громада: осуществлены атаки FPV-дронами (8 взрывов).
- Миропольская громада: враг бил из РСЗО (20 взрывов).
- Эсманская громада: россияне ударили из артиллерии (4 взрыва).
- Середино-Будская громада: зафиксирована атака FPV-дронами (3 взрыва).
- Великописаревская громада: произошел сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва).
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