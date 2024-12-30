РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11616 посетителей онлайн
Новости
3 221 7
Германия (6726) шпионаж (1348)

В Германии троим мужчинам предъявлены обвинения в шпионаже в пользу РФ

Генпрокуратура ФРН

Генпрокуратура Германии обвинила трех мужчин в шпионаже в пользу России. Обвиняемые имеют как немецкое, так и российское гражданство.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Главный фигурант - 40-летний Дитер С. из Байройта. В октябре Генпрокуратура ФРГ также выдвинула ему обвинения в принадлежности к иностранной террористической группировке и в подготовке к тяжкому насильственному преступлению, представляющему угрозу для государства. По данным следствия, Дитер С. в 2014-2016 годах воевал на востоке Украины в составе одного из вооруженных отрядов самопровозглашенной "ДНР" и неоднократно прибегал к насилию против гражданского населения. 38-летний Александер Й. и 43-летний Алекс Д., тоже жители Байройта, - сообщники главного обвиняемого.

Генпрокуратура обвиняет трех мужчин в сборе данных о нескольких инфраструктурных и промышленных объектах в Германии, с целью дальнейшей организации на них взрывов и пожаров. Речь идет о военном полигоне Графенвер в Баварии, где военные США обучают украинских солдат, а также о заводе по производству боеприпасов под Байройтом и железнодорожной станции в Парсберге (тоже в Баварии), откуда в Украину отправляется военная помощь.

Сообщается, что Дитер С. не позднее марта 2024 года проводил фото- и видеосъемку этих объектов вместе со своими сообщниками. После этого 40-летний российский немец передал собранную информацию агенту российских спецслужб, с которым ранее обсуждал диверсии на этих объектах.

Читайте также: "Миссионер" из США заявил в Москве, что два года передавал России из Украины данные о ВСУ: теперь просит предоставить ему гражданство РФ

В обвинительном заключении Генпрокуратуры ФРГ говорится, что цель всех троих заключалась "в подрыве военной помощи, направляемой из Германии в Украину". Дитер С. признался, что он поддерживал контакты с человеком, "связанным с российской разведкой" и обменивался с ним информацией о возможных целях диверсий в Германии.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ловлять мілкоту, а колишній канцлер ФРН Ґергард Шредер залишaється й надалі членом Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), попри його близькі стосунки з путіним і проросійські заяви на тлі війни Росії в Україні.
показать весь комментарий
30.12.2024 23:47 Ответить
Герхард Шредер був главою уряду Німеччини на чолі з соціал-демократами з 1998 по 2005 рік i був призначений членом наглядової ради "Газпрому". Шредер обіймав кілька посад, пов'язаних з російським енергетичним сектором.

78-річний німець також був головою наглядової ради державної енергетичної компанії "Роснефть".

Інші його посади включали виконання обов'язків голови комітету акціонерів Nord Stream і президента ради директорів Nord Stream 2.
показать весь комментарий
31.12.2024 00:04 Ответить
Свого часу саме Німеччина збагатила політичну лексику терміном "шредеризація Європи". Його використовують, коли звичайні колишні політики з Німеччини, Австрії, Франції та інших країн обіймають добре оплачувані посади в російських державних або близьких до влади компаніях.

Однак зараз - в ЄС швидко починають розуміти, яку небезпеку для міцності власних тилів становить це російське підгодовування європейських політичних еліт.
показать весь комментарий
31.12.2024 00:19 Ответить
Дімон, Шурік і Льоха? РуSSьге німці!!!! Алоізович у пеклі від такого безсоння страждає мабуть, до накабздону рветься! Шо з "сумрачными германскими гєніямі" робиться?....
показать весь комментарий
30.12.2024 23:47 Ответить
ра卐исти, пля..
показать весь комментарий
30.12.2024 23:55 Ответить
Майже Кузнєцови. Слава штірліца спокою не дає.
показать весь комментарий
31.12.2024 00:12 Ответить
Трьох? Та там половина Германії і Австрії, кацапня))) На чолі із ******** , Шредера і іньшої х....єтені
показать весь комментарий
31.12.2024 08:37 Ответить
 
 