В Германии троим мужчинам предъявлены обвинения в шпионаже в пользу РФ

Генпрокуратура Германии обвинила трех мужчин в шпионаже в пользу России. Обвиняемые имеют как немецкое, так и российское гражданство.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Главный фигурант - 40-летний Дитер С. из Байройта. В октябре Генпрокуратура ФРГ также выдвинула ему обвинения в принадлежности к иностранной террористической группировке и в подготовке к тяжкому насильственному преступлению, представляющему угрозу для государства. По данным следствия, Дитер С. в 2014-2016 годах воевал на востоке Украины в составе одного из вооруженных отрядов самопровозглашенной "ДНР" и неоднократно прибегал к насилию против гражданского населения. 38-летний Александер Й. и 43-летний Алекс Д., тоже жители Байройта, - сообщники главного обвиняемого.

Генпрокуратура обвиняет трех мужчин в сборе данных о нескольких инфраструктурных и промышленных объектах в Германии, с целью дальнейшей организации на них взрывов и пожаров. Речь идет о военном полигоне Графенвер в Баварии, где военные США обучают украинских солдат, а также о заводе по производству боеприпасов под Байройтом и железнодорожной станции в Парсберге (тоже в Баварии), откуда в Украину отправляется военная помощь.

Сообщается, что Дитер С. не позднее марта 2024 года проводил фото- и видеосъемку этих объектов вместе со своими сообщниками. После этого 40-летний российский немец передал собранную информацию агенту российских спецслужб, с которым ранее обсуждал диверсии на этих объектах.

Читайте также: "Миссионер" из США заявил в Москве, что два года передавал России из Украины данные о ВСУ: теперь просит предоставить ему гражданство РФ

В обвинительном заключении Генпрокуратуры ФРГ говорится, что цель всех троих заключалась "в подрыве военной помощи, направляемой из Германии в Украину". Дитер С. признался, что он поддерживал контакты с человеком, "связанным с российской разведкой" и обменивался с ним информацией о возможных целях диверсий в Германии.