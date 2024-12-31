Ночью в Киеве раздавались взрывы, работала ПВО во время баллистической угрозы

В ночь на вторник, 31 декабря 2024 года, враг пытался атаковать Киев баллистикой.

Как информирует Цензор.НЕТ, о баллистической угрозе сообщили Воздушные силы в 3 часа ночи.

"Киев - находитесь в укрытиях!" - добавили ВС.

Впоследствии начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что в столице работала ПВО.

Сейчас объявлено отбой угрозы применения баллистики. Информации о последствиях вражеской атаки пока на эту минуту нет.

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Как сообщалось, по данным КГВА, более 1300 вражеских БпЛА и более 250 ракет различного типа атаковали Киев в 2024 году.