Ночью в Киеве раздавались взрывы, работала ПВО во время баллистической угрозы
В ночь на вторник, 31 декабря 2024 года, враг пытался атаковать Киев баллистикой.
Как информирует Цензор.НЕТ, о баллистической угрозе сообщили Воздушные силы в 3 часа ночи.
"Киев - находитесь в укрытиях!" - добавили ВС.
Впоследствии начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что в столице работала ПВО.
Сейчас объявлено отбой угрозы применения баллистики. Информации о последствиях вражеской атаки пока на эту минуту нет.
Как сообщалось, по данным КГВА, более 1300 вражеских БпЛА и более 250 ракет различного типа атаковали Киев в 2024 году.
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нести несинітницю?
Він працює на ворога
в ютубі.Люба дезінформація
українців може так розцінюватись.