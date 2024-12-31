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Воздушные силы (1997) Воздушные атаки на Киев (633) баллистические ракеты (324) война в Украине (1081)

Ночью в Киеве раздавались взрывы, работала ПВО во время баллистической угрозы

ППО в Києві

В ночь на вторник, 31 декабря 2024 года, враг пытался атаковать Киев баллистикой.

Как информирует Цензор.НЕТ, о баллистической угрозе сообщили Воздушные силы в 3 часа ночи.

"Киев - находитесь в укрытиях!" - добавили ВС.

Впоследствии начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что в столице работала ПВО.

Сейчас объявлено отбой угрозы применения баллистики. Информации о последствиях вражеской атаки пока на эту минуту нет.

Читайте также: Более 1300 вражеских БпЛА и более 250 ракет разного типа атаковали Киев в 2024 году, - КГВА

Как сообщалось, по данным КГВА, более 1300 вражеских БпЛА и более 250 ракет различного типа атаковали Киев в 2024 году.
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Чому дозволяють гордону
нести несинітницю?
Він працює на ворога
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31.12.2024 07:29 Ответить
А як ви доведете, що своєю нісенітницею він працює на ворога?
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31.12.2024 08:23 Ответить
Вже деякий бред видалив
в ютубі.Люба дезінформація
українців може так розцінюватись.
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31.12.2024 08:54 Ответить
 
 