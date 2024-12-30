Более 1300 вражеских БпЛА и более 250 ракет разного типа атаковали Киев в 2024 году, - КГВА

В течение года российские войска нанесли по столице Украины Киеву почти 200 воздушных ударов с применением БПЛА и ракет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской ГВА Сергей Попко.

"Для Киева, как и для всей Украины, 2024-й был нелегким годом... Хотя Киев официально уже 2 года не входит в перечень территорий возможных боевых действий, но война "напоминает" о себе нашему городу ежедневно", - отметил Попко.

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Удары по Киеву

Так, сообщается, что в течение 2024 года в Киеве прозвучало 500 воздушных тревог. Во время которых вооруженные силы России нанесли по столице Украины почти 200 воздушных ударов. Российские войска применили против мирного Киева более 1600 средств поражения различного типа:

более 1300 БПЛА;

более 200 крылатых ракет (Х-101/Х-59/Х-69/Искандер-К/Калибр);

24 баллистические ракеты (Искандер-М/КN-23);

22 аэробаллистические ракеты "Кинжал";

7 гиперзвуковых ракет "Циркон".

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Как отметил начальник ГВА, самой массированной атакой на Киев стал комбинированный удар, во время которого враг применил одновременно 78 средств поражения, из которых 49 ракет Х-101 и 10 аэробаллистических ракет "Кинжал". Всего за 2024 год столица выдержала 6 массированных и 14 комбинированных воздушных ударов.

Разрушение жилья

За 2024 год Россия повредила в Киеве почти 550 жилых домов. Почти 120 человек остались без жилья. Количество ВПЛ в Киеве увеличилось почти на 11 000.

Удары по энергетике

Почти 100 дней в течение прошлого года киевляне жили при аварийных или стабилизационных отключениях. При этом средняя продолжительность отсутствия электроснабжения у рядового жителя столицы составляла примерно 9 часов в сутки.

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"В качестве мотивации приведу пример наших лучших в мире женщин. Несмотря на войну, обстрелы, отсутствие света и другие тяжелые проблемы, наши несокрушимые украиночки родили в роддомах Киева за 2024 год почти 21 000 детей!" - добавил глава ГВА.