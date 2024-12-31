"Шахеды" атакуют Киевщину: работает ПВО
Утром 31 декабря 2024 года на Киевщине раздаются взрывы, регион атакуют "Шахеды".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОВА.
"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям, находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - говорится в сообщении.
По данным Воздушных сил, сейчас фиксируется движение ударных БпЛА:
- БпЛА в северной части Киевщины, курс западный.
- БпЛА в западной и северной частях Черниговщины, курс юго-западный.
- БпЛА в южной части Сумщины, курс южный.
- БпЛА в южной части Полтавщины, курс южный.
- БпЛА в северной части Днепропетровщины, курс северо-западный.
- БпЛА в восточной части Киевщины, курс юго-западный.
Информации о последствиях вражеской атаки на эту минуту нет.
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