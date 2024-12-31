По всей Украине тревога. Взлетел МиГ-31К (обновлено)
Утром 31 декабря 2024 года в Киеве и ряде регионов объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Воздушные силы информируют об управляемой авиационной ракете курсом на Миргород Полтавской области.
"Миргород - находитесь в укрытиях! Плюс управляемая авиационная ракета на Сумщине, курсом на Полтавщину!" - добавили в ВС.
Больше информации на эту минуту не известно.
"Ракеты на севере Полтавщины, курс западный. Ракета в Сумской области, курсом на Полтавщину", - обновили информацию Воздушные силы.
"Ракета на севере Черкасской области, курс юго-западный. Ракета на границе Сумщины и Полтавщины, курс западный", - добавили ВС в 7.48.
"Ракета на юге Черниговщины, курс западный", - говорится в сообщении, опубликованном в 7:50.
В 7:55 Воздушные силы сообщили об угрозе для Киевщины:
- Ракеты в Черкасской области меняют курс на Киевщину.
- Ракета на Черниговщине, курсом на Киевщину.
- Ракета в восточной части Киевской области, курс западный.
"Киев, Васильков – находитесь в укрытиях!" - добавили ВС.
"Еще скоростные цели в Сумской области, курс юго-западный!", - отметили ПС в 8.04.
"Скоростная цель в направлении Шостки Сумской области", - добавили Воздушные силы в 8:11.
Обновленная информация
Сейчас тревога объявлена по всей Украине. Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.
"Скоростная цель на севере Черниговщины", - информируют в 8:29 Воздушные силы.
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