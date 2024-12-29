На этой неделе Россия атаковала Украину 370 ударными дронами, 280 КАБами и 80 ракетами, - Зеленский

Всего в течение этой недели Россия применила против Украины более 370 ударных дронов, около 280 управляемых авиационных бомб и 80 ракет различных типов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Наши города и громады находятся под постоянными российскими обстрелами. Даже в рождественскую ночь террористы устроили массированную воздушную атаку.

Такой террор можно остановить только общей силой. Я благодарен защитникам и защитницам, которые спасают наших людей от ежедневных атак, и партнерам, которые понимают важность своевременного предоставления средств ПВО для защиты жизней и приближения справедливого и честного мира", - отметил Зеленский.

Напомним, с 16 по 21 декабря россияне применили против Украины 550 КАБов, почти 550 дронов и более 20 ракет,

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