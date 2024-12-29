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На этой неделе Россия атаковала Украину 370 ударными дронами, 280 КАБами и 80 ракетами, - Зеленский

Всего в течение этой недели Россия применила против Украины более 370 ударных дронов, около 280 управляемых авиационных бомб и 80 ракет различных типов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Наши города и громады находятся под постоянными российскими обстрелами. Даже в рождественскую ночь террористы устроили массированную воздушную атаку.

Такой террор можно остановить только общей силой. Я благодарен защитникам и защитницам, которые спасают наших людей от ежедневных атак, и партнерам, которые понимают важность своевременного предоставления средств ПВО для защиты жизней и приближения справедливого и честного мира", - отметил Зеленский.

Напомним, с 16 по 21 декабря россияне применили против Украины 550 КАБов, почти 550 дронов и более 20 ракет,

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Автор: 

Зеленский Владимир (20409) обстрел (27225) ракеты (3572) КАБ (357) Шахед (1006)


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Топ комментарии
+7
Глист гундосий, звіт по ракетах від тебе нікому не треба. Країні потрібен захист і превентивні удари по паРаші, які б неуможливили ракетні обстріли! Але ти, лайно запухше, за 3 роки не вдарив жодного разу по стратавіа і заводам ракет.
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29.12.2024 13:23
+5
Він з якої планети? КВН?
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29.12.2024 12:55
+5
Блазень став статистом, мерзенна оманська брехлива гнида
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29.12.2024 13:56
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Він з якої планети? КВН?
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29.12.2024 12:55 Ответить
А було Кабів по 900. Шо сі стало?
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29.12.2024 12:56 Ответить
Констататор ЗЕзради і імітатор преЗЕдент!
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29.12.2024 12:58 Ответить
А от шо буде у нічь з 30 на 31 грудня та у новорічну нічь, він шось промовчив.
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29.12.2024 13:00 Ответить
" а не посчитать ли нам, состоятельные кроты оп-ы?" (С)
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29.12.2024 13:01 Ответить
Чмо тупориле! Може проінформуй суспільство про "успіхи" на курщині та сході. Чи може це не твоя відповідальність, бездар безтолкова?
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29.12.2024 13:07 Ответить
На сході і курщині орків гасять в промислових масштабах. Потроху відступаючи. Все що можна зробити при кратно преважаючому ворозі Подякуй ЗСУ - вони роблять все можливе і неможливе...
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29.12.2024 13:11 Ответить
Недільна статистика від най -най-най
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29.12.2024 13:08 Ответить
Президент і Верховний має не смакувати щоденно скільки разів і чим нас били і якої шкоди завдали. А звітувати що він з командою зробили, щоб того не сталося: як організована і забезпечена ППО і ПРО країни, як стан мобілізації, як забезпечене військо, який стан оборонних споруд, який результат викорінення корупції у вищих ешелонах влади і командування ЗСУ... А з цим останнім - гробова тишина. Бо нічого не робиться. Армію тупо гроблять, країну здають і готують до капітуляції...
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29.12.2024 13:15 Ответить
Глист гундосий, звіт по ракетах від тебе нікому не треба. Країні потрібен захист і превентивні удари по паРаші, які б неуможливили ракетні обстріли! Але ти, лайно запухше, за 3 роки не вдарив жодного разу по стратавіа і заводам ракет.
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29.12.2024 13:23 Ответить
За всіх ніколи не кажіть. Не подобається - не читайте. Пропоную всім діячам, яким всі завжди щось "повинні", "зобов'язані" і багато іншого, тож пропоную всім таким патріотам організувати самим виробництво ракет, літаків, танків, кораблів та іншої військової техніки. Водночас Україну протягнути до НАТО. Може нити і виригати жовч перестанете від неробства
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29.12.2024 13:38 Ответить
Пропоную зеленому дуполизу гундосого глиста сходити за російським ваєнним корабльом. Вам усім там місце, зебільня.
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29.12.2024 13:42 Ответить
Блазень став статистом, мерзенна оманська брехлива гнида
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29.12.2024 13:56 Ответить
 
 