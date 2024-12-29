Спасатели попали под повторный обстрел в Покровске. ФОТО

Чрезвычайники в очередной раз попали под повторный вражеский обстрел во время ликвидации пожара в Покровске Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, накануне российские оккупанты обстреляли частный сектор города, попав в жилой дом. В результате попадания возник пожар.

"Спасатели локализовали возгорание на площади 120 кв. м. Однако, из-за повторного вражеского обстрела и угрозы жизни личного состава, ликвидацию пожара пришлось приостановить. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

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