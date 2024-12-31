Враг нанес ракетные удары по Шостке: разрушены объекты инфраструктуры, повреждены 12 многоэтажек и образовательные заведения (обновлено)

Сегодня, 31 декабря 2024 года, враг нанес ракетный удар по инфраструктуре Шосткинской громады Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.

Как отмечается, последствия атаки россиян уточняются.

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"Будьте внимательны и осторожны, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - отмечают в ОВА.

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Как позже сообщил мэр Шостки Николай Нога, вследствие утреннего удара разрушены отдельные объекты инфраструктуры. Повреждены 12 многоэтажных жилых домов, 2 образовательных учреждения, другие объекты социальной сферы.

"Работают аварийно-спасательные подразделения. Ущерб и потери уточняются!" - добавил он.

"Враг продолжает бить ракетами по инфраструктуре Шосткинской громады. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, соблюдайте правила безопасности, берегите себя и родных", - добавили в 8.52 в Сумской ОВА.