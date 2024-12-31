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Взрывы раздались в Киеве и области: пуски баллистики

Вибухи пролунали у Києві та області

Во время воздушной тревоги в Киеве и области прогремели взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Воздушные силы предупредили о скоростных целях в сторону Киева и области.

"Еще скоростные цели на Сумщине, курс юго-западный!" - добавили там.

КМВА сообщила о работе ППО.

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ну і де той Гордон?
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31.12.2024 08:16 Ответить
Сдулся.
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31.12.2024 08:17 Ответить
«Резиновое изделие № 1» - это противогаз, «Резиновое изделие № 2» - презерватив, «Резиновое изделие № 3» - ластик, «Резиновое изделие № 4» - галоши.
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31.12.2024 08:22 Ответить
Поскольку изделие на букву Г позиционирует себя как "нестерпимо боевое", ему полагается особо прочное изделие, которое справится со всеми внутренними врагами.
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31.12.2024 08:36 Ответить
орчіхи ******* погорячєє.
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31.12.2024 08:50 Ответить
В нормальному суспільстві б усіх піздаболів , типу Гордона, вже б "відмінили" та піддали обструкції, але тупі українці й далі будуть накручувати перегляди цьому дегенерату.
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31.12.2024 12:14 Ответить
 
 