Взрывы раздались в Киеве и области: пуски баллистики

Во время воздушной тревоги в Киеве и области прогремели взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Воздушные силы предупредили о скоростных целях в сторону Киева и области.

"Еще скоростные цели на Сумщине, курс юго-западный!" - добавили там.

КМВА сообщила о работе ППО.

Смотрите также: В Севастополе раздались взрывы, оккупанты говорят об атаке БпЛА. ВИДЕО