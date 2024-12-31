Взрывы раздались в Киеве и области: пуски баллистики
Во время воздушной тревоги в Киеве и области прогремели взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Воздушные силы предупредили о скоростных целях в сторону Киева и области.
"Еще скоростные цели на Сумщине, курс юго-западный!" - добавили там.
КМВА сообщила о работе ППО.
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Frol Fedoroff
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