В Севастополе раздались взрывы, оккупанты говорят об атаке БпЛА. ВИДЕО
Вечером 30 декабря и в ночь на 31 декабря в Севастополе прогремели взрывы, оккупанты заявляют, что Крым подвергся атаке БпЛА.
Об этом пишет так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Розважаев, передает Цензор.НЕТ.
"Громкий звук, который был слышен, - это дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 2 БпЛА самолетного типа над акваторией Черного моря. Продолжается контроль обстановки. Учитывая то, что БПЛА сбиты над морем и на большой высоте, прошу сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах", - написал он.
А уже в 00:27 Розважаев заявил, о якобы атаке надводных беспилотников. По его данным, один из таких якобы уничтожила российская ПВО.
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Притаив насмешку:
- Вот ваш папка, брат и дед,
Только вперемешку.
Ну а мамкам от меня
Каждой по "Калине"...
С Новым Гойдом, ребятня!
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