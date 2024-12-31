В Севастополе раздались взрывы, оккупанты говорят об атаке БпЛА. ВИДЕО

Вечером 30 декабря и в ночь на 31 декабря в Севастополе прогремели взрывы, оккупанты заявляют, что Крым подвергся атаке БпЛА.

Об этом пишет так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Розважаев, передает Цензор.НЕТ.

"Громкий звук, который был слышен, - это дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 2 БпЛА самолетного типа над акваторией Черного моря. Продолжается контроль обстановки. Учитывая то, что БПЛА сбиты над морем и на большой высоте, прошу сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах", - написал он.

А уже в 00:27 Розважаев заявил, о якобы атаке надводных беспилотников. По его данным, один из таких якобы уничтожила российская ПВО.

Смотрите также: Спутник зафиксировал новые заграждения у Керченского моста. ВИДЕО