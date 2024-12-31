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беспилотник (3138) взрыв (6500) Крым (26002)

В Севастополе раздались взрывы, оккупанты говорят об атаке БпЛА. ВИДЕО

Вечером 30 декабря и в ночь на 31 декабря в Севастополе прогремели взрывы, оккупанты заявляют, что Крым подвергся атаке БпЛА.

Об этом пишет так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Розважаев, передает Цензор.НЕТ.

"Громкий звук, который был слышен, - это дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 2 БпЛА самолетного типа над акваторией Черного моря. Продолжается контроль обстановки. Учитывая то, что БПЛА сбиты над морем и на большой высоте, прошу сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах", - написал он.

А уже в 00:27 Розважаев заявил, о якобы атаке надводных беспилотников. По его данным, один из таких якобы уничтожила российская ПВО.

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Пост Розважаєва про вибухи в Севастополі
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Этонемынастамнет
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31.12.2024 01:40 Ответить
Да может уже пора мостик *******?
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31.12.2024 03:10 Ответить
він зараз нічого не вирішує
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31.12.2024 07:38 Ответить
Годі цю маячню повторювати
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31.12.2024 09:21 Ответить
Їх мало бути рівно 2025.
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31.12.2024 03:52 Ответить
Смерть путлеру!
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31.12.2024 04:58 Ответить
- Здравствуй, Дедушка-Мороз,
Борода из ваты...
Ты подарки нам принес?
Что в мешке?
-Солдаты...
Достает большой пакет,
Притаив насмешку:
- Вот ваш папка, брат и дед,
Только вперемешку.
Ну а мамкам от меня
Каждой по "Калине"...
С Новым Гойдом, ребятня!
Слава Украине!
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31.12.2024 07:12 Ответить
Чому не кошмарять усі аеродроми московії, навіть дронами-обманками?
Нехай ці примати забудуть про літаки та закриють небо назавжди!
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31.12.2024 07:55 Ответить
Интересно, на что был похож этот "громкий звук"?
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31.12.2024 09:02 Ответить
 
 