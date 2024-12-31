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Взрывы раздались в Одессе: россияне выпустили ракету

В Одесі пролунали вибухи

В Одессе и области объявлена воздушная тревога из-за пуска ракеты. Прозвучал взрыв в Одессе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Мэр Геннадий Труханов сообщил о взрывах в городе.

Воздушные силы сообщили об опасности для Одессы.

Мониторинговые каналы информировали о пуске крылатой ракеты в сторону области.

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Сьогодні ж 31 число, як так? Гандон, ти жє абєщаль...
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31.12.2024 10:44 Ответить
Це ху#ло спеціально вирішило так його підставити та виставити балаболом.
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31.12.2024 11:02 Ответить
Гандон - не мер Генічеська, тому ***** на нього *****.
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31.12.2024 11:03 Ответить
Це спеціально, щоб його підставити
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31.12.2024 11:50 Ответить
 
 