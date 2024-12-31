Взрывы раздались в Одессе: россияне выпустили ракету
В Одессе и области объявлена воздушная тревога из-за пуска ракеты. Прозвучал взрыв в Одессе.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Мэр Геннадий Труханов сообщил о взрывах в городе.
Воздушные силы сообщили об опасности для Одессы.
Мониторинговые каналы информировали о пуске крылатой ракеты в сторону области.
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Деніс Войцеховський
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Ярослав Кийко
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Деніс Войцеховський
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ivan nepupik
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