Взрывы раздались в Одессе: россияне выпустили ракету

В Одессе и области объявлена воздушная тревога из-за пуска ракеты. Прозвучал взрыв в Одессе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Мэр Геннадий Труханов сообщил о взрывах в городе.

Воздушные силы сообщили об опасности для Одессы.

Мониторинговые каналы информировали о пуске крылатой ракеты в сторону области.

Смотрите также: Ракетная атака РФ на Киевщину: частично разрушен дом. ФОТОРЕПОРТАЖ