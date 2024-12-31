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Киевская область (3922) обстрел (25755) ракеты (3470) ГСЧС (4847)

Ракетная атака РФ на Киевщину: частично разрушен дом, пострадала женщина. ФОТОРЕПОРТАЖ

Спасатели ликвидировали последствия российской ракетной атаки на Киевщину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в одном из районов области после вражеского обстрела произошло частичное разрушение частного жилого дома.

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наслідки ракетної атаки на Київщину
наслідки ракетної атаки на Київщину
наслідки ракетної атаки на Київщину
наслідки ракетної атаки на Київщину
наслідки ракетної атаки на Київщину

К счастью, обошлось без пострадавших.

Как позже сообщили в Нацполиции, по состоянию на 10:20 зафиксировано повреждение частного дома в одном из населенных пунктов. В здании выбиты окна, разрушена часть крыши. По предварительной информации, пострадала женщина.

наслідки ракетної атаки на Київщину
наслідки ракетної атаки на Київщину
наслідки ракетної атаки на Київщину

Ранее Воздушные силы фиксировали движение вражеских ракет в направлении Киевской области. Также сообщалось, что в результате ракетного удара по Киеву обломки упали в Дарницком районе.
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