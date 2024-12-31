Ракетная атака РФ на Киевщину: частично разрушен дом, пострадала женщина. ФОТОРЕПОРТАЖ

Спасатели ликвидировали последствия российской ракетной атаки на Киевщину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в одном из районов области после вражеского обстрела произошло частичное разрушение частного жилого дома.

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К счастью, обошлось без пострадавших.

Как позже сообщили в Нацполиции, по состоянию на 10:20 зафиксировано повреждение частного дома в одном из населенных пунктов. В здании выбиты окна, разрушена часть крыши. По предварительной информации, пострадала женщина.







Ранее Воздушные силы фиксировали движение вражеских ракет в направлении Киевской области. Также сообщалось, что в результате ракетного удара по Киеву обломки упали в Дарницком районе.