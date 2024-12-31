Ракетный удар по Киеву: обломки упали в Дарницком районе, повреждены частные дома и автомобили (обновлено)

В Дарницком районе Киева зафиксировано падение обломков российских ракет, которыми враг утром 31 декабря атаковал Киев.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник КГВА Сергей Попко, информирует Цензор.НЕТ.

"Вследствие ракетного удара по Киеву предварительно зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы. По информации, которая проверяется, обломки упали на кровлю частного здания. Пожар и разрушения отсутствуют. Информации о пострадавших не поступало. Воздушная тревога продолжается. Находитесь в укрытиях!" - говорится в сообщении.

Читайте также: Более 1300 вражеских БпЛА и более 250 ракет разного типа атаковали Киев в 2024 году, - КГВА

Последствия вражеской атаки

Впоследствии Попко сообщил, что вследствие утреннего ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы. Были повреждены 3 частных здания и 2 автомобиля. Пострадавшие не обнаружены.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что взрывы прогремели в Киеве и области, были пуски баллистики.