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Ракетный удар по Киеву: обломки упали в Дарницком районе, повреждены частные дома и автомобили (обновлено)

ракета над Києвом

В Дарницком районе Киева зафиксировано падение обломков российских ракет, которыми враг утром 31 декабря атаковал Киев.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник КГВА Сергей Попко, информирует Цензор.НЕТ.

"Вследствие ракетного удара по Киеву предварительно зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы. По информации, которая проверяется, обломки упали на кровлю частного здания. Пожар и разрушения отсутствуют. Информации о пострадавших не поступало. Воздушная тревога продолжается. Находитесь в укрытиях!" - говорится в сообщении.

Читайте также: Более 1300 вражеских БпЛА и более 250 ракет разного типа атаковали Киев в 2024 году, - КГВА

Последствия вражеской атаки

Впоследствии Попко сообщил, что вследствие утреннего ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы. Были повреждены 3 частных здания и 2 автомобиля. Пострадавшие не обнаружены.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что взрывы прогремели в Киеве и области, были пуски баллистики.
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Топ комментарии
+26
Йде10 рік війни і 3й рік повномасшабки.

москвичі досі не знають, що таке безпілотники, крилаті та балістичні ракети.

Зате Кияни майже щоночі слухають шахеди, і раз на тиждень бачать ракети різних типів. Хоть поржалі у 2019...
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31.12.2024 08:44
+22
... поржателі навесні 2019 року достатньо приклали сил...аби побачити кацапські війська під Києвом і ракети та дрони сьогодні! Може пустоголовим фраза *****...нам всеодно якого Президента виберуть... аби не Пороха трохи добавить розуму? Але судячи по сьогодняшнім поціновуванням кільківсть ідіотів серед населення ніяк не зменшилася.
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31.12.2024 09:58
+21
гордон - валютна хвойда, хайпомьот, а його палкІ шанувальники - ідіоти..
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31.12.2024 09:15
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Це те про що гордон казав?
Дебіл
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31.12.2024 08:28 Ответить
гордон - валютна хвойда, хайпомьот, а його палкІ шанувальники - ідіоти..
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31.12.2024 09:15 Ответить
Так, погоджуюся. До Ваших слів додам, що він ще є старий і досвідчений шахрай.
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31.12.2024 09:45 Ответить
Таваріщь! Прєкратітє аньтісємітізьм!
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31.12.2024 10:46 Ответить
А як назвати продаж Гордоном пальмової олії в якості ліків від раку? А пірамідки лохам від всіх хвороб? Це часом не сіонізм в чистому вигляді? А дружба з Кобзоном і реклама корумпованих жидів в своїх брехливих інтервю? Будь яка неупереджена особа дізнавшись правду про те чим і з ким цей гандон займався стане антисемітом.
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31.12.2024 17:44 Ответить
Дядьку, у Вас проблеми з почуттям гумору...
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31.12.2024 18:23 Ответить
Сьогодні я дуже злий...
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31.12.2024 18:31 Ответить
Навіщо його взагалі слухати
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31.12.2024 10:51 Ответить
..так отож..
ніколи не слухав і не слухаю брехунів-балаболок, прездоболів, та їхнє ******* трагічне ии-И-илітне втілення - Зеленське, з бандою дермових манагерів-мародерів, поставлені до керма держави ідіотами-приколістами..
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31.12.2024 11:25 Ответить
Бо довбойоби, мудрий нарід... ***🤔🧐😁 Це дітки і онучки тих дибілів, що хилитались в кріслах перед тялявізірам, дивлячись маячню, яку ніс недоучка і сірий трійочник кашпіровський та мудак-чумак😝😝😝😝😜🤪 Звідкіля знаю про кашпіровського, а у мене тесть з цим бовдуром учився в одній групі у Вінницькому медінституті, до речі закінчив з червоним дипломом, а дипломи тоді не куплялись🤗
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31.12.2024 14:15 Ответить
Гордон вже переніс прогноз на березень.Это каже другое
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31.12.2024 09:34 Ответить
як діти... чого вам всім той гордон так дався?
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31.12.2024 10:12 Ответить
Йде10 рік війни і 3й рік повномасшабки.

москвичі досі не знають, що таке безпілотники, крилаті та балістичні ракети.

Зате Кияни майже щоночі слухають шахеди, і раз на тиждень бачать ракети різних типів. Хоть поржалі у 2019...
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31.12.2024 08:44 Ответить
Обожнюю, коли некияне починають трендіти за киян. Ніяких ракет тут побачити вже давно неможливо, тільки уламки. Крилаті до Києва не долітають, а збиття балістики відбувається далеко за зоною огляду.
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31.12.2024 09:08 Ответить
А Ви їх побачити бажаєте? Чи балдієте від роботи ППО та грохоту уламків?

Мені, наприклад, набридло виття сирен. Сьогодні ночером взагалі волали так, що телевізора небуло чутно. І я теж хочу, щоб на московії не спали, а масквабад зтерли з лиця Землі.
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31.12.2024 09:24 Ответить
Для цього потрібні дві речі: ресурси і політична воля. Перше розкрадають через відсутність другого.
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31.12.2024 10:23 Ответить
Ви марно витрачаєте час на цього ОПівського бота - він на роботі і йому за це платять.
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31.12.2024 11:23 Ответить
та що прилетіла в район костелу не рахується
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31.12.2024 10:17 Ответить
В 2024 в Києві від ракет та шахедів загинуло 1300 осіб (з них 11 діти) і 1736 людей отримали поранення. Я киянин і сьогодні вночі чув 3 дуже гучних вибухи. В Дарницькому районі чули більше і на їх голови сипались з неба уламки. Згоріло три будинки... Тому висновок: до Києва, мадам, ви ніякого стосунку не маєте і живете десь настільки далеко що стверджувати щось від імені киян взагалі права не маєте - ви "за зоною огляду" або просто брешете (можливо з ворожою метою).
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31.12.2024 18:40 Ответить
Ага, це поржатєлі винуваті, що ракети та шахеди летять, а ***** ж, звісно-ні до чого.
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31.12.2024 09:34 Ответить
... поржателі навесні 2019 року достатньо приклали сил...аби побачити кацапські війська під Києвом і ракети та дрони сьогодні! Може пустоголовим фраза *****...нам всеодно якого Президента виберуть... аби не Пороха трохи добавить розуму? Але судячи по сьогодняшнім поціновуванням кільківсть ідіотів серед населення ніяк не зменшилася.
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31.12.2024 09:58 Ответить
ЗЕбілізм хвороба невиліковна.
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31.12.2024 10:24 Ответить
Так ви праві,завдяки поржателям у України з 2019 року закриті програми виробництва далекобійних ракет,відведені війська від добре обладнаних позицій,розмінований Чонгар,скорочення кількості бойових бригад,в тому чеслі підрозделів ппо,заборона контр снайперських груп,скорочення фінансування військових закупівль,і багато чого іншого що пов'язано з обороною України,натомість мали шатли в Крим,маринований шашлик,гарний асфальт в регіонах де відбулося вторгнення.Це все сприяло до початку агоесії пукіна,але це все так необхідно було та подобалось вкраїнчикам та любителям поржати.Поржали?
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31.12.2024 10:25 Ответить
Не хвилюйтесь через зебілів, багато з них за кордоном себе непогано почувають і повертатись не збираються.
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31.12.2024 13:43 Ответить
Еге ж , у кого там ще лапша на вухах від Гордона залишилась?
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31.12.2024 08:46 Ответить
Лапша от Гордона на ушах ЗЕЛЯбобиков не поместится - там ещё с 2019 года место ЗЕленой лапшой занято.
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31.12.2024 08:53 Ответить
орєшнік? Чи ще просто кукожнік чи какошнік чи як його там?
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31.12.2024 08:52 Ответить
я сам з сирця, лівий береґ шо і той ґордон цє жлободром,але та дівчина з лісовоґо у джінсах ґетсбі назавжди
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31.12.2024 09:07 Ответить
Кацапи, які є дитям орди не змінилися, хоч з тих пір пройшло багато часу. Головна їх мета - залякати, щоб примусити здатися і піти на угоду, а тому і б'ють по мирних містах, як сьогодні Києву по Шостці. Колись жителі міста Казані здалися московитам в обмін на обіцянку залишити їх живими і що? А кацапи їх майже всіх знищили, катували, здирали із живих шкіру.
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31.12.2024 09:42 Ответить
Що нам та Казань? Он нещодавно пятеро бійців здалися і їх кацапи відразу розстріляли.
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31.12.2024 18:44 Ответить
де "праріцатель" гордон - війна до 30-го грудня???? Агов?
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31.12.2024 10:08 Ответить
Війну ніхто не збирається припиняти, тому і немає ударів по маскві. 👈
А нафіг вже давно нелигітимному зеленському і в. раді її припиняти??
Їм і так непогано, і не потрібно напружуватися.
В усьму винуваті ухилянти.
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31.12.2024 10:19 Ответить
Гордон мабуть таки отримав те, що потрібно для його бізнесу: увагу споживачів- клієнтів за невеликий прайс.
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31.12.2024 10:22 Ответить
Я тупізму нашого "абиватєля" не дивуюсь. І так, ви праві. Тіпок який впарював лохам "пірамідкі" зараз нормально монетизується в соцмережах. Нашиму піплу гівно хоч лопатами давай, зжеруть все, а лопату вилижуть.
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31.12.2024 10:49 Ответить
Саме час вдарити по москві. Закриття аеропортів теж кацапам не в радість...
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31.12.2024 11:57 Ответить
Там вже скоро літаків не стане, бо на вкрадене запчастини не постачають...
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31.12.2024 18:47 Ответить
Невже ЗСУ не "привітають" кацапів з днем народження Степана Андрійовича???
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31.12.2024 14:31 Ответить
Зуйло з єрмаком, сирскім, будановим, арахамією, бєлєнюклм, умєровим і гогілашвілі на таке не здатні...
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31.12.2024 18:49 Ответить
 
 