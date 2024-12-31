Ракетный удар по Киеву: обломки упали в Дарницком районе, повреждены частные дома и автомобили (обновлено)
В Дарницком районе Киева зафиксировано падение обломков российских ракет, которыми враг утром 31 декабря атаковал Киев.
Об этом сообщил в телеграм-канале начальник КГВА Сергей Попко, информирует Цензор.НЕТ.
"Вследствие ракетного удара по Киеву предварительно зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы. По информации, которая проверяется, обломки упали на кровлю частного здания. Пожар и разрушения отсутствуют. Информации о пострадавших не поступало. Воздушная тревога продолжается. Находитесь в укрытиях!" - говорится в сообщении.
Последствия вражеской атаки
Впоследствии Попко сообщил, что вследствие утреннего ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы. Были повреждены 3 частных здания и 2 автомобиля. Пострадавшие не обнаружены.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что взрывы прогремели в Киеве и области, были пуски баллистики.
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Дебіл
ніколи не слухав і не слухаю брехунів-балаболок, прездоболів, та їхнє ******* трагічне ии-И-илітне втілення - Зеленське, з бандою дермових манагерів-мародерів, поставлені до керма держави ідіотами-приколістами..
москвичі досі не знають, що таке безпілотники, крилаті та балістичні ракети.
Зате Кияни майже щоночі слухають шахеди, і раз на тиждень бачать ракети різних типів. Хоть поржалі у 2019...
Мені, наприклад, набридло виття сирен. Сьогодні ночером взагалі волали так, що телевізора небуло чутно. І я теж хочу, щоб на московії не спали, а масквабад зтерли з лиця Землі.
А нафіг вже давно нелигітимному зеленському і в. раді її припиняти??
Їм і так непогано, і не потрібно напружуватися.
В усьму винуваті ухилянти.