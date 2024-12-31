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путин (30476) Фицо (126) Виктор Орбан (426)

Путин поздравил с Новым Годом Орбана, Фицо и Вучича

Кого з політиків привітав Путін із Новим роком

Кремлевский диктатор Владимир Путин поздравил с Новым годом лидеров Венгрии, Словакии и Сербии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом пишет APA.

"Президент России Владимир Путин проигнорировал глав правительств западных стран в своих новогодних поздравлениях - за исключением глав правительств Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо. Экс-канцлер Германии Герхард Шредер - единственный бывший глава западного правительства в списке получателей поздравительных телеграмм, опубликованном Кремлем на своем сайте", - говорится в материале.

Издание отмечает, что и Венгрия, и Словакия сильно зависят от поставок российского газа.

"И Орбан, и Фицо посещали Путина после начала агрессивной войны против Украины. Они критикуют помощь ЕС в предоставлении оружия Украине и санкции против России, но до сих пор в основном поддерживали их", - добавили журналисты.

Согласно информации на сайте Кремля, российский диктатор также поздравил президента Сербии Александра Вучича.

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Топ комментарии
+18
Привітав своїх холуїв. Холуї щасливі, хазяїн привітав.
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31.12.2024 10:53
+17
І українців зранку ***** не забув "привітати" покидьок.
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31.12.2024 10:53
+14
Ото в холопів щенячої радості добавилось! Господар за вушком почесав...
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31.12.2024 10:54
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І українців зранку ***** не забув "привітати" покидьок.
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31.12.2024 10:53 Ответить
Привітав своїх холуїв. Холуї щасливі, хазяїн привітав.
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31.12.2024 10:53 Ответить
От в саме такому порядку їх і має бути виключено з ЄС, НАТО. Але ж ні, проковтнуть, скажуть, "ми уважно спостерігаємо...."
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31.12.2024 12:44 Ответить
13 зарплату та премії не забув виплатити, своїм "європейським" агентам та членососам?
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31.12.2024 13:53 Ответить
****** знайшов собі опору у Європі - доросли до керівних посад завербовані совето-кацапською спецурою!
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31.12.2024 10:53 Ответить
Ото в холопів щенячої радості добавилось! Господар за вушком почесав...
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31.12.2024 10:54 Ответить
Більше схоже на підй...б, а не вітання.
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31.12.2024 10:54 Ответить
це ество ліліпутіна - обов'язково в будь-якій дії має бути під*бка
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31.12.2024 11:56 Ответить
Підсос, відсос і вучіч
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31.12.2024 10:56 Ответить
«Бригада!»
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31.12.2024 10:57 Ответить
Щоб цей путін робив без нашого потужного Лідора? Далі бавився в динири/линири
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31.12.2024 11:00 Ответить
Забув привітати свого господаря Сатану.
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31.12.2024 11:01 Ответить
І кобзона.
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31.12.2024 11:45 Ответить
Поставив мітку на опущенцях.
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31.12.2024 11:02 Ответить
І пішли н@хєр. Щоб ви всі і здохли в такому порядку, привітатор і щасливі привітуни
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31.12.2024 11:03 Ответить
Чому 3,14..рас привітав 3,14...сів?
Тому шо 3,14...си привітали 3,14...са!
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31.12.2024 11:03 Ответить
Перекличка європідарасів.
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31.12.2024 11:04 Ответить
Три підх.йловика х.йла, в цілому чотирі пдра.
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31.12.2024 11:05 Ответить
А трампушу з маском забувся?
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31.12.2024 11:06 Ответить
доречі - таки да?
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31.12.2024 12:01 Ответить
Звідки ви всі лізете, кацапня тупорила?
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31.12.2024 13:25 Ответить
Как єто мило! Получить поздравление от уголовника!
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31.12.2024 11:08 Ответить
А Зелю?
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31.12.2024 11:09 Ответить
Ніззя палити агентуру.
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31.12.2024 12:00 Ответить
Рашиський злочинець вітає своїх агентів в ЄС і НАТО .
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31.12.2024 11:09 Ответить
пупс тихенько захлипав і пустив слюні
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31.12.2024 11:18 Ответить
Приміть мої поздоровлення.Нехай для *****,кацапів,орбана,фіцо,вучича та інших 3,14дарів 2024рік закінчиться разом з їхнім нікчемним життям.Хай щастить.
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31.12.2024 11:19 Ответить
Хвалить жаба своє болото
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31.12.2024 11:24 Ответить
Достойные все лица! Заслужили поощрение от хозяина. Если б еще премийку выписал...
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31.12.2024 11:25 Ответить
горбатих - гора..
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31.12.2024 11:29 Ответить
"Господин назначил меня любимой женой!" (С)
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31.12.2024 11:29 Ответить
https://t.me/voynareal/106354 🔥 ГУР вперше у світі знищили вертоліт Мі-8 за допомогою морського дрона Magura V5
Сьогодні під час бою у Чорному морі в районі мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму внаслідок застосування ракет Р-73 "SeeDragon" знищено російський гелікоптер Мі-8. Ще один такий же ворожий вертоліт зазнав вогневого ураження та зміг дістатись аеродрому базування.
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31.12.2024 11:29 Ответить
тупін ніколи б не вітав це сміття якби мав відносини з серйозними світу цього.
Вітає щоб створити ілюзію що в нього є друзі
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31.12.2024 11:32 Ответить
Осалені путлєра теж привітали
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31.12.2024 11:32 Ответить
Хутін вже і не палиться...
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31.12.2024 11:43 Ответить
кожен отримав по подарунку?
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31.12.2024 11:45 Ответить
таке не можна рекламувати!!! ждуни "покладуть" трафік інтернету в пошуку такої новорічної забавки
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31.12.2024 12:03 Ответить
ім і на хр нє нужон ваш інтернет
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31.12.2024 12:29 Ответить
думаешь с карельской бярози бутут строгать и раскрашивать охрой и синькой?
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31.12.2024 13:16 Ответить
Клуб обісраних.
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31.12.2024 11:48 Ответить
Перелік агентів в Європі закінчено.
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31.12.2024 11:51 Ответить
Ось і перелік *********** агентів. ЕС і НАТО проковтне?
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31.12.2024 12:07 Ответить
Помітив шельм.
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31.12.2024 12:16 Ответить
Ох, і я вітаю цих лошар, бажаю сдохнути, як можна скоріше зі своїм стадом, шоб вони підібрали всі виразки, сказ, чуму та ковід!
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31.12.2024 12:57 Ответить
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31.12.2024 13:03 Ответить
Перекривши газ Україна поставила цих лідорів раком.От саме з цим,з Новим Раком ху...ло і привітало їх...
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31.12.2024 13:15 Ответить
Путін *****. Терорист і воєнний злочинець.
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31.12.2024 13:30 Ответить
Іди геть, кацапка-водкі нєт.
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31.12.2024 13:27 Ответить
Їм наказує дядя Вова instead. Логіка в кацапів відсутня взагалі. Ти хоч зрозуміла що написала, свинокацапка дурна?
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31.12.2024 13:29 Ответить
Russian spam detected. ПШнХЙ, свинокацап. В бан.
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31.12.2024 13:33 Ответить
Воєнний злочинець і терорист помітив своїх співучасників.
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31.12.2024 13:26 Ответить
руская тройка мчіца па Європє.
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31.12.2024 13:33 Ответить
Трамп-пам-пам! (С)
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31.12.2024 13:37 Ответить
Навіщо їм твої привітання, гроші давати треба, а привітання своїм місцевим шавкам залишити можеш.
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31.12.2024 14:01 Ответить
Нічого не змінилося, звучить ніби з кінця 30-х років минулого століття: "гітлер привітав словаччину і мадяр". Час змінився, а вороги України якими були - такими і залишилися.
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31.12.2024 17:22 Ответить
Набирає гарем.
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04.01.2025 11:21 Ответить
 
 