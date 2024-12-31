Путин поздравил с Новым Годом Орбана, Фицо и Вучича

Кремлевский диктатор Владимир Путин поздравил с Новым годом лидеров Венгрии, Словакии и Сербии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом пишет APA.

"Президент России Владимир Путин проигнорировал глав правительств западных стран в своих новогодних поздравлениях - за исключением глав правительств Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо. Экс-канцлер Германии Герхард Шредер - единственный бывший глава западного правительства в списке получателей поздравительных телеграмм, опубликованном Кремлем на своем сайте", - говорится в материале.

Издание отмечает, что и Венгрия, и Словакия сильно зависят от поставок российского газа.

"И Орбан, и Фицо посещали Путина после начала агрессивной войны против Украины. Они критикуют помощь ЕС в предоставлении оружия Украине и санкции против России, но до сих пор в основном поддерживали их", - добавили журналисты.

Согласно информации на сайте Кремля, российский диктатор также поздравил президента Сербии Александра Вучича.

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