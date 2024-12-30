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путин (30476) Асад (286) Макрон (1169) Виктор Орбан (426) Шольц Олаф (850)

Путин в третий раз подряд становится неудачником года по версии Politicо

Путін невдаха

Российский диктатор Владимир Путин снова, в третий раз подряд, побеждает в номинации "Неудачник года" по версии издания РоІітісо.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politicо.

"Кто-то помнит обещание президента России Владимира Путина покорить Украину во время трехдневной спецоперации? Что ж, в 2024 году это продолжалось плохо, поскольку Украина не только сдерживала нападения России, но и захватила кусок российской территории во время наступления на Курскую область", - напоминает издание, отмечая, что и экономика РФ сталкивается с перегревом из-за высокой инфляции и постоянного дефицита рабочей силы.

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Кто составил компанию Путину в рейтинге неудачников?

Отметим, что в этот список попали президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер Венгрии Виктор Орбан и сирийский беглец Башар Асад.
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Топ комментарии
+8
Так невдахою і помре!
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30.12.2024 11:51
+8
Третій раз, не підо__с?
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30.12.2024 11:55
+8
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30.12.2024 11:57
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Так невдахою і помре!
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30.12.2024 11:51 Ответить
Третій раз, не підо__с?
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30.12.2024 11:55 Ответить
****** *****̀к, **********, прилетіла нептуночка...
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30.12.2024 17:37 Ответить
котра з версій @уйла?
politico не уточнював?
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30.12.2024 11:53 Ответить
Людоіда називати невдахою1?
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30.12.2024 11:53 Ответить
"Крєпкій Орєшнік Року"...
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30.12.2024 11:56 Ответить
А чому фіцо не в рейтингу?
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30.12.2024 11:57 Ответить
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30.12.2024 11:57 Ответить
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30.12.2024 12:33 Ответить
А ви знаєте звідки пішла назва ''арєшнік''? Вчора на Ютуб пройшла така новина, що ніякого арєшніка немає. Є ракета ''Кєдр'', саме про неї хотів сказати *****. Але забув це слово і ляпнув арєшнік. От чого на зустрічі з розробниками ракет вони усміхались. Але на мордорі ***** бояться виправляти, тому проще перейменувати кєдр на арєшнік
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30.12.2024 13:35 Ответить
Схоже на правду. Згадайте, як цей маразматик не міг вимовити імена Токаєва та Ердогана... Він потихеньку перетворюється на Брєжнєва.
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30.12.2024 13:51 Ответить
Лошара.
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30.12.2024 12:09 Ответить
Мене одне непокоїть він же захопив у нас територіі з 2 словакіі і українців напевне мільйон ... як це оцінювати вдаха чи невдаха ?
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30.12.2024 12:12 Ответить
Він ***** хтів захопити всю Україну, поставити на пристол свою маріонетку і взагалі припинити існування України як такої. А вийшло шо зміг захопити тільки до 20% ним же зруйнованої території яку ніхто ніколи не признає, втративши майже 700 000 своїх підарасів, за 10 років витратив на все це 1 трільйон доларів, отримав міжнародні санкції, 300 мільярдів доларів в іноземних банках. Як ти рахуєш, це перемога *****?
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30.12.2024 12:29 Ответить
беззаперечна ))
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30.12.2024 13:07 Ответить
ще не вечір. Ці ************ ні до чого. Придбав він також багато
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31.12.2024 01:27 Ответить
пиня лох
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30.12.2024 12:12 Ответить
Він просто *****
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30.12.2024 12:13 Ответить
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30.12.2024 12:17 Ответить
Треба писати правильно, ***** втреььє обісрався
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30.12.2024 12:21 Ответить
Дивний рейтинг. А «політіко» б хотіло, щоб ***** стало переможцем року, тому під*бує та підстьобує його, щоб краще старався!?
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30.12.2024 12:39 Ответить
Для цього лайна потрібна нова номінація,,xyjlo poky''', або ,,довбограй року"...
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30.12.2024 12:39 Ответить
Краще би ***** став покійником року. Ото було би радісно
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30.12.2024 13:31 Ответить
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30.12.2024 19:10 Ответить
 
 