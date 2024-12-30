Российский диктатор Владимир Путин снова, в третий раз подряд, побеждает в номинации "Неудачник года" по версии издания РоІітісо.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politicо.

"Кто-то помнит обещание президента России Владимира Путина покорить Украину во время трехдневной спецоперации? Что ж, в 2024 году это продолжалось плохо, поскольку Украина не только сдерживала нападения России, но и захватила кусок российской территории во время наступления на Курскую область", - напоминает издание, отмечая, что и экономика РФ сталкивается с перегревом из-за высокой инфляции и постоянного дефицита рабочей силы.

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Кто составил компанию Путину в рейтинге неудачников?

Отметим, что в этот список попали президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер Венгрии Виктор Орбан и сирийский беглец Башар Асад.