РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9690 посетителей онлайн
Новости
7 001 71

Впервые введено понятие русофобии: Путин утвердил "стратегию противодействия экстремизму"

путін і стратегія протидії екстремізму

Российский диктатор Владимир Путин под конец года подписал более 50 законов. В частности указ о новой "Стратегии противодействия экстремизму в РФ", которой обозначил понятие "русофобия" и призвал к борьбе с "неонацистскими формированиями" в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В обновленной стратегии впервые введено понятие русофобии. Она обозначена как "неприязненное, предвзятое, враждебное отношение к гражданам России, к русскому языку и культуре". Также русофобией считаются дискриминационные действия со стороны властей недружественных государств России.

Также читайте: Шольц: Путин потерпел поражение в Украине по всем пунктам

Стратегия утверждает, что экстремизм используется некоторыми государствами для гибридных войн и вмешательства во внутренние дела других стран. Среди источников экстремизма упоминается Украина, где, по мнению российских властей, поддерживаются "радикальные неонацистские формирования", которые угрожают России.

Документ отмечает, что так называемый "украинский кризис" (российское и китайское название войны Москвы против Украины - ред.) является инструментом для разжигания русофобских настроений и гибридной войны против России. Ликвидация угроз с территории Украины названа в документе ключевой задачей.

Среди факторов дестабилизации отмечены несогласованные протестные акции, которые "намеренно" переходят в массовые беспорядки, а также противоправная деятельность мигрантов и деструктивная работа международных неправительственных организаций.

Стратегия предусматривает учет лиц, выезжающих за границу для участия в экстремистской деятельности, а также "для прохождения обучения в учебных центрах недружественных государств, в деятельности которых есть признаки экстремизма".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В России признали движение ЛГБТ "экстремистской организацией"

Критерии определения "учебных центров недружественных государств" в документе не уточняются.

В конце документа упоминается статистика борьбы с "экстремизмом": за 10 лет в России "выявлено почти 12 тыс. таких преступлений", к уголовной ответственности привлечено около девяти тысяч человек. "По итогам 2023 года отмечается увеличение по сравнению с 2014 годом на 29,6 процента количества выявленных экстремистских преступлений", что рассматривается стратегией как признак эффективности работы силовых структур.

Автор: 

путин владимир (31287) стратегия (191) экстремизм (142)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+27
- Мы начали войну, чтобы не было войны

показать весь комментарий
28.12.2024 23:32
+19
Точно Довбойоб. А те що ***** знищив майже мільйон кацапів і що рашисти розстрілюють кацапів які не хочуть йти здохнути в мясний штрум рахується за русофобію?
показать весь комментарий
28.12.2024 23:29
+19
***** саме є чемпіоном світу з "русофобії", більше за нього кацапської крові не пролив ніхто за останні 80 років
показать весь комментарий
28.12.2024 23:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Також має бути малорософобія та білорусофобія.
показать весь комментарий
28.12.2024 23:29 Ответить
Кацапи русофобію часто плутають з довбай'обофобією...
показать весь комментарий
28.12.2024 23:56 Ответить
А дружнє ставлення до кацапів, захоплення їх "йазиком, культураю" треба назвати "копрофілія".
показать весь комментарий
29.12.2024 08:35 Ответить
Потрібно занести в українське законодавче поле норму, за якою всі причетні на росії до засудження громадян України за подібними фашистськими "законодавчими" нормами до довічного увязнення
показать весь комментарий
28.12.2024 23:29 Ответить
Точно Довбойоб. А те що ***** знищив майже мільйон кацапів і що рашисти розстрілюють кацапів які не хочуть йти здохнути в мясний штрум рахується за русофобію?
показать весь комментарий
28.12.2024 23:29 Ответить
***** саме є чемпіоном світу з "русофобії", більше за нього кацапської крові не пролив ніхто за останні 80 років
показать весь комментарий
28.12.2024 23:58 Ответить
Воює з "нацистами" - саме ****** - шо кацапи вірять
показать весь комментарий
28.12.2024 23:30 Ответить
В сенсі вірять? Вони цього прагнуть, це ж кацапкздолочі.
показать весь комментарий
29.12.2024 03:19 Ответить
******** довбойоб.
показать весь комментарий
28.12.2024 23:30 Ответить
Ще й маразм його добиває. 1743це 18 століття. А 17 століття це наприклад 1618 рік, коли Петро Скоропадський з поляками і литвинами майже виніщили московію нафіг. Але не добили, підписали Деулінське перемир'я.
показать весь комментарий
29.12.2024 03:19 Ответить
Давай,Пуйло! Пересаджай пів-Засрашки за екстремізм,тероризм,дискредитацію своєї армії та русофобію! ******* країна з ******** царем і ********и рабами!
показать весь комментарий
28.12.2024 23:31 Ответить
кацапи-самі справжні русофоби.
показать весь комментарий
28.12.2024 23:47 Ответить
********** якщо точніше.
показать весь комментарий
28.12.2024 23:31 Ответить
***** будь ласка здохни якнайшвидше 🙏🏼
показать весь комментарий
28.12.2024 23:32 Ответить
- Мы начали войну, чтобы не было войны

показать весь комментарий
28.12.2024 23:32 Ответить
чим далі в ліс, тим товщі.... бандерівці

.
показать весь комментарий
29.12.2024 00:09 Ответить
Якеж воно кончене...
показать весь комментарий
28.12.2024 23:33 Ответить
Коли ще я не був заблокований на "Одноглазніках", списався, у 2014-му, зі своїм колишнім співслужбовцем, у Криму. Ну - те та се - я його й питаю: "Как так? Жили при Украине - терроризм видели только по телевизору... Пришла Россия - в Крыму усиленно начали "барьбу с тераризмам"... Мне кажется, что "Россия" и "терроризм" - неразделимы... Они друг без друга жить неспособны...".
Був обізваний "******* бандеравцем"... А в 1992-му присягав Україні...
показать весь комментарий
29.12.2024 03:53 Ответить
Быть русским значит жить в выдуманной реальности. Русизм сам по себе это предполагает. Ложь.
показать весь комментарий
29.12.2024 10:05 Ответить
правильно цей термін звучить як "рашизм"; принаймі, так його зазначила Верховна Рада України 02/05.2023року
показать весь комментарий
29.12.2024 11:37 Ответить
На мордорі вже нічого не дивує
показать весь комментарий
28.12.2024 23:44 Ответить
Всі русафоби крім кндр,бсср,ірану і фіцо з орбаном. Кнр-помірковані русафоби.Турція-невизначені русафоби.
показать весь комментарий
28.12.2024 23:44 Ответить
Крім расєйской "армії" інших неонацистів в Україні нема...
показать весь комментарий
28.12.2024 23:53 Ответить
пора вводити термін путломанія- це пулювання на пуйла
показать весь комментарий
28.12.2024 23:57 Ответить
Русофобія це сама точна наука з всіх гумманітарних...
показать весь комментарий
29.12.2024 00:00 Ответить
На пітьмі пишуть, як працює машина добору контрактованого "м'яса" для участі у війні у складі найманої рашистської армії :

@ Феномен-2024 - это контрактная, то есть наемная армия, которую построил путин, и машина ее вербовки. Это бесперебойно работающая система, в которой большие и легкие деньги - ключевой, но далеко не единственный элемент: KPI на местах, сетки посредников и рекрутеров, разводки, лживые посулы и манипуляции, пропагандистское обслуживание, впаривающее глупым лохам уют студийного окопа и срежиссированное чувство локтя, разработанная система административного принуждения. Все продумано до мелочей, вплоть до входа и выхода с пункта отбора. Технологичный комбайн, перерабатывающий мужскую часть населения в безымянных штурмовиков. Абсолютно аморальная и по сути своей безусловно незаконная сделка, снимающая с государства ответственность за последствия: клиент добровольно подписал контракт, а потом снял деньги с карточки, пусть спрашивает с себя...
показать весь комментарий
29.12.2024 00:03 Ответить
Зате ефективно
показать весь комментарий
29.12.2024 00:49 Ответить
А в Україні сєпари почуваються вільно... Кидайте в мене каміння але в Україні ніхто так не захищає Державу на екстремізм!
показать весь комментарий
29.12.2024 00:05 Ответить
Що це ти "зморозив"? Кілька разів перечитав твій допис - так нічого і не зрозумів... Яка "Держава", як вона "захищає на екстремізм"? Ти сам-то хоч зрозумів, ЩО "надряпав"? Чи це у тебе "невдалий" приклад користування "Гугл- переклалачем"?
Сидять лахтинські батраки на зміні:
- Слышь, братела... А пачиму хахлы ржут, кагда мы им на хахляцкам пишем?
- Патамушта Гугл-переводчик, на хахляцкий, не хахлы саставляли, а "русскаязычные жиды" - типа Салавьёва...
показать весь комментарий
29.12.2024 04:02 Ответить
цього правнучатого рашиста,котрого не виключено "склепав" якийсь фріц, потрібно посадити на кіл із табличкою-"смертна кара, за рашистську русофобію в Україні,котру розвязало це рашистське куйло ,знищивши в Україні території, які в переважній своїй більшості були рускомовними."
показать весь комментарий
29.12.2024 00:09 Ответить
Русофобiя це не поняття, це вже світова філософія.
показать весь комментарий
29.12.2024 00:17 Ответить
давно виступаю за заборону використання слова русофоб. Фобія - це страх! Нам підсвідомо навʼязують бажання боятись підарів.

Я за аналог: мізарос!
показать весь комментарий
29.12.2024 00:18 Ответить
показать весь комментарий
29.12.2024 01:15 Ответить
показать весь комментарий
29.12.2024 00:21 Ответить
показать весь комментарий
29.12.2024 12:52 Ответить
Не дужевірю, що рузьге опозиційні еліти нарешті придушать путіна, усвідомлюючи, куди він веде країну. Але ***** все робить для цього.
Ну то Боже помагай!
показать весь комментарий
29.12.2024 00:22 Ответить
"Опозиційні еліти" на московії? Це ви про що?
показать весь комментарий
29.12.2024 00:47 Ответить
Великий сумнів. Але якщо ***** здохне самотужки, то біля трупа появиться безліч бажаючих сказати, що вони є вбивцями цього негідника.
показать весь комментарий
29.12.2024 01:58 Ответить
У деда остатки извилин поплыли
показать весь комментарий
29.12.2024 00:36 Ответить
Брехня і абсурд ревних учнів і послідовників Гебельса. На часі законодавчо визначити кацапстан як нацистське псевдодержавне утворення. Доказів самі кацапи наплодили, хоч греблю гати.
показать весь комментарий
29.12.2024 00:37 Ответить
"В каждой стране есть своя мафия... И только у российской мафии есть своя страна...".
показать весь комментарий
29.12.2024 04:05 Ответить
Все ми про Росію, а в Україні що робиться?
показать весь комментарий
29.12.2024 07:17 Ответить
Бо вова вчиться у вдови, бо він його ідеал у справі довбойобізму.
показать весь комментарий
29.12.2024 07:42 Ответить
Я привів чужу цитату... Які до МЕНЕ претензії?
показать весь комментарий
29.12.2024 08:00 Ответить
Окрім того, що кацапи--під@ри, вони ще й циніки. Залазити без запрошення у суверенні країни, а потім дивуватися про русофобію...
показать весь комментарий
29.12.2024 00:46 Ответить
Путін втягнув громадян РФ у м'ясорубку,
де на фарш їх пішло вже більше мільйона,
а на словах він їх "захищає"...
Нема росіянина - нема і русофобії -
ось путінський девіз.
показать весь комментарий
29.12.2024 05:18 Ответить
Неофашист?
показать весь комментарий
29.12.2024 00:52 Ответить
Давно існує чудове єврейське визначення всього що кацапня витворяє : ХУЦПА
показать весь комментарий
29.12.2024 01:20 Ответить
Так путін якраз євреєм і є.
Як і його оточення.
показать весь комментарий
29.12.2024 05:12 Ответить
"Путін затвердив "стратегію протидії екстремізму" ,
а вже давно пора розкрити причину РУСОФАШИЗМУ
показать весь комментарий
29.12.2024 01:57 Ответить
Гітлер за пару місяців до вторгнення видав два накази для армії - про комісарів, морок і туман. Основним мотивом було зняти з військових обвинувачення в екзекуціях для підтримки порядку. Наказ доводився до всіх командирів. Під час суду над головними злочинцями начштабу ОКВ Кейтелю вмінили підписання наказу, а Йодлю розробку. Їх повісили. Третій,Варлімонт отримав 18 років. В СРСР вирок суду в цій частині не згадувався. Після процесу генераліа вермахту, які виконували цей наказ також засуджували до тривалих строків. А х....заднім числом знімає відповідальність із військовиків за воєнні злочини,переводить це ранг боротьби з екстремізмом. Тут ще сірійські ексгумації розпочалися, наслідили там бабуїни в погонах здорово.
показать весь комментарий
29.12.2024 05:15 Ответить
Гітлер у могилі вже давно кусає лікті: "А що, так було можна ?"
показать весь комментарий
29.12.2024 05:20 Ответить
В історії згадується звернення Гітлера до солдат , нібито перед нападом на СРСР. Там він говорить про те що бере на себе відповідальність за те, що вони вчинятимуть в Радянському Союзі і обіцяє їм "позбавить химери, яка іменується совістю..." Це часто згадувалося в радянській історіографії... (І тут Путін "сплагіатив"...).
показать весь комментарий
29.12.2024 15:06 Ответить
************ лукашенко сказав що ..парламент нє мєсто для дєскусій.. і що він пєрєтрахівал і будєт пєрєтрахівать свой ручной парламент --- те ж саме в госдурі ***** . ні одна скотина не вийде на трибуну і не скаже ..ми перетворили рф в тоталітарну фашистську державу а ля четвертий рейх.. а якщо знайдеться такий сміливець то буде як з б. нємцовим або з навальним --- навіть якщо завтра ***** здохне параша знайде собі нове ***** . вони просто істоти які не можуть жити інакше
показать весь комментарий
29.12.2024 07:09 Ответить
"Парламєнт - не мєсто для діскуссій" сказав не Лукашенко, а Борис Гризлов - депутат Думи РФ.
показать весь комментарий
29.12.2024 08:44 Ответить
да згоден . але хрен не солодше редьки --- у ***** і ************* зараз гонки на катафалках . кого первого прив.яжуть до джипа мотузкою і тягтимуть по дорозі поки шкура не злізе .АМІНЬ.якби ************ не подзвонив пригожину і той не засрав то в кремлі вже був би другий ***** . може трохи розумніший
показать весь комментарий
29.12.2024 12:50 Ответить
Я тільки про джерело цитати. З іншим не сперечаюсь.
показать весь комментарий
29.12.2024 14:50 Ответить
Де записатись в русофоби?
показать весь комментарий
29.12.2024 07:12 Ответить
У нас теж є закон про протидію антисемітизму, наприклад, по суті це захист свого етносу
показать весь комментарий
29.12.2024 07:25 Ответить
Найбільший в світі русофоб, це путін валадімір валадіміровіч - валдайський супостата. Стільки кацапні за останні чверть століття, ще ніхто на смерть не послав.
показать весь комментарий
29.12.2024 07:36 Ответить
ЧМОшник.
показать весь комментарий
29.12.2024 10:03 Ответить
Когда мы видим тараканов мы стремимся их раздавить. Это нормально.
показать весь комментарий
29.12.2024 10:11 Ответить
Хроники **********
показать весь комментарий
29.12.2024 10:43 Ответить
***********
показать весь комментарий
29.12.2024 10:48 Ответить
Як на мене, "русофобія" - не зовсім вірне визначення, оскільки "фобія" в першу чергу означає страх, такий собі фізіологічний, ірраціональний страх. Так, росія весь час вела і намагається вести себе так, щоб її боялися, але на рівні суспільства, нормальних країн її треба не боятися, а відноситися як до злочинців, як патологічно хворих соціопатів, до носіїв заразної хвороби, і в цьому сенсі в цивілізованому світі мають бути дієві механізми і ліки для боротьби з таким злом.
показать весь комментарий
29.12.2024 11:19 Ответить
"Мне говорят, я - сноб и русофоб,
Мол, к русским людям отношусь предвзято.
А я сегодня посадил укроп
У обелиска неизвестному буряту!"
показать весь комментарий
29.12.2024 11:20 Ответить
В тему - https://www.ponomaroleg.com/proekt-rossiya/ "Проект Россия", аналітична стаття Олега Пономаря.
Багато букв, але все-одно корисна, зайдіть, почитайте
показать весь комментарий
29.12.2024 11:35 Ответить
В Украине нужно вводить ордена трех степеней и медаль "За русофобію"
показать весь комментарий
29.12.2024 12:49 Ответить
 
 