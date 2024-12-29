Впервые введено понятие русофобии: Путин утвердил "стратегию противодействия экстремизму"

Российский диктатор Владимир Путин под конец года подписал более 50 законов. В частности указ о новой "Стратегии противодействия экстремизму в РФ", которой обозначил понятие "русофобия" и призвал к борьбе с "неонацистскими формированиями" в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В обновленной стратегии впервые введено понятие русофобии. Она обозначена как "неприязненное, предвзятое, враждебное отношение к гражданам России, к русскому языку и культуре". Также русофобией считаются дискриминационные действия со стороны властей недружественных государств России.

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Стратегия утверждает, что экстремизм используется некоторыми государствами для гибридных войн и вмешательства во внутренние дела других стран. Среди источников экстремизма упоминается Украина, где, по мнению российских властей, поддерживаются "радикальные неонацистские формирования", которые угрожают России.

Документ отмечает, что так называемый "украинский кризис" (российское и китайское название войны Москвы против Украины - ред.) является инструментом для разжигания русофобских настроений и гибридной войны против России. Ликвидация угроз с территории Украины названа в документе ключевой задачей.

Среди факторов дестабилизации отмечены несогласованные протестные акции, которые "намеренно" переходят в массовые беспорядки, а также противоправная деятельность мигрантов и деструктивная работа международных неправительственных организаций.

Стратегия предусматривает учет лиц, выезжающих за границу для участия в экстремистской деятельности, а также "для прохождения обучения в учебных центрах недружественных государств, в деятельности которых есть признаки экстремизма".

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Критерии определения "учебных центров недружественных государств" в документе не уточняются.

В конце документа упоминается статистика борьбы с "экстремизмом": за 10 лет в России "выявлено почти 12 тыс. таких преступлений", к уголовной ответственности привлечено около девяти тысяч человек. "По итогам 2023 года отмечается увеличение по сравнению с 2014 годом на 29,6 процента количества выявленных экстремистских преступлений", что рассматривается стратегией как признак эффективности работы силовых структур.