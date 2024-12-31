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Киев (24763) поджог (1025) СБУ (19459) Харьков (7286) Харьковская область (204) Харьковский район (42)

Еще четыре поджигателя военных автомобилей задержаны в Киеве и Харькове, - СБУ

Чотирьох паліїв авто ЗСУ затримано у Києві та Харкові

В Киеве и Харькове задержаны две группы злоумышленников, которые по заказу РФ жгли автомобили Сил обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Фигуранты искали быстрые заработка на Tegelram-каналах.

Задержание в Киеве

В столице задержаны двое парней 16 и 18 лет, которые в течение суток подожгли мультивен и пикап ВСУ, которые проходили техобслуживание после выполнения боевых задач в Донецкой области.

Они перемещались на мопеде курьерской доставки, в которую недавно трудоустроились. Однако впоследствии их задержали почти сразу после поджога военного автотранспорта.

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Задержание в Харькове

Задержаны двое мужчин. Один из них оказался бывшим заключенным, который месяц назад вышел на свободу из исправительной колонии, где отбывал наказание за кражу и нанесение телесных повреждений. К подрывной деятельности он привлек своего знакомого.

Оба были задержаны сразу после поджога сотрудниками внутренней безопасности СБУ совместно с Национальной полицией. Во время обысков у них обнаружили мобильные телефоны, одежду и легковоспламеняющиеся смеси, которые они использовали в подрывной деятельности.

Сейчас задержанным сообщили о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества путем поджога, совершенное по предварительному сговору группой лиц);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Все они находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

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Чотирьох паліїв авто ЗСУ затримано у Києві та Харкові
Чотирьох паліїв авто ЗСУ затримано у Києві та Харкові
Чотирьох паліїв авто ЗСУ затримано у Києві та Харкові
Чотирьох паліїв авто ЗСУ затримано у Києві та Харкові
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Топ комментарии
+15
Продажні кацапські скоти.
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31.12.2024 11:17
+14
Цікаво знати хто батьки цих *********....
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31.12.2024 11:22
+13
Необхідно знижувати мобілізаційний вік до 18 років! ця шмарката прорашистська шобла дуже комфортно відчуває себе в Україні!
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31.12.2024 11:20
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Продажні кацапські скоти.
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31.12.2024 11:17 Ответить
Необхідно знижувати мобілізаційний вік до 18 років! ця шмарката прорашистська шобла дуже комфортно відчуває себе в Україні!
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31.12.2024 11:20 Ответить
Щоб ці дегенерати хлопцям в спини шмаляли й позиції здавали?
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31.12.2024 13:12 Ответить
Цікаво знати хто батьки цих *********....
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31.12.2024 11:22 Ответить
Яблуко від яблоні...
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31.12.2024 11:26 Ответить
Перевезені з лугандонії підари
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31.12.2024 12:44 Ответить
На гілляку.
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31.12.2024 11:24 Ответить
Кулі досить. Не думаючи.
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31.12.2024 11:25 Ответить
Набої шкода а мотузка багаторазова
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31.12.2024 12:45 Ответить
Після вироку імена і незаблюрені фото негідників обов'язково потрібно оприлюднювати. Щоб кожен міг підійти і плюнути в паскудний писок.
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31.12.2024 11:37 Ответить
Золоте покоління. Не тільки в Україті а і по всьому світу зараз така молодь що за копійку чи біткоін і матір продадуть. Не просто так Маск купив собі соцмережу Х, за допомогою якої крутить всім світом, грребе мільярди і пропихує своїх політиків
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31.12.2024 11:48 Ответить
На розмінування!
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31.12.2024 11:48 Ответить
Красавчіки вигукнула уся камера коли вони заходили до неї.
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31.12.2024 12:02 Ответить
ВИМАГАЄМО РОЗСТРІЛИ, РОЗСТРІЛИ, РОЗСТРІЛИ!!! ВОРОГІВ НА ВІЙНІ НЕОБХІДНО ЗНИЩУВАТИ!!!
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31.12.2024 12:03 Ответить
вони неповнолітні.
так що хєр ви що їм зробите!
а тим більше, як що авто зареєстровано десь у польщі.
у мене інше питання, що це за військові, у котрих стільки авто?
палять вже третій рік, а вони не кінчаються. а хлопцям на нулі, нема чим поранених евакуювати.
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31.12.2024 12:04 Ответить
Не кінчаються мабуть тому, що ми знову скинемось і купимо їм іншу автівку. Або "барига" Порошенко привезе...
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31.12.2024 12:10 Ответить
Ти чи недоумок чи кацапська підстилка мої і велика подяка і майстрам і волонтерам діти воюють і авто їм ремонтують на мирній території де і запчастини і можливість є
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31.12.2024 12:49 Ответить
Чого ви такі злі? "Ето жє дєті", майбутні наші захисники! От виповниться їм 25, як підуть, як почнуть нас захищати! Якщо, до того часу, не перепливуть Тису...
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31.12.2024 12:06 Ответить
У всіх країнах світу історично паліїв не доводять до суду. Вони чомусь гинуть ще по дорозі. Ось дійсно. Не вбивць, не злодіїв, не гвалтівників. А конкретно паліїв.
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31.12.2024 12:35 Ответить
Якесь відношення військових до машин не зрозуміле. ставте на стоянку де є охорона.
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31.12.2024 12:38 Ответить
І на стоянках з охороною машини не горять?
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31.12.2024 12:49 Ответить
Ага..ту стоянку ще відшукати треба. А якщо є охорона й машину спалять, то що?
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31.12.2024 13:15 Ответить
Покидьки сопливі!!!!
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31.12.2024 15:59 Ответить
Краще щоб була така новина:» при затриманні були ліквідовані палії авто, які чинили опір правоохоронцям». Така новина, як для мене, була б прийнятною…
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31.12.2024 16:26 Ответить
на кіл. того хто помолодше на перевиховання у колонію.
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31.12.2024 18:40 Ответить
 
 