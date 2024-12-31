Еще четыре поджигателя военных автомобилей задержаны в Киеве и Харькове, - СБУ

В Киеве и Харькове задержаны две группы злоумышленников, которые по заказу РФ жгли автомобили Сил обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Фигуранты искали быстрые заработка на Tegelram-каналах.

Задержание в Киеве

В столице задержаны двое парней 16 и 18 лет, которые в течение суток подожгли мультивен и пикап ВСУ, которые проходили техобслуживание после выполнения боевых задач в Донецкой области.

Они перемещались на мопеде курьерской доставки, в которую недавно трудоустроились. Однако впоследствии их задержали почти сразу после поджога военного автотранспорта.

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Задержание в Харькове

Задержаны двое мужчин. Один из них оказался бывшим заключенным, который месяц назад вышел на свободу из исправительной колонии, где отбывал наказание за кражу и нанесение телесных повреждений. К подрывной деятельности он привлек своего знакомого.

Оба были задержаны сразу после поджога сотрудниками внутренней безопасности СБУ совместно с Национальной полицией. Во время обысков у них обнаружили мобильные телефоны, одежду и легковоспламеняющиеся смеси, которые они использовали в подрывной деятельности.

Сейчас задержанным сообщили о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества путем поджога, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Все они находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

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