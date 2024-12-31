Еще четыре поджигателя военных автомобилей задержаны в Киеве и Харькове, - СБУ
В Киеве и Харькове задержаны две группы злоумышленников, которые по заказу РФ жгли автомобили Сил обороны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
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Задержание в Киеве
В столице задержаны двое парней 16 и 18 лет, которые в течение суток подожгли мультивен и пикап ВСУ, которые проходили техобслуживание после выполнения боевых задач в Донецкой области.
Они перемещались на мопеде курьерской доставки, в которую недавно трудоустроились. Однако впоследствии их задержали почти сразу после поджога военного автотранспорта.
Задержание в Харькове
Задержаны двое мужчин. Один из них оказался бывшим заключенным, который месяц назад вышел на свободу из исправительной колонии, где отбывал наказание за кражу и нанесение телесных повреждений. К подрывной деятельности он привлек своего знакомого.
Оба были задержаны сразу после поджога сотрудниками внутренней безопасности СБУ совместно с Национальной полицией. Во время обысков у них обнаружили мобильные телефоны, одежду и легковоспламеняющиеся смеси, которые они использовали в подрывной деятельности.
Сейчас задержанным сообщили о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества путем поджога, совершенное по предварительному сговору группой лиц);
- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Все они находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы.
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так що хєр ви що їм зробите!
а тим більше, як що авто зареєстровано десь у польщі.
у мене інше питання, що це за військові, у котрих стільки авто?
палять вже третій рік, а вони не кінчаються. а хлопцям на нулі, нема чим поранених евакуювати.