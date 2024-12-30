Оккупанты завербовали военного-контрактника: Задержаны 5 поджигателей на Киевщине и Волыни, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Киевской и Волынской областях разоблачили две группы поджигателей, основными целями которых были авто Сил обороны и релейные шкафы "Укрзализныци".
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Задержание на Киевщине
Оккупанты дистанционно завербовали 22-летнего местного военного-контрактника. К подрывной деятельности он привлек двух своих безработных знакомых, которые надеялись на быстрые заработки в обмен на сотрудничество с агрессором.
"Установлено, что злоумышленники подожгли два релейных шкафа на линиях железнодорожного сообщения, регулирующих движение поездов через Киевскую область. Для совершения преступлений фигуранты приобрели легковоспламеняющуюся смесь и отвертку, которой взламывали дверцы энергоустановок, а затем обливали бензином их технологические части", - говорится в сообщении.
Задержание на Волыни
Двух злоумышленников задержали, когда те подожгли служебное авто ВСУ, которое проходило техобслуживание в регионе после выполнения боевых задач на фронте.
"Задержанными оказались 18-летний студент местного профессионально-технического училища и его 15-летний сообщник. Во время обысков у фигурантов изъяты мобильные телефоны с доказательствами переписки с врагом и одежда, в которой они совершали поджоги", - добавили в СБУ.
Сейчас задержанным сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);
- ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);
- ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога).
Им грозит от 10 лет тюрьмы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.
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ну коли вже все телеграмолюбне москвороте бидло видохне на цій землі , ну коли вже 🙏🏼
А якщо його нирки ще добре пом'ятають бусифікацію, яка передувала підписанню контракту, або підписання контракту с ЗСУ, то було його перше завдання від кураторів, то чи надійний той контракт?
Біда нашої країни, люди, які мають приймати таблетки, приймають закони.