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Киевская область (3922) поджог (1025) СБУ (19459) Волынская область (6)

Оккупанты завербовали военного-контрактника: Задержаны 5 поджигателей на Киевщине и Волыни, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киевской и Волынской областях разоблачили две группы поджигателей, основными целями которых были авто Сил обороны и релейные шкафы "Укрзализныци".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Задержание на Киевщине

Оккупанты дистанционно завербовали 22-летнего местного военного-контрактника. К подрывной деятельности он привлек двух своих безработных знакомых, которые надеялись на быстрые заработки в обмен на сотрудничество с агрессором.

"Установлено, что злоумышленники подожгли два релейных шкафа на линиях железнодорожного сообщения, регулирующих движение поездов через Киевскую область. Для совершения преступлений фигуранты приобрели легковоспламеняющуюся смесь и отвертку, которой взламывали дверцы энергоустановок, а затем обливали бензином их технологические части", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Харькове правоохранители разоблачили двух подростков, поджигавших авто украинских защитников. ФОТО

Задержание на Волыни

Двух злоумышленников задержали, когда те подожгли служебное авто ВСУ, которое проходило техобслуживание в регионе после выполнения боевых задач на фронте.

"Задержанными оказались 18-летний студент местного профессионально-технического училища и его 15-летний сообщник. Во время обысков у фигурантов изъяты мобильные телефоны с доказательствами переписки с врагом и одежда, в которой они совершали поджоги", - добавили в СБУ.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);
  • ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);
  • ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога).

Им грозит от 10 лет тюрьмы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 340 поджогов авто военных зафиксировано за год в Украине, - Нацполиция

Дві групи паліїв затримано на Волині та Київщині
Дві групи паліїв затримано на Волині та Київщині
Дві групи паліїв затримано на Волині та Київщині
Дві групи паліїв затримано на Волині та Київщині
Дві групи паліїв затримано на Волині та Київщині
Дві групи паліїв затримано на Волині та Київщині
Дві групи паліїв затримано на Волині та Київщині
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Топ комментарии
+10
телєграмчік , московськє нарєчіє класика

ну коли вже все телеграмолюбне москвороте бидло видохне на цій землі , ну коли вже 🙏🏼
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30.12.2024 10:13
+7
Волонтери збирають пожертви на годування собак-котів, а тут стільки м"яса пропадає...
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30.12.2024 10:15
+6
прізвище, походження, батьки- все це потрібно зливати в пресу за цих довбодятлів, нехай ходять відпи..жені, якщо вже пофортунило та під час затримання не прибили. Але це ж і є вавививерженці..?
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30.12.2024 10:30
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30.12.2024 10:12 Ответить
телєграмчік , московськє нарєчіє класика

ну коли вже все телеграмолюбне москвороте бидло видохне на цій землі , ну коли вже 🙏🏼
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30.12.2024 10:13 Ответить
ви на головного лідора взесвіту натякаєте?
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30.12.2024 10:27 Ответить
Волонтери збирають пожертви на годування собак-котів, а тут стільки м"яса пропадає...
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30.12.2024 10:15 Ответить
Завербували?Що за дурня(((Хочете скаазати,що людина життя прожила в Україні,любила все навколо і раптом зрадила?((Не вірю.Десь в такого були сумніви ,вагання та прихована ненависть до українців ,України,сусідів...і такого знайшли і переконали вже ,що він правильно думав,на їх думку,і що буде все інакше для нього ,якщо він посприяє поразці України.Десь так.
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30.12.2024 10:20 Ответить
прізвище, походження, батьки- все це потрібно зливати в пресу за цих довбодятлів, нехай ходять відпи..жені, якщо вже пофортунило та під час затримання не прибили. Але це ж і є вавививерженці..?
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30.12.2024 10:30 Ответить
"Гєнафонд" вже до контрактників добрався...
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30.12.2024 10:27 Ответить
Контрактник = святий? = патріот? = доброволець?
А якщо його нирки ще добре пом'ятають бусифікацію, яка передувала підписанню контракту, або підписання контракту с ЗСУ, то було його перше завдання від кураторів, то чи надійний той контракт?
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30.12.2024 11:51 Ответить
палії - Якщо написати одним словом ідіотсюди, то одні підуть, інші прийдуть.
Біда нашої країни, люди, які мають приймати таблетки, приймають закони.
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30.12.2024 10:39 Ответить
от придурки! тут же ловлять. У Румунії безпечніше палити автівки і релейні шафи.
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30.12.2024 10:47 Ответить
Коли вже це припинится ? таке враження що хтось в цьому хаосі зацікавлений в Україні ,невже так важко розібратись з анонімними телеграм каналами ,невже важко запровадити в учбових закладах патріотичне виховання та і посилити боротьбу за колоборантціонізм покараня мінімум на розмінування ,максимум смертна кара .
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30.12.2024 10:48 Ответить
Ну хоч раз *********** цих довбойобів палками біля тих релейних шаф. Сильно, щоб ходити не могли довгий час. І на відео обов'язково в соц мережі, щоб іншим неповадно було
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30.12.2024 11:14 Ответить
в крематорий таких ********* не медля......................****** ****.
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30.12.2024 12:20 Ответить
ВИМАГАЄМО ТЕРМІНОВО ПОЧАТИ РОЗСТРІЛЮВАТИ ВНУТРІШНІХ ВОРОГІВ!
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30.12.2024 13:55 Ответить
П'ята світлина--"надеюсь заплатишь " Які кретини , кацапам вірити
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30.12.2024 14:42 Ответить
З якого боку учень пту став студентом? Вихователів, викладачів, командирів,батьків цієї зграї до суворої відповідальності
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30.12.2024 16:32 Ответить
 
 