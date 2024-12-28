Более 340 поджогов авто военных зафиксировано за год в Украине, - Нацполиция
С начала 2024 года полиция зафиксировала 341 случай поджогов авто военных, тогда как в прошлом году такие случаи были единичными.
Об этом рассказал заместитель председателя Нацполиции, начальник криминальной полиции Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.
Так, он отметил, что с начала 2024 года спецслужбы РФ начали активную вербовку украинцев через соцсети с целью совершения терактов, повреждения имущества, препятствования законной деятельности ВСУ и совершения диверсий.
"Если брать отдельные случаи поджога авто военнослужащих, то на сегодня мы зафиксировали уже 341 такое преступление. Большее количество пришлось на весну-лето этого года", - сообщил Небытов.
Также он добавил, что по 219 фактам следователи уже сообщили о подозрениях и в целом 184 человека привлекаются к ответственности за совершение таких преступлений на территории Украины.
Небытов отметил, что в прошлом году такие случаи были единичными.
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Завдяки незламній 1000 від гаранта, епоха бідності пройшла.
А потім паліїв таки почали *******.
І кількість випадків помітно пішла на спад.
Натомість зросла на росії.
У нас одного такого знайшли на узбережжі з пробитою головою, дохлого.
Я беру лівий номер, волонтерську машину і починаю агітувати її знищити. Одним я кажу що це оборотні, а іншим кажу що це гарні рябята.
І тим і тим я пропоную не свої гроші. А моя праця окуповується у будь-якому випадку. По перше я жертва, мене треба цінувати. По друге будуть жертви які перемеле хлопці поліцаї, яким один хрін (по хрін) ти чи в тебе смс ка від тцкшника чи ти палій. В тебе ж перепустка від двух інстанцій тебе зробити копачем нулів від гнівного люду. Мішень вам намалюють швидко, тільки на кого поцеплять за яких вимог і цілей.
А закон 11057 про оприлюднення одиниці товару в тендерах на прозоро - пів року, і ще місяць на підписі у преза.
Так тепер скажіть на що націлена влада, яку ви так боїтесь втратити?
І тот і тот в одну сторінку. Тільки один для контролю корупції, навіть без кримінальної відповідальності за не виконання вимог. А інший для того, що неоркам легше було людей в кайданки запаковувать.