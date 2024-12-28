РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9381 посетитель онлайн
Новости
1 247 21

Более 340 поджогов авто военных зафиксировано за год в Украине, - Нацполиция

Підпал авто військових

С начала 2024 года полиция зафиксировала 341 случай поджогов авто военных, тогда как в прошлом году такие случаи были единичными.

Об этом рассказал заместитель председателя Нацполиции, начальник криминальной полиции Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.

Так, он отметил, что с начала 2024 года спецслужбы РФ начали активную вербовку украинцев через соцсети с целью совершения терактов, повреждения имущества, препятствования законной деятельности ВСУ и совершения диверсий.

"Если брать отдельные случаи поджога авто военнослужащих, то на сегодня мы зафиксировали уже 341 такое преступление. Большее количество пришлось на весну-лето этого года", - сообщил Небытов.

Также смотрите: В Харькове правоохранители разоблачили двух подростков, поджигавших авто украинских защитников. ФОТО

Также он добавил, что по 219 фактам следователи уже сообщили о подозрениях и в целом 184 человека привлекаются к ответственности за совершение таких преступлений на территории Украины.

Небытов отметил, что в прошлом году такие случаи были единичными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержаны три агента ФСБ, которые по заказу РФ занимались поджогами на Киевщине и Ивано-Франковщине, - СБУ. ФОТО

Автор: 

авто (4205) поджог (1072) Нацполиция (16477) Небытов Андрей (164)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
Це кому пощастило потрапити до рук поліції.
У нас одного такого знайшли на узбережжі з пробитою головою, дохлого.
показать весь комментарий
28.12.2024 14:30
+5
Цим тварюкам треба ламати кінцівки при затриманні , інакше вони не вгамуються.
показать весь комментарий
28.12.2024 13:13
+4
Більша кількість припала на весну-літо цього року
А потім паліїв таки почали *******.
І кількість випадків помітно пішла на спад.
Натомість зросла на росії.
показать весь комментарий
28.12.2024 12:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В 2025 буде спад.
Завдяки незламній 1000 від гаранта, епоха бідності пройшла.
показать весь комментарий
28.12.2024 12:48 Ответить
Чи в нас СБУ працює гірше за ФСб, чи продажніх більше ніж в кацапії.
показать весь комментарий
28.12.2024 13:01 Ответить
Більша кількість припала на весну-літо цього року
А потім паліїв таки почали *******.
І кількість випадків помітно пішла на спад.
Натомість зросла на росії.
показать весь комментарий
28.12.2024 12:53 Ответить
мрії, кожного разу їм харі заквадрачують, бояться порушити права паліїв... А потрібно не п.здити, а підпалити і написати, що винні самі із необережним поводженням із вогнем...
показать весь комментарий
28.12.2024 14:25 Ответить
Це кому пощастило потрапити до рук поліції.
У нас одного такого знайшли на узбережжі з пробитою головою, дохлого.
показать весь комментарий
28.12.2024 14:30 Ответить
жодного узбережжя, де палив там і здох, ось, що повинно бути в асоціативному ряді мислення (*****, згадав, що зебілам і цей термін не посилити..?)
показать весь комментарий
28.12.2024 14:37 Ответить
Але паліїв поменшало. Інстинкт самозбереження яко-тако вмикає залишки мізків.
показать весь комментарий
28.12.2024 14:40 Ответить
Цим тварюкам треба ламати кінцівки при затриманні , інакше вони не вгамуються.
показать весь комментарий
28.12.2024 13:13 Ответить
Пропоную, з тих , що підпалюють авто військовослужбовців України, формувати штрафні інженерні підрозділи, які будуть будувати (копати) лінії оборони перед "0".
показать весь комментарий
28.12.2024 13:45 Ответить
Уявімо, що я тцкашник який не хоче мопирати коли в мене стільки грошей від ухилянтів. І їх ще треба використати. Що я роблю?
Я беру лівий номер, волонтерську машину і починаю агітувати її знищити. Одним я кажу що це оборотні, а іншим кажу що це гарні рябята.
І тим і тим я пропоную не свої гроші. А моя праця окуповується у будь-якому випадку. По перше я жертва, мене треба цінувати. По друге будуть жертви які перемеле хлопці поліцаї, яким один хрін (по хрін) ти чи в тебе смс ка від тцкшника чи ти палій. В тебе ж перепустка від двух інстанцій тебе зробити копачем нулів від гнівного люду. Мішень вам намалюють швидко, тільки на кого поцеплять за яких вимог і цілей.
показать весь комментарий
28.12.2024 14:05 Ответить
Багато "уявимо" , а далі анархія і безвладдя і орки в "нашому домі.
показать весь комментарий
28.12.2024 14:10 Ответить
Це точно -11420 закон від Шмигаля про використання електрошокери силовиками переписали в три дні.
А закон 11057 про оприлюднення одиниці товару в тендерах на прозоро - пів року, і ще місяць на підписі у преза.
Так тепер скажіть на що націлена влада, яку ви так боїтесь втратити?
І тот і тот в одну сторінку. Тільки один для контролю корупції, навіть без кримінальної відповідальності за не виконання вимог. А інший для того, що неоркам легше було людей в кайданки запаковувать.
показать весь комментарий
28.12.2024 18:38 Ответить
Не хочу з вами дискутувати. Бо за цю владу не голосував, за неї відповідальність не несу. Я про підсилювачів, знаю, що багато авто куплено підрозділами у складчину, волонтери особисто на бійців привозили машини, потім ми збирали свої кошти, щоб вона могла їздит
показать весь комментарий
28.12.2024 19:09 Ответить
Їздити на нулі. А дитячі розмови про ТЦК, то таке - меседж зелених капітулянтів і кацапів.
показать весь комментарий
28.12.2024 19:11 Ответить
Це вам про не уявне. Якщо вам не цікаво, то нічого лихого. Далі спілкуйтесь самі для себе. Гарного вечора.
показать весь комментарий
28.12.2024 19:20 Ответить
А почему авто военных не на фронте???
показать весь комментарий
28.12.2024 14:24 Ответить
Мобільні вогневі, наприклад.
показать весь комментарий
28.12.2024 14:31 Ответить
Их немного. Большниство автомобилей ТЦК.
показать весь комментарий
28.12.2024 14:40 Ответить
От якраз ТЦК і не палять майже. Всі ролики, які бачив в Інтернеті, стосувались або реальних армійських авто, або постановок, ніби це авто ТЦК.
показать весь комментарий
28.12.2024 14:43 Ответить
Ну да, сейчас ТЦК жгут авто гражданских.
показать весь комментарий
28.12.2024 14:50 Ответить
Але цивільні не палять авто ТЦК.
показать весь комментарий
28.12.2024 14:56 Ответить
 
 