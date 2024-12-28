Более 340 поджогов авто военных зафиксировано за год в Украине, - Нацполиция

С начала 2024 года полиция зафиксировала 341 случай поджогов авто военных, тогда как в прошлом году такие случаи были единичными.

Об этом рассказал заместитель председателя Нацполиции, начальник криминальной полиции Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.

Так, он отметил, что с начала 2024 года спецслужбы РФ начали активную вербовку украинцев через соцсети с целью совершения терактов, повреждения имущества, препятствования законной деятельности ВСУ и совершения диверсий.

"Если брать отдельные случаи поджога авто военнослужащих, то на сегодня мы зафиксировали уже 341 такое преступление. Большее количество пришлось на весну-лето этого года", - сообщил Небытов.

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Также он добавил, что по 219 фактам следователи уже сообщили о подозрениях и в целом 184 человека привлекаются к ответственности за совершение таких преступлений на территории Украины.

Небытов отметил, что в прошлом году такие случаи были единичными.

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