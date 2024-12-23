Задержаны три агента ФСБ, которые по заказу РФ занимались поджогами на Киевщине и Ивано-Франковщине, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще трех пособников спецслужб РФ, которые совершили серию поджогов в разных регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, среди поврежденных объектов - отделение Укрпочты и военные авто Сил обороны.





Поджоги в столице

Так, в Киеве задержан 41-летний автомеханик столичной СТО, который по заказу ФСБ поджег местное отделение Укрпочты и два авто украинских военных.

"Чтобы "скрыто" совершить поджог, в качестве зажигательной смеси фигурант использовал бензин, который слил из баков частных машин, проходивших у него техобслуживание.

Далее для уничтожения доказательств преступления фигурант порезал на металлолом велосипед, которым передвигался по городу для проведения доразведки потенциальных целей", - отмечают в СБУ.

Другим задержанным является 15-летний житель столицы, который поджег еще одно почтовое отделение и отправил своему российскому куратору "фотоотчет" возгорания.

Для совершения преступления юноша разбил окно госучреждения и вылил на его подоконник легковоспламеняющуюся смесь.

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Поджог на Прикарпатье

По информации СБУ, на Прикарпатье задержан вражеский пособник, который сжег военное авто, пригнанное для ремонта после выполнения боевых задач на фронте.

По данным следствия, фигурантом оказался 36-летний игроман из областного центра. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за кражи частного имущества.

Как установило расследование, он надеялся "заработать" на сотрудничестве с оккупантами, чтобы пополнить свой счет в онлайн-казино.

Впрочем, вместо "легких" денег от агрессора всем задержанным объявлено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);

ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога).

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