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Киев (24763) поджог (1025) СБУ (19459) Ивано-Франковская область (901)

Задержаны три агента ФСБ, которые по заказу РФ занимались поджогами на Киевщине и Ивано-Франковщине, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще трех пособников спецслужб РФ, которые совершили серию поджогов в разных регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, среди поврежденных объектов - отделение Укрпочты и военные авто Сил обороны.

затримані підпалювачі
затримані підпалювачі

Поджоги в столице

Так, в Киеве задержан 41-летний автомеханик столичной СТО, который по заказу ФСБ поджег местное отделение Укрпочты и два авто украинских военных.

"Чтобы "скрыто" совершить поджог, в качестве зажигательной смеси фигурант использовал бензин, который слил из баков частных машин, проходивших у него техобслуживание.

Далее для уничтожения доказательств преступления фигурант порезал на металлолом велосипед, которым передвигался по городу для проведения доразведки потенциальных целей", - отмечают в СБУ.

Другим задержанным является 15-летний житель столицы, который поджег еще одно почтовое отделение и отправил своему российскому куратору "фотоотчет" возгорания.

Для совершения преступления юноша разбил окно госучреждения и вылил на его подоконник легковоспламеняющуюся смесь.

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Поджог на Прикарпатье

По информации СБУ, на Прикарпатье задержан вражеский пособник, который сжег военное авто, пригнанное для ремонта после выполнения боевых задач на фронте.

По данным следствия, фигурантом оказался 36-летний игроман из областного центра. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за кражи частного имущества.

Как установило расследование, он надеялся "заработать" на сотрудничестве с оккупантами, чтобы пополнить свой счет в онлайн-казино.

Впрочем, вместо "легких" денег от агрессора всем задержанным объявлено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);
  • ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога).

Также смотрите: По заказу РФ жгли авто военных и админздания: В Киеве и двух областях задержаны 5 человек, - СБУ. ФОТО

Что злоумышленникам грозит?

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы.
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Топ комментарии
+8
Вже безліч раз писали, що допоки палії не почнуть палати разом з підпаленими ними автівками чи спорудами, це дійство не закінчиться. Потрібні відео де вони ,,випадково,, горять прямо на капоті чи ,,підпалили,, себе кидаючи суміш у вікно. З криками, благаннями, янєвіноватия, анєзаставілі.
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23.12.2024 10:19
+6
Скільки це буде продовжуватись? Коли ці зелені шмарклі приймуть законодавство, щоб можна було судити як терористів!
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23.12.2024 10:20
+4
чергові мерзенні гниди...
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23.12.2024 10:27
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Вже безліч раз писали, що допоки палії не почнуть палати разом з підпаленими ними автівками чи спорудами, це дійство не закінчиться. Потрібні відео де вони ,,випадково,, горять прямо на капоті чи ,,підпалили,, себе кидаючи суміш у вікно. З криками, благаннями, янєвіноватия, анєзаставілі.
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23.12.2024 10:19 Ответить
Скільки це буде продовжуватись? Коли ці зелені шмарклі приймуть законодавство, щоб можна було судити як терористів!
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23.12.2024 10:20 Ответить
Не шмарклі, а покидьки, через яких гинуть люди !!!
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23.12.2024 10:31 Ответить
Ви, ійбо, дивуєТЕ!
На онлайн-казіно підсадили купу військових ЗСУ, курує цій напрямок особисто геть.манцев, казіно оформлені на любу матусю - тільки бізнес, zeлений (
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23.12.2024 11:46 Ответить
ЦЕ МАЄ ПІДТВЕРЖЕННЯ У ТЕБЕ ТІЛЬКИ?? ЧИ Є ДЖЕРЕЛО ЦІЄЇ ІНФОРМАЦІЇ???
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23.12.2024 14:06 Ответить
чергові мерзенні гниди...
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23.12.2024 10:27 Ответить
Спортивний костюм Адідас (на людині, яка не займається спортом) для мене давно вже є маркером бидла...
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23.12.2024 10:30 Ответить
А кросівки new balance з літерою Z?
Зараз спортивна тема в одязі дуже актуальна у молоді. Вони майже усі в спортивному ходять. Хлопці та особливо дівчата ********** спорт-шик.
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23.12.2024 11:45 Ответить
Не в молоді, а в гопів...
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23.12.2024 11:49 Ответить
Молодь по Києву в дивних широких штанях ходить, а не в спортивних костюмах...
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23.12.2024 11:53 Ответить
Ви узагальнюєте весь спортивний одяг. Я розумію, що саме вас тригерить та асоціації з гопниками 90х таки дійсно є.
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23.12.2024 12:15 Ответить
За такі злочини ця мразота мусить отримати максимальні сроки ,
бо 10років це дуже мало !!
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23.12.2024 10:33 Ответить
ета сірати, дєті паволжьятєлєграма. Главно дєло - не позбавляйте їх виборчого права, коли вони перечекають війну. Їм ще для нас владу нам вибирати.
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23.12.2024 11:25 Ответить
Є ж стаття в ККУ.
Стаття 113. Диверсія

1. Вчинення з метою ослаблення держави вибухів, підпалів або інших дій, спрямованих на масове знищення людей, заподіяння тілесних ушкоджень чи іншої шкоди їхньому здоров'ю, на зруйнування або пошкодження об'єктів, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, а також вчинення з тією самою метою дій, спрямованих на радіоактивне забруднення, масове отруєння, поширення епідемій, епізоотій чи епіфітотій, -

карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

2. Ті самі діяння, вчинені в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, -

караються позбавленням волі на строк п'ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна.

{Стаття 113 із змінами, внесеними згідно із Законами https://protocol.ua/go/1183-18 № 1183-VII від 08.04.2014 , https://protocol.ua/go/1689-18 № 1689-VII від 07.10.2014 ; в редакції Закону https://protocol.ua/go/2113-20 № 2113-IX від 03.03.2022 ; із змінами, внесеними згідно із Законом https://protocol.ua/go/3233-20 № 3233-IX від 13.07.2023 }
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23.12.2024 11:42 Ответить
Під час війни цю колоборанську паскуду треба знищувати іншої мови ці виродки не розуміють і мають бути відшкодовані збитки .
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23.12.2024 11:43 Ответить
А достатньо одного, або двох розстріляти, наробити шуму і такі злочини припиняться в один день.
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23.12.2024 11:48 Ответить
Не обов'язково розстріляти. Вони можуть "випадково" загинути від свого ж підпалу.
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23.12.2024 12:34 Ответить
Заробили 500 фублів? Падли, я з голоду подихати буду, а до такого не опущусь. Всьому є межа.
Хоча... Оце ж такі і обрали зелених мародерів.
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23.12.2024 12:36 Ответить
Зермаки зробили з країни прохідний двір для агентів фсб та наших манкуртів, зрадників і прокацапських ждунів.
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23.12.2024 20:44 Ответить
 
 