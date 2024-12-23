Задержаны три агента ФСБ, которые по заказу РФ занимались поджогами на Киевщине и Ивано-Франковщине, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще трех пособников спецслужб РФ, которые совершили серию поджогов в разных регионах Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, среди поврежденных объектов - отделение Укрпочты и военные авто Сил обороны.
Поджоги в столице
Так, в Киеве задержан 41-летний автомеханик столичной СТО, который по заказу ФСБ поджег местное отделение Укрпочты и два авто украинских военных.
"Чтобы "скрыто" совершить поджог, в качестве зажигательной смеси фигурант использовал бензин, который слил из баков частных машин, проходивших у него техобслуживание.
Далее для уничтожения доказательств преступления фигурант порезал на металлолом велосипед, которым передвигался по городу для проведения доразведки потенциальных целей", - отмечают в СБУ.
Другим задержанным является 15-летний житель столицы, который поджег еще одно почтовое отделение и отправил своему российскому куратору "фотоотчет" возгорания.
Для совершения преступления юноша разбил окно госучреждения и вылил на его подоконник легковоспламеняющуюся смесь.
Поджог на Прикарпатье
По информации СБУ, на Прикарпатье задержан вражеский пособник, который сжег военное авто, пригнанное для ремонта после выполнения боевых задач на фронте.
По данным следствия, фигурантом оказался 36-летний игроман из областного центра. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за кражи частного имущества.
Как установило расследование, он надеялся "заработать" на сотрудничестве с оккупантами, чтобы пополнить свой счет в онлайн-казино.
Впрочем, вместо "легких" денег от агрессора всем задержанным объявлено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);
- ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога).
Что злоумышленникам грозит?
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы.
Пожалуйста, подождите...
На онлайн-казіно підсадили купу військових ЗСУ, курує цій напрямок особисто геть.манцев, казіно оформлені на любу матусю - тільки бізнес, zeлений (
Зараз спортивна тема в одязі дуже актуальна у молоді. Вони майже усі в спортивному ходять. Хлопці та особливо дівчата ********** спорт-шик.
бо 10років це дуже мало !!
паволжьятєлєграма. Главно дєло - не позбавляйте їх виборчого права, коли вони перечекають війну. Їм ще для нас владу нам вибирати.
Стаття 113. Диверсія
1. Вчинення з метою ослаблення держави вибухів, підпалів або інших дій, спрямованих на масове знищення людей, заподіяння тілесних ушкоджень чи іншої шкоди їхньому здоров'ю, на зруйнування або пошкодження об'єктів, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, а також вчинення з тією самою метою дій, спрямованих на радіоактивне забруднення, масове отруєння, поширення епідемій, епізоотій чи епіфітотій, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
2. Ті самі діяння, вчинені в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, -
караються позбавленням волі на строк п'ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна.
{Стаття 113 із змінами, внесеними згідно із Законами https://protocol.ua/go/1183-18 № 1183-VII від 08.04.2014 , https://protocol.ua/go/1689-18 № 1689-VII від 07.10.2014 ; в редакції Закону https://protocol.ua/go/2113-20 № 2113-IX від 03.03.2022 ; із змінами, внесеними згідно із Законом https://protocol.ua/go/3233-20 № 3233-IX від 13.07.2023 }
Хоча... Оце ж такі і обрали зелених мародерів.