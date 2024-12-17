16-летний подросток поджег трансформаторы на Одесщине, ему грозит до 10 лет тюрьмы, - Нацполиция
В Одесской области задержали 16-летнего парня, который повредил две трансформаторные подстанции в Измаильском районе.
Об этом сообщил Департамент Нацполиции области, информирует Цензор.НЕТ.
В начале декабря в милицию поступило сообщение о поджогах двух объектов электроэнергетики.
"Через несколько дней, в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мер, правоохранители установили, что к преступлениям причастен подросток из Сафьяновской громады. Юноша наткнулся в интернете на объявление "легкий заработок" и получил от неизвестного лица предложение осуществить поджог трансформаторных подстанций за денежное вознаграждение. Согласившись, он подыскал объекты, приобрел бензин, а вечером пошел облил и поджег их", - отметили в полиции.
Процесс парень снимал на видео и отправил заказчику для отчета о проделанной "работе", после чего получил на банковскую карточку вознаграждение.
Правоохранители изъяли у него одежду, в которой он совершал поджоги, мобильный телефон с отчетом, банковскую карточку с деньгами на счету, а также другие вещественные доказательства преступной деятельности.
Юноше сообщили о подозрении в умышленном повреждении двух объектов энергетики, что привело к нарушению их нормальной работы, совершенном общеопасным способом.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Согласно ч. 2 ст. 194-1 Уголовного кодекса Украины, парню грозит до 10 лет заключения.
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Директора стараються замнути різні скандали, щоб їм не прилетіло, поліція особливо участкові та відділ по підліткам, вони тільки дивляться де щоб в кишеню щось впало.
Результат, потім виростають підлітки, які нікому не потрібні і не з дуже адекватними поглядами на життя, та вони шукають легкого підробітку.
Це зараз усугубляється тим, що багато нормальних дітей виїзджає в ЄС, щоб не попасти під заборону виїзду і збільшується відсоток в компаніях, не дуже адекватних, які підтягують на свою сторону інших.