16-летний подросток поджег трансформаторы на Одесщине, ему грозит до 10 лет тюрьмы, - Нацполиция

В Одесской области задержали 16-летнего парня, который повредил две трансформаторные подстанции в Измаильском районе.

Об этом сообщил Департамент Нацполиции области, информирует Цензор.НЕТ.

В начале декабря в милицию поступило сообщение о поджогах двух объектов электроэнергетики.

"Через несколько дней, в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мер, правоохранители установили, что к преступлениям причастен подросток из Сафьяновской громады. Юноша наткнулся в интернете на объявление "легкий заработок" и получил от неизвестного лица предложение осуществить поджог трансформаторных подстанций за денежное вознаграждение. Согласившись, он подыскал объекты, приобрел бензин, а вечером пошел облил и поджег их", - отметили в полиции.

Процесс парень снимал на видео и отправил заказчику для отчета о проделанной "работе", после чего получил на банковскую карточку вознаграждение.

Смотрите: По заказу РФ поджигали авто и здания на юге Украины: задержаны трое российских агентов, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Правоохранители изъяли у него одежду, в которой он совершал поджоги, мобильный телефон с отчетом, банковскую карточку с деньгами на счету, а также другие вещественные доказательства преступной деятельности.

Юноше сообщили о подозрении в умышленном повреждении двух объектов энергетики, что привело к нарушению их нормальной работы, совершенном общеопасным способом.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Согласно ч. 2 ст. 194-1 Уголовного кодекса Украины, парню грозит до 10 лет заключения.

Смотрите также: По заказу РФ жгли авто военных и админздания: В Киеве и двух областях задержаны 5 человек, - СБУ. ФОТО