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Одесская область (3379) поджог (1027) подростки (413) Нацполиция (16199) Измаильский район (2)

16-летний подросток поджег трансформаторы на Одесщине, ему грозит до 10 лет тюрьмы, - Нацполиция

16-річний хлопець підпалив об’єкти енергетики на Одещині

В Одесской области задержали 16-летнего парня, который повредил две трансформаторные подстанции в Измаильском районе.

Об этом сообщил Департамент Нацполиции области, информирует Цензор.НЕТ.

В начале декабря в милицию поступило сообщение о поджогах двух объектов электроэнергетики.

"Через несколько дней, в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мер, правоохранители установили, что к преступлениям причастен подросток из Сафьяновской громады. Юноша наткнулся в интернете на объявление "легкий заработок" и получил от неизвестного лица предложение осуществить поджог трансформаторных подстанций за денежное вознаграждение. Согласившись, он подыскал объекты, приобрел бензин, а вечером пошел облил и поджег их", - отметили в полиции.

Процесс парень снимал на видео и отправил заказчику для отчета о проделанной "работе", после чего получил на банковскую карточку вознаграждение.

Смотрите: По заказу РФ поджигали авто и здания на юге Украины: задержаны трое российских агентов, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Правоохранители изъяли у него одежду, в которой он совершал поджоги, мобильный телефон с отчетом, банковскую карточку с деньгами на счету, а также другие вещественные доказательства преступной деятельности.

Юноше сообщили о подозрении в умышленном повреждении двух объектов энергетики, что привело к нарушению их нормальной работы, совершенном общеопасным способом.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Согласно ч. 2 ст. 194-1 Уголовного кодекса Украины, парню грозит до 10 лет заключения.

Смотрите также: По заказу РФ жгли авто военных и админздания: В Киеве и двух областях задержаны 5 человек, - СБУ. ФОТО
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Топ комментарии
+9
Віддайте його в руки одеситам,які сидять без світла
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17.12.2024 12:15
+8
Нащо його саджати? Конфіскація всього майна у родини, а його на мінне поле.
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17.12.2024 12:13
+8
Це зрадник і диверсант-любитель. Таких треба ставити до стінки і розстрілювати без довгих юридичних процедур. Батьки мають повністю відшкодувати збитки спричинені їх "вихованням".
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17.12.2024 12:20
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Правила форума Совет форумчан
Нащо його саджати? Конфіскація всього майна у родини, а його на мінне поле.
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17.12.2024 12:13 Ответить
Нащо його саджати? На швабру!!!
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17.12.2024 12:19 Ответить
Це зрадник і диверсант-любитель. Таких треба ставити до стінки і розстрілювати без довгих юридичних процедур. Батьки мають повністю відшкодувати збитки спричинені їх "вихованням".
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17.12.2024 12:20 Ответить
Всі зрадники після смерті повинні попасти до кацапії.

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17.12.2024 13:06 Ответить
В єгипетській "Книзі Мертвих" описується шлях душі в потойбічному світі і з якими перешкодами душа там стикається прямуючи до вічного життя. Душу лякають страшні міфічні потвори і якщо душа їх злякається, то на цьому її потойбічний шлях завершується і вона негайно "народжується в "країнах Півночі". З цієї точки зору ********* і є тією "країною Півночі". Звідси ********* це "країна переляканих душ"...
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17.12.2024 13:25 Ответить
Немає там душ, там лише "узкій дух". Людською мовою - сморід.
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17.12.2024 13:28 Ответить
Як там у Гегеля "Дух дихає де побажає" і навіть в ********** деякі відпрацьовують карму. Їм найгірше, бо вони усвідомлюють в якій клоаці перебувають. Таких там є два-три мільйони, а решта безнадійно здичавілі...
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17.12.2024 13:35 Ответить
Віддайте його в руки одеситам,які сидять без світла
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17.12.2024 12:15 Ответить
Нехай до кінця життя генератор цілий день крутить!
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17.12.2024 16:54 Ответить
Бажаю, щоб його щодня "петушили" по декілька раз в день, всі 10 років строку!
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17.12.2024 12:20 Ответить
І не мрійте! Він тепер "політічєскій". Буде "табірним придурком" тобто "хлєборєзом" в якійсь колонії.
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17.12.2024 12:22 Ответить
Хліборізів на зоні теж опускають!
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17.12.2024 12:27 Ответить
І як після нього хліб накажете їсти?
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17.12.2024 12:37 Ответить
Жоден "опущений" або "законтачений" не має доступу до спільної їжі. Якщо хліборіза "опускають" то надалі працювати хліборізом він не буде, а якщо потягне лапи до спільної їжаі то вбють як собаку.
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17.12.2024 12:53 Ответить
Пастрадал за идею! Генохвонд ,що тут зробиш.
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17.12.2024 12:36 Ответить
Якщо державі настрати на своїх громадян, вони у кінцевому рахунку відповідають взємністю навіть можливо не осознано. Державо! У тебе ж гроші на першому рахунку? - Їж, не подавись...
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17.12.2024 12:25 Ответить
І навіщо у світі існують закони воєнного часу,за якими диверсантів РОЗСТРІЛЮЮТЬ ? Мабуть,весь світ дурний-лише зелена влада розумна. А з іншого боку-треба ж зберегти електорат для бойка та медведчука...
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17.12.2024 12:26 Ответить
Для зеленчука.
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17.12.2024 12:38 Ответить
Та щас... Він мріє про перемир'я за будь-яку ціну,щоби чесно "програти" вибори бойку-і вирушити звідси на відпочинок
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17.12.2024 12:55 Ответить
Та нє. За відверого жида українці більше не проголосують. Так що "Бойко" нічого не світить. Навіть не блимає. Готують шабес-гоя Притулу...
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17.12.2024 13:47 Ответить
Найкращий друг піонерів радянського союзу (в інтересах якого був зроблена диверсія), тов. сталін особливо не церемонився і з 12 років ставив до стінки
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17.12.2024 12:36 Ответить
нормальную "карьеру" зробив хлопчик
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17.12.2024 12:39 Ответить
Во-первых, этого упыря нужно кастрировать, чтобы он не наплодил себе подобных, а во-вторых, нужно давать не десять, а пожизненное, с полной конфискацией имущества, хватит растирать сопли по стеклу!
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17.12.2024 12:41 Ответить
із адєскай маладагвардєйскай ячєйкі. Радіостанцию не іщітє - всьо чєрєз тєлєграм.
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17.12.2024 12:47 Ответить
Ну скажіть людоньки,де таке може бути,воно спалило два трансформатора,а цього виродка,відпускають під домашній арест,це може таке бути,коли йде війна,конфіскація всього майна,оце буде по людські.Да щоб не казали,а якраз зараз потрібна залізна рука,а її нема,тому що в цю руку ложать бабло.
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17.12.2024 13:11 Ответить
Нічого йому не загрожує. Бо судді на Одещині суцільна вата. Вони б і самі ті трансформатори підпалювали в очікуванні визволителів.
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17.12.2024 13:16 Ответить
Генофонд Зелі, фулє...
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17.12.2024 13:30 Ответить
Оно же дети!
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17.12.2024 13:36 Ответить
Чому загрожує ? -Дайте 10 р і напишіть про це, і щоб у кожному класі кожної школи в Україні показали фото 9*16 із коментарем
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17.12.2024 13:38 Ответить
З дітьми треба працювати в школі до 10 років, у вчителів низькі зарплати і багато наплодили всяких звітів тому, що треба якось виправдати, таку кількість непотрібних чиновників міносвіти.

Директора стараються замнути різні скандали, щоб їм не прилетіло, поліція особливо участкові та відділ по підліткам, вони тільки дивляться де щоб в кишеню щось впало.
Результат, потім виростають підлітки, які нікому не потрібні і не з дуже адекватними поглядами на життя, та вони шукають легкого підробітку.

Це зараз усугубляється тим, що багато нормальних дітей виїзджає в ЄС, щоб не попасти під заборону виїзду і збільшується відсоток в компаніях, не дуже адекватних, які підтягують на свою сторону інших.
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17.12.2024 14:06 Ответить
Ідіот!
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17.12.2024 14:11 Ответить
А що ж Ви хотіли від покоління Тік-Ток?
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17.12.2024 14:17 Ответить
Сама держава сприяла що ворог так легко вербує бидло ,жодного в країні націонал -патріотичного виховання під час війни, це пинаня до мін . культури і інформ. політики так і до мін. освіти ,та із анонімними телеграм каналами вже пора розібратись.
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17.12.2024 14:35 Ответить
Яблуко від сепарської яблуні не далеко падає.
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17.12.2024 14:38 Ответить
 
 