В Харькове правоохранители разоблачили двух подростков, поджигавших авто украинских защитников. ФОТО

Двое несовершеннолетних через мессенджер "Телеграм" получали указания относительно поджогов автомобилей, принадлежащих украинским военным. Подросткам объявлено о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры сообщено о подозрении двум несовершеннолетним ребятам в возрасте 17 и 15 лет в совершении по предварительному сговору группой лиц умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 УК Украины). Также 17-летнему юноше дополнительно инкриминируют препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Как действовали подростки?

По данным следствия, в июле 2024 года двое жителей Харькова в возрасте 15 и 17 лет через мессенджер "Телеграм" нашли способ "легко подзаработать денег". Кураторы за денежное вознаграждение предложили подросткам осуществлять поджоги автомобилей, принадлежащих украинским военным, и предоставили подробные инструкции, как надо действовать.

Обязательным условием "сотрудничества" была видеофиксация результата выполненной задачи.

Получив от куратора указание действовать по определенному плану, с помощью заранее подготовленной зажигательной смеси фигуранты поджигали авто украинских военных в Харькове. Свои действия подростки снимали на мобильный телефон.

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Правоохранители разоблачили несовершеннолетних. Рассматривается версия, что, вероятно, "кураторами" поджогов являются представители российской спецслужбы.

Досудебное расследование проводят следователи СУ ГУНП в Харьковской области.

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