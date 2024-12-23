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авто (4068) поджог (1026) Харьков (7286) Харьковская область (212) Харьковский район (42)

В Харькове правоохранители разоблачили двух подростков, поджигавших авто украинских защитников. ФОТО

Двое несовершеннолетних через мессенджер "Телеграм" получали указания относительно поджогов автомобилей, принадлежащих украинским военным. Подросткам объявлено о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры сообщено о подозрении двум несовершеннолетним ребятам в возрасте 17 и 15 лет в совершении по предварительному сговору группой лиц умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 УК Украины). Также 17-летнему юноше дополнительно инкриминируют препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Как действовали подростки?

По данным следствия, в июле 2024 года двое жителей Харькова в возрасте 15 и 17 лет через мессенджер "Телеграм" нашли способ "легко подзаработать денег". Кураторы за денежное вознаграждение предложили подросткам осуществлять поджоги автомобилей, принадлежащих украинским военным, и предоставили подробные инструкции, как надо действовать.

Обязательным условием "сотрудничества" была видеофиксация результата выполненной задачи.

Получив от куратора указание действовать по определенному плану, с помощью заранее подготовленной зажигательной смеси фигуранты поджигали авто украинских военных в Харькове. Свои действия подростки снимали на мобильный телефон.

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Підпал авто ЗСУ в Харкові
Підпал авто ЗСУ в Харкові
Підпал авто ЗСУ в Харкові
Підпал авто ЗСУ в Харкові

Правоохранители разоблачили несовершеннолетних. Рассматривается версия, что, вероятно, "кураторами" поджогов являются представители российской спецслужбы.

Досудебное расследование проводят следователи СУ ГУНП в Харьковской области.

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Топ комментарии
+11
Може в умовах воєнного часу за такі дії потрібно знизити вік кримінальної відповідальності? І публічно про це оголосити
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23.12.2024 16:06
+10
Батьки повинні відшкодовувати всі збитки, якшо не виховавули своїх вилупків в дусі патріотизму!
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23.12.2024 16:09
+8
Ці малолітні дебіли взагалі вкурсах, що при совку смертна кара була з 12 років??? Бажають повернення до срср?
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23.12.2024 16:13
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Правила форума Совет форумчан
Може в умовах воєнного часу за такі дії потрібно знизити вік кримінальної відповідальності? І публічно про це оголосити
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23.12.2024 16:06 Ответить
Ну це було б правильним, якби влада була проукраїнською, а так не на часі, як і зниження мобілізаційного віку!
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23.12.2024 16:12 Ответить
Ну что, вы, ребята такие кровожадные! Это же наш генофонд, будущее нации! Понять, простить
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23.12.2024 20:24 Ответить
Батьки повинні відшкодовувати всі збитки, якшо не виховавули своїх вилупків в дусі патріотизму!
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23.12.2024 16:09 Ответить
Батьки мають сісти за грати.
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23.12.2024 16:14 Ответить
Замість неповнолітніх вилупків.
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23.12.2024 17:09 Ответить
У США таких страчують навіть якщо їм 9 років і в мирний час
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23.12.2024 16:13 Ответить
Ці малолітні дебіли взагалі вкурсах, що при совку смертна кара була з 12 років??? Бажають повернення до срср?
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23.12.2024 16:13 Ответить
Це і є кінець державності України - коли наступне покоління шлімазелів-зеленских палить Українських захисникив. Але у всьому винуватьці - Майдан та Порошенко. Скіки загиблих - і за шо - за оціх малолеток-піда....ів та їхні сім'ї?
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23.12.2024 16:21 Ответить
Це золотий генофонд. Корнієнка сказав.
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23.12.2024 17:09 Ответить
Кстати бойцам запрещают красить свои авто в зелёный. Не знаю насколько это официально, но если тачка твоя, а не приписана к части - должна быть любого цвета кроме зелёного 🤔
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23.12.2024 16:23 Ответить
Шкарпетки у чоловіка можуть бути любого кольору, але вони повинні бути чорними! (Крістіан Діор) Мабуть хтось з МОУ, був модником, а зараз просто Зрадник!
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23.12.2024 16:32 Ответить
*********...
Гидко навіть думати, що вони житимуть...
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23.12.2024 17:01 Ответить
100% згідний !!! А у сьогоднішній ситуації і 200%.
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23.12.2024 17:11 Ответить
Таких отморозков нужно отправлять на пожизненное и желательно вместе с родителями.
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23.12.2024 18:30 Ответить
 
 