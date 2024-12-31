Воины 6-го полка ССО заняли одно из сел в Курской области РФ.

Об этом сообщили Силы специальных операций, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, военные провели наступательные действия, что позволило взять под контроль один из населенных пунктов.

"Этому предшествовала работа нашей артиллерии. Впоследствии на земле воины ССО зашли в село, отбили и зачистили его в рамках проведения специальных действий в этом районе.



Оказалось, что вместе с российскими военными, село удерживали также войска Северной Кореи", - говорится в сообщении.

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