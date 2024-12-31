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Воины ССО отбили село на Курщине у военных РФ и КНДР. ВИДЕО

Воины 6-го полка ССО заняли одно из сел в Курской области РФ.

Об этом сообщили Силы специальных операций, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, военные провели наступательные действия, что позволило взять под контроль один из населенных пунктов.

"Этому предшествовала работа нашей артиллерии. Впоследствии на земле воины ССО зашли в село, отбили и зачистили его в рамках проведения специальных действий в этом районе.

Оказалось, что вместе с российскими военными, село удерживали также войска Северной Кореи", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+34
Героям слава!!!
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31.12.2024 11:46
+24
Велика подяка ССО. Слава Богу! Слава Україні! Слава ЗСУ!
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31.12.2024 11:54
+16
Слава нашим захисникам! Хай вас Бог береже!
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31.12.2024 12:01
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Героям слава!!!
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31.12.2024 11:46 Ответить
Велика подяка ССО. Слава Богу! Слава Україні! Слава ЗСУ!
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31.12.2024 11:54 Ответить
Слава нашим Героям! Нажаль Герої віддають своє життя, а ця риго-зелена влада наживається на крові Героїв !
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31.12.2024 11:58 Ответить
Слава нашим захисникам! Хай вас Бог береже!
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31.12.2024 12:01 Ответить
ты из того освобождённого села пишешь, инеса!?
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31.12.2024 12:26 Ответить
А чого тебе так заділо, може ти в тій смердючій норі народилась?
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31.12.2024 12:40 Ответить
Чого нема, кацапи за рік «захватілі» територію з площу мацкви, битого щебеню, навколо бувшої Авдіївки, поклали 450000 своїх дурбеликів, і дуже цьому радіють, а в тебе депресія чогось. Тому і питаю.
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31.12.2024 13:20 Ответить
Бояра закінчилася. От лаптєлапа курва і депресує.
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31.12.2024 21:39 Ответить
Не подобається, що тане надія на порятунок "свящєнной русской зємлі нєпобєдімимі тєрмінаторамі-чучхєістамі"?
Це добре.
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31.12.2024 13:08 Ответить
Довго не проживете тут. Адміни, як і місцева публіка, таких не *******. Занадто примітивно.
Візьміть консультацію у більш адекватних колег. Вони розкажуть, як треба, щоб і наративи просувати, і голову не втратити.
Повірте, тут так можна.
А от з хамством наперевіс - ні.
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31.12.2024 13:25 Ответить
В цьому заголовку все чудово
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31.12.2024 12:25 Ответить
Выдыхаются кацапчики. До весны совсем сдуються. И по броне, и по арте...
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31.12.2024 12:43 Ответить
А що там на Донбасі?
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31.12.2024 12:54 Ответить
як можна окупувати свою землю?!
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31.12.2024 13:24 Ответить
Слава ЗСУ!
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31.12.2024 13:23 Ответить
Із ССО зробили піхоту.
Це після заміни командуючого ССО.
Так само,Альфа СБУ воює піхотою на "курську".
Із ппо,медчастин також хотіли зробити піхотою,грубо кажучи мясом.
І звідки можуть бути ювелірні операції в тилу ворога,якщо зермак поставив хрест на їх можливостях.
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31.12.2024 13:38 Ответить
ССО зачищає і забирає позиції,потім заходе піхота тримати позиції ,така функція підрозділів
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31.12.2024 13:47 Ответить
Тоді це не ССО,а механізована бригада,розвідбат тої бригади,чи рота.
А 155-у як перекроїли,навчену і оснащену у Франції: забагато вже негараздів на рівному місці.
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31.12.2024 14:04 Ответить
Я так розумію, що з дивана вам відніше, стосовно тактико спеціальних дій ... Шановний, ми з радістю приймемо вас в наші лави, такого спеціаліста!
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31.12.2024 20:09 Ответить
Ви Хоренка звільнили,звичайно вам видніше кого ставити на чолі ссо. Ви хоч розумієте становище і звичайно в лави сн ніхто з притомних не піде.
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31.12.2024 20:29 Ответить
Путин попутал Россию, в т.ч. запутал, где её земли... А теперь оказалось, что и Курская область - это территория Украины... - Не удивительно, когда скоро выяснится, что и Московская область - тоже.
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01.01.2025 05:20 Ответить
 
 