Воины ССО отбили село на Курщине у военных РФ и КНДР. ВИДЕО
Воины 6-го полка ССО заняли одно из сел в Курской области РФ.
Об этом сообщили Силы специальных операций, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, военные провели наступательные действия, что позволило взять под контроль один из населенных пунктов.
"Этому предшествовала работа нашей артиллерии. Впоследствии на земле воины ССО зашли в село, отбили и зачистили его в рамках проведения специальных действий в этом районе.
Оказалось, что вместе с российскими военными, село удерживали также войска Северной Кореи", - говорится в сообщении.
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Це добре.
Візьміть консультацію у більш адекватних колег. Вони розкажуть, як треба, щоб і наративи просувати, і голову не втратити.
Повірте, тут так можна.
А от з хамством наперевіс - ні.
Це після заміни командуючого ССО.
Так само,Альфа СБУ воює піхотою на "курську".
Із ппо,медчастин також хотіли зробити піхотою,грубо кажучи мясом.
І звідки можуть бути ювелірні операції в тилу ворога,якщо зермак поставив хрест на їх можливостях.
А 155-у як перекроїли,навчену і оснащену у Франції: забагато вже негараздів на рівному місці.