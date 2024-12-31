Отражены вражеские атаки в районе Волчанска и Липцев, - ОТГУ "Харьков"
Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харьков".
Как отмечается, за прошедшие сутки отражены две вражеские атаки в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы. Российские оккупанты нанесли 23 удара дронами-камикадзе и осуществили 305 обстрелов позиций защитников Украины.
Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.
Потери врага на Харьковском направлении
По данным ОТГ "Харьков", потери врага на этом направлении за прошедшие сутки составили 61 человек, из них безвозвратные - 28, санитарные - 32, пленные - 1. Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 36 единиц вооружения и военной техники.
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