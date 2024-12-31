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Волчанск (327) Харьковская область (204) Харьковский район (42) Чугуевский район (22) Липцы (5) война в Украине (1081)

Отражены вражеские атаки в районе Волчанска и Липцев, - ОТГУ "Харьков"

Руїни Вовчанська

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харьков".

Как отмечается, за прошедшие сутки отражены две вражеские атаки в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы. Российские оккупанты нанесли 23 удара дронами-камикадзе и осуществили 305 обстрелов позиций защитников Украины.
Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Читайте также: Оккупанты дважды штурмовали в районе Волчанска, их потери на Харьковском направлении составляют 72 человека и 59 единиц вооружения, - ОТГ "Харьков"

Потери врага на Харьковском направлении

По данным ОТГ "Харьков", потери врага на этом направлении за прошедшие сутки составили 61 человек, из них безвозвратные - 28, санитарные - 32, пленные - 1. Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 36 единиц вооружения и военной техники.
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https://www.pravda.com.ua/news/2024/12/31/7491485/ ВІДЕО "Рейнджери" ССО відбили село на Курщині у росіян і північнокорейців
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31.12.2024 11:36 Ответить
Трясця, з переляку прочитав що наші відбили Вовчанськ та Липці. Ось так друзі. У одних все життя перетворилось у безкінечне очікування, а комуст потрібно в житті лише ДВИЖУХА ! Трясця б його забрала, оце напіврухоме чудовисько ! Йому вже про дошки треба думати замість ДВІЖУ.
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31.12.2024 12:01 Ответить
 
 