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обстрел (25755) Сумская область (2695) Шостка (71) Шосткинский район (5)

Последствия ракетных ударов РФ по Шостке. ФОТО

Шостка після обстрілу 31 грудня 2024 року

Сегодня, 31 декабря 2024 года, утром войска РФ атаковали Шостку Сумской области. Прозвучало около 12 взрывов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации полиции Сумской области.

Как отмечается, вследствие обстрела подверглись разрушениям объекты критической инфраструктуры. Взрывной волной повреждены 12 многоэтажек, 3 частных дома, 2 образовательных учреждения, гаражи, заборы и другие хозяйственные постройки. Точное количество повреждений устанавливается.

По состоянию на 11:00 информация о раненых не поступала.

На месте работают все необходимые профильные службы. Мероприятия по ликвидации и документированию последствий ударов продолжаются.

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Шостка після обстрілу 31 грудня 2024 року
Шостка після обстрілу 31 грудня 2024 року
Шостка після обстрілу 31 грудня 2024 року

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг нанес ракетные удары по Шостке: разрушены объекты инфраструктуры, повреждены 12 многоэтажек и образовательные учреждения.
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Топ комментарии
+18
Всіх Воїнів СОУ, бандерівців, порохоботів та інших порядних та розумних людей вітаю з наступаючим 2025 новим роком та бажаю всім Вам, шановні вціліти на війні та повернутись до родин з Перемогою, добробуту та здоровья всім вам бажаю від широго серця.
Також бажаю шоб у 2025 році сдохло Х..ло - Кабаев, його оточення та виводок, шоб сдохли всі відброси людства на кшталт росіян, північних корейців, аятол, орбанів, фіцо, вучичй, гутіерішей тощо. Бажаю шоб з лиця України зникла смердюча ЗЕленя пліснява з московськими попами (яких Вовчик забронював від мобілізації), шоб адепти секти святой сечи ЗЕленого коляру хочь трохи порозумнійшали. Бажаю шоб всі тролі, від заПодляцьких до парашних всирались на робочих містах крівавим проносом не менш 5 разів за зміну, шоб ті іудини гроши яки вони на цьому заробляють встали їм поперек горлянки та лигенів з нирками. Бажаю всім довбням - шариковим, яки взали оту кріваву 1000 від Вови з бюджету зіжрати її у новорічну нічь без солі та гірчичі но з дустом та ЗЕленим лайном.
ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!
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31.12.2024 12:18
+4
Бачу лише Наташу
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31.12.2024 13:10
+3
Зруйновані окремі об'єкти інфраструктури. Пошкоджено 12 багатоповерхових житлових будинків, 2 освітніх заклади, поліклініка, гуртожиток, інші об'єкти соціальної сфери… (c)

Не про всі руйнування пишуть, тим паче не покажуть вам фото тих об'єктів...
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31.12.2024 12:06
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Зруйновані окремі об'єкти інфраструктури. Пошкоджено 12 багатоповерхових житлових будинків, 2 освітніх заклади, поліклініка, гуртожиток, інші об'єкти соціальної сфери… (c)

Не про всі руйнування пишуть, тим паче не покажуть вам фото тих об'єктів...
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31.12.2024 12:06 Ответить
Всіх Воїнів СОУ, бандерівців, порохоботів та інших порядних та розумних людей вітаю з наступаючим 2025 новим роком та бажаю всім Вам, шановні вціліти на війні та повернутись до родин з Перемогою, добробуту та здоровья всім вам бажаю від широго серця.
Також бажаю шоб у 2025 році сдохло Х..ло - Кабаев, його оточення та виводок, шоб сдохли всі відброси людства на кшталт росіян, північних корейців, аятол, орбанів, фіцо, вучичй, гутіерішей тощо. Бажаю шоб з лиця України зникла смердюча ЗЕленя пліснява з московськими попами (яких Вовчик забронював від мобілізації), шоб адепти секти святой сечи ЗЕленого коляру хочь трохи порозумнійшали. Бажаю шоб всі тролі, від заПодляцьких до парашних всирались на робочих містах крівавим проносом не менш 5 разів за зміну, шоб ті іудини гроши яки вони на цьому заробляють встали їм поперек горлянки та лигенів з нирками. Бажаю всім довбням - шариковим, яки взали оту кріваву 1000 від Вови з бюджету зіжрати її у новорічну нічь без солі та гірчичі но з дустом та ЗЕленим лайном.
ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!
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31.12.2024 12:18 Ответить
Підтримую. Як на мене, то чим скоріше здохне пуйло, його терористи, що пускають ракети і КАБи на мирні міста, а також піде геть Боневтік Потужний Обєщалкін, який не дає можливості розвиватися ЗСУ та Україні, то і мир наступить на нашій вистражданій і политий кровю бійців, жінок та дітей - українській землі.
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31.12.2024 17:19 Ответить
Там тільки Свема на мапах 1970 року як стратегічний об'єкт совка . Але совок унаслідувала рашка після 1991 року і виходить вони- ідіоти , ******** свій минулий об'єкт ВПК
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31.12.2024 12:26 Ответить
почему идиоты?... бомбят все что знают и где наши идиоты проводят построения личного состава, анонсируют выставки по беспилотникам...
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31.12.2024 12:31 Ответить
Там ще пороховий завод (наче не працюючий), здається "Зірка" називається.
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31.12.2024 12:49 Ответить
Бачу лише Наташу
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31.12.2024 13:10 Ответить
ага, Ната на фотосесії
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31.12.2024 23:41 Ответить
ну, іщо там постраждало у тій Шостці? Вдавило ввікна, які згнили ще 30 років тому, дарма, що рожевий колір будинку.... я гадав - там такого не залишилося, добре знаю це місто. Там 90 відсотків - обожатЄлі рюцке мір, вата, якщо коротко. Це їм щеплення, мабуть. Проте - ненадовго, он маріупольським навіть на тиждень не вистачило. Полізли обійматися....
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31.12.2024 13:29 Ответить
Тебе на)(уй сьогодні не посилали?
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31.12.2024 19:50 Ответить
 
 