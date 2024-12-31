Последствия ракетных ударов РФ по Шостке. ФОТО
Сегодня, 31 декабря 2024 года, утром войска РФ атаковали Шостку Сумской области. Прозвучало около 12 взрывов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации полиции Сумской области.
Как отмечается, вследствие обстрела подверглись разрушениям объекты критической инфраструктуры. Взрывной волной повреждены 12 многоэтажек, 3 частных дома, 2 образовательных учреждения, гаражи, заборы и другие хозяйственные постройки. Точное количество повреждений устанавливается.
По состоянию на 11:00 информация о раненых не поступала.
На месте работают все необходимые профильные службы. Мероприятия по ликвидации и документированию последствий ударов продолжаются.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг нанес ракетные удары по Шостке: разрушены объекты инфраструктуры, повреждены 12 многоэтажек и образовательные учреждения.
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Також бажаю шоб у 2025 році сдохло Х..ло - Кабаев, його оточення та виводок, шоб сдохли всі відброси людства на кшталт росіян, північних корейців, аятол, орбанів, фіцо, вучичй, гутіерішей тощо. Бажаю шоб з лиця України зникла смердюча ЗЕленя пліснява з московськими попами (яких Вовчик забронював від мобілізації), шоб адепти секти святой сечи ЗЕленого коляру хочь трохи порозумнійшали. Бажаю шоб всі тролі, від заПодляцьких до парашних всирались на робочих містах крівавим проносом не менш 5 разів за зміну, шоб ті іудини гроши яки вони на цьому заробляють встали їм поперек горлянки та лигенів з нирками. Бажаю всім довбням - шариковим, яки взали оту кріваву 1000 від Вови з бюджету зіжрати її у новорічну нічь без солі та гірчичі но з дустом та ЗЕленим лайном.
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