Последствия ракетных ударов РФ по Шостке. ФОТО

Сегодня, 31 декабря 2024 года, утром войска РФ атаковали Шостку Сумской области. Прозвучало около 12 взрывов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации полиции Сумской области.



Как отмечается, вследствие обстрела подверглись разрушениям объекты критической инфраструктуры. Взрывной волной повреждены 12 многоэтажек, 3 частных дома, 2 образовательных учреждения, гаражи, заборы и другие хозяйственные постройки. Точное количество повреждений устанавливается.

По состоянию на 11:00 информация о раненых не поступала.

На месте работают все необходимые профильные службы. Мероприятия по ликвидации и документированию последствий ударов продолжаются.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг нанес ракетные удары по Шостке: разрушены объекты инфраструктуры, повреждены 12 многоэтажек и образовательные учреждения.