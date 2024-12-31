"Был пуск с воды – по мне попали!": пилот российского Ми-8 сообщает о поражении морским дроном Magura V5, - перехват ГУР. АУДИО
Украинские разведчики получили перехват переговоров пилота подбитого ракетой с морского дрона Magura V5 российского вертолета Ми-8.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.
Российский пилот панически объясняет последствия огневого поражения борта.
"Был хлопок - в меня попали. Пуск из воды был. После этого была еще одна вспышка. Я ее уже не видел куда она пошла, а первая прямо в меня пошла и взорвалась где-то рядом - по вертолету почувствовал, некоторые системы отказали", - говорит оккупант.
Другой российский вертолет Ми-8 после нанесенного спецназовцами ГУР МО Украины ракетного удара с морской платформы "Magura" упал в Черное море.
Ранее сообщалось, что 31 декабря 2024 года воины спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" впервые в истории поразили воздушную цель с помощью ударного морского дрона Magura V5, оснащенного ракетным вооружением.
Пожалуйста, подождите...
Хлопцям подяка за знищений екіпаж, сьогодні краби роблять салат зі свино-собак і це добре!
А в анкете - Саша.
- Пятый, я центральная. Вас понял. Вычеркиваю....
Саме з такої пускової на дроні цією ракето збито ворожий гелікопотер
Про це озброєння та наведений бій пишуть таке:
"у Magura V5 використана не проста ракета Р-73, а вочевидь її окрема модернізація під назвою Р-73 SeeDragon. Відомості про неї відсутні, але вочевидь у конструкцію ще радянської ракети "повітря-повітря" виробництво якої було в Україні, були внесені зміни. Наприклад, з метою забезпечення роботи у доволі агресивному морському середовищі.
Більш того, можливо помітити, що під час збиття цілі ракета Р-73 SeeDragon успішно уражає ціль навіть попри те, що ворожий Ми-8 активно використовує теплові пастки. Тому не виключно, що у цій ракеті використана нова головка самонаведення із кращою фільтрацією хибних цілей.
Окрім того, ракету було необхідно поєднати із прицільним комплексом. Елементи його роботи також присутні на відео й можливо звернути увагу на те, що приціл використовує власний тепловізор, а система управління вогнем сигналізує про захоплення цілі. І поєднання ракети та нового прицільного комплексу - зовсім не просто задача.
Водночас оператор вочевидь має утримати ціль до захоплення інфрачервоною головкою самонаведення ракети у доволі вузькому полі. І якщо на наземній платформі це один рівень складності, то у морі під час руху дрона та хитавиці - зовсім інший.
А те, що між появою першої інформації про https://defence-ua.com/weapon_and_tech/pro_scho_govorit_magura_v5_z_r_73_jakij_peretvorili_na_morskij_dron_zrk-15254.html озброєння Magura V5 ракетами Р-73 https://defence-ua.com/weapon_and_tech/pro_scho_govorit_magura_v5_z_r_73_jakij_peretvorili_na_morskij_dron_zrk-15254.html ракетами Р-73 ще у травні 2024 року та сьогоднішнім першим успішним бойовим використанням пройшов доволі довгий час, можливо свідчить про те, що він був витрачений на оновлення системи управління вогнем та створення спеціальної версії ракети. Але головне, що бойовий рахунок українських зенітних морських дронів успішно відкритий."
проте без хейту нема прогресу
най собі будуть, вони й тут плутаються у результатах бою
Он мне, ******, давно на нервы действовал, с детства.
А треба було літати над своїми рюзьге болотами!
👍👍👍
Взяти б і роти позашивати..нехай сракою їдять киздаболи
Новоприставленому екіпажеві - міцного здоров'я!
Крабам - смачного!
Лихим парфумам - непристойних втіх!