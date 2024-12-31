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"Был пуск с воды – по мне попали!": пилот российского Ми-8 сообщает о поражении морским дроном Magura V5, - перехват ГУР. АУДИО

Украинские разведчики получили перехват переговоров пилота подбитого ракетой с морского дрона Magura V5 российского вертолета Ми-8.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

Российский пилот панически объясняет последствия огневого поражения борта.

"Был хлопок - в меня попали. Пуск из воды был. После этого была еще одна вспышка. Я ее уже не видел куда она пошла, а первая прямо в меня пошла и взорвалась где-то рядом - по вертолету почувствовал, некоторые системы отказали", - говорит оккупант.

Другой российский вертолет Ми-8 после нанесенного спецназовцами ГУР МО Украины ракетного удара с морской платформы "Magura" упал в Черное море.

Ранее сообщалось, что 31 декабря 2024 года воины спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" впервые в истории поразили воздушную цель с помощью ударного морского дрона Magura V5, оснащенного ракетным вооружением.

Также смотрите: Уничтожен вражеский штаб вместе с оккупантами в Запорожской области, - ГУР. ВИДЕО
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Топ комментарии
+58
Погоняло себе берут, типа, "князь", "граф", хотя по жизни - "чмо" и "мурло"....
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31.12.2024 12:40
+50
Хвала воїнам ЗСУ!
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31.12.2024 12:30
+45
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31.12.2024 12:31
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Правила форума Совет форумчан
Хвала воїнам ЗСУ!
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31.12.2024 12:30 Ответить
👍👍👍👍👍👍👍
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31.12.2024 12:30 Ответить
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31.12.2024 12:31 Ответить
Нєкуй шастать...
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31.12.2024 12:33 Ответить
Та ще й над морем , яке викопали древні укри.
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31.12.2024 13:33 Ответить
Хай над своїм морем лаптєвих,що викопали лапті,літають!
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31.12.2024 21:50 Ответить
привыкай...те....
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31.12.2024 12:34 Ответить
Файтербомбер молчит -как воды в рот набрал
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31.12.2024 12:39 Ответить
А може і дійсно набрав.
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31.12.2024 12:44 Ответить
Писал он что-то,еще темно было
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31.12.2024 12:53 Ответить
В рот він бере не воду, вже сидить набутилений відпрацьовує фсбшні гроші.

Хлопцям подяка за знищений екіпаж, сьогодні краби роблять салат зі свино-собак і це добре!
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31.12.2024 19:04 Ответить
Погоняло себе берут, типа, "князь", "граф", хотя по жизни - "чмо" и "мурло"....
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31.12.2024 12:40 Ответить
А також "хамло" і "х*йло"
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31.12.2024 12:48 Ответить
Універсальна назва вище перерахованого - бидло 🤔🧐😁🇷🇺💩💩💩💩💩🐐🐷👉🖕🖕🖕🖕🚢
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31.12.2024 15:18 Ответить
отсосніки кадирівські, за такі позивні ще прийдеться вибачатись перед ослодоном))))))
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31.12.2024 16:25 Ответить
От рожденья имя - Сруль,
А в анкете - Саша.
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31.12.2024 19:40 Ответить
Якого хера він там літав?
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31.12.2024 12:45 Ответить
плановий обліт на дорозвідку району - особливо там, де раніше "щось цікаве" було помічено.....
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31.12.2024 16:16 Ответить
- Центральная, я пятый. По мне попали!!
- Пятый, я центральная. Вас понял. Вычеркиваю....
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31.12.2024 12:57 Ответить
Героям України слава👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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31.12.2024 13:00 Ответить
Пол года назад на цензоре появилась новость,что на Магуру ставят ПЗРК.И сколько же здесь было хейта и насмешек над Малюком.А теперь?
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31.12.2024 13:01 Ответить
Теперь и Р-73 ставят. Кстати поэтому вертушка смогла вернуться. Стержневая БЧ, радиус раскрытия кольца 5,5 метров. Поэтому ракета и идет с таким промахом возле цели.
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31.12.2024 13:14 Ответить
ГУР на Magura V5 встановив не ПЗРК, а модернізовані пускові для модернізованих ракет Р-73 SeaDragon
Саме з такої пускової на дроні цією ракето збито ворожий гелікопотер
Про це озброєння та наведений бій пишуть таке:

"у Magura V5 використана не проста ракета Р-73, а вочевидь її окрема модернізація під назвою Р-73 SeeDragon. Відомості про неї відсутні, але вочевидь у конструкцію ще радянської ракети "повітря-повітря" виробництво якої було в Україні, були внесені зміни. Наприклад, з метою забезпечення роботи у доволі агресивному морському середовищі.

Більш того, можливо помітити, що під час збиття цілі ракета Р-73 SeeDragon успішно уражає ціль навіть попри те, що ворожий Ми-8 активно використовує теплові пастки. Тому не виключно, що у цій ракеті використана нова головка самонаведення із кращою фільтрацією хибних цілей.

Окрім того, ракету було необхідно поєднати із прицільним комплексом. Елементи його роботи також присутні на відео й можливо звернути увагу на те, що приціл використовує власний тепловізор, а система управління вогнем сигналізує про захоплення цілі. І поєднання ракети та нового прицільного комплексу - зовсім не просто задача.

Водночас оператор вочевидь має утримати ціль до захоплення інфрачервоною головкою самонаведення ракети у доволі вузькому полі. І якщо на наземній платформі це один рівень складності, то у морі під час руху дрона та хитавиці - зовсім інший.

А те, що між появою першої інформації про https://defence-ua.com/weapon_and_tech/pro_scho_govorit_magura_v5_z_r_73_jakij_peretvorili_na_morskij_dron_zrk-15254.html озброєння Magura V5 ракетами Р-73 https://defence-ua.com/weapon_and_tech/pro_scho_govorit_magura_v5_z_r_73_jakij_peretvorili_na_morskij_dron_zrk-15254.html ракетами Р-73 ще у травні 2024 року та сьогоднішнім першим успішним бойовим використанням пройшов доволі довгий час, можливо свідчить про те, що він був витрачений на оновлення системи управління вогнем та створення спеціальної версії ракети. Але головне, що бойовий рахунок українських зенітних морських дронів успішно відкритий."
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31.12.2024 13:28 Ответить
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31.12.2024 13:29 Ответить
ну,я ващета писал,чтгобы нашим хейтерам стало хоть немного стыдно
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31.12.2024 13:40 Ответить
підтримую вас повністю
проте без хейту нема прогресу
най собі будуть, вони й тут плутаються у результатах бою
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31.12.2024 13:43 Ответить
Смерть кацапні.
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31.12.2024 13:05 Ответить
Памятаю як у 2022 свиня у тільняшці верещала що його атакує Байрактар
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31.12.2024 13:08 Ответить
13 Квітня!
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31.12.2024 13:38 Ответить
расияне вас ждут в на подлодке Москва, бывшем крейсере ... там кобздох дает концерты
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31.12.2024 13:12 Ответить
А зачем ему в море пожарная машина? Ему там нужен ансамбль Александрова.
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31.12.2024 13:12 Ответить
ансамбль не долетел до Сирии - как в воду глядел что Сирию про*срут
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31.12.2024 13:23 Ответить
Он долетел, но бОльшая часть пути прошла под водой.
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31.12.2024 13:30 Ответить
скажите за чито?

Он мне, ******, давно на нервы действовал, с детства.
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31.12.2024 13:43 Ответить
А, Хір Алєксандрова, котрий тепер розважає лихих парфумів у пеклі.
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31.12.2024 21:20 Ответить
Російський пілот панічно пояснює наслідки вогневого ураження борту Джерело: https://censor.net/ua/v3527870
А треба було літати над своїми рюзьге болотами!
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31.12.2024 13:15 Ответить
...але й то не панацея проти кацапської клишорукості та ідіотизму. Бо ж відомо: літальні апарати важчі за повітря. Тому з легкістю можуть 3,14здонутися в болото. Або... расшибіццо ап твєрдь нєбєснуйу.
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31.12.2024 21:23 Ответить
Дуже шкода...
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31.12.2024 13:25 Ответить
цікаво, пала ця калоша, ці дотягнув до берега цілим... буде шкода, а наші таки снайпери - попасти з води непросто
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31.12.2024 13:25 Ответить
Дотянул, падла.
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31.12.2024 13:44 Ответить
хоч викупали
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31.12.2024 15:06 Ответить
дуже круто 💪💪💪
👍👍👍
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31.12.2024 13:34 Ответить
Так пі ори скучно ,а так Двіжуха
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31.12.2024 13:35 Ответить
Когда я был маленьким, мы тоже сбивали вертолёты, сами таскали рпг на реку, жили в палатках, варили кашу на костре.. А сейчас? Какие вам дроны понастроили.. какие ракеты установили!! Дети! Вы хозяева лагеря !
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31.12.2024 14:05 Ответить
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31.12.2024 14:15 Ответить
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31.12.2024 14:19 Ответить
Нехай щастить!!!
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31.12.2024 16:02 Ответить
Шкода, що винт не відрубався. А автопілот нехай би працював. Під водою.
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31.12.2024 16:43 Ответить
Той півень(пілот) вже буде боятися вільно літати над нашим Чорним морем. І гвинтокрил будуть ремонтувати не один день. Прийде час і його завалять в море.
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31.12.2024 17:13 Ответить
А вже по ютюбах рознесли,що збили--впєрвиє в історії....от же ж....
Взяти б і роти позашивати..нехай сракою їдять киздаболи
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31.12.2024 17:06 Ответить
Тупий, було два гвинтокрила. Один зачепили і ти це слухав, а знищений і інший на дні. Про все це вже багато разів писали. Ти що все проспав??
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31.12.2024 19:31 Ответить
недобиток москальський нічого, наступного разу буде знищений
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31.12.2024 18:33 Ответить
рашистські вбивці,ваш курс один-тільки до пекла...
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31.12.2024 18:45 Ответить

Новоприставленому екіпажеві - міцного здоров'я!
Крабам - смачного!
Лихим парфумам - непристойних втіх!
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31.12.2024 21:27 Ответить
Чудові результати. Але ще є над чим працювати, адже коли після збиття ворожі пілоти вже не говорять (а мовчки годують риб), то інтрига і драматичність зростають. І більш імовірно, що все повторять і "на біс", і не тільки.
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01.01.2025 05:36 Ответить
Украинская армия на сегодня самая боеспособная, а самое главное, самая сильная духом, для которой нет ничего невозможного, слава вам, героические украинские воины, вы достойны памяти своих дедов и отцов!
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01.01.2025 09:26 Ответить
 
 