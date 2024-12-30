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Таврия (178) уничтожение (6229) Запорожская область (2828) ГУР (346)

Уничтожен вражеский штаб вместе с оккупантами в Запорожской области, - ГУР. ВИДЕО

Аэроразведчики Департамента активных действий ГУР МО Украины обнаружили на временно оккупированной территории Запорожской области штаб войск РФ и ударили по нему.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Как отмечается, во взаимодействии с оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" аэроразведчики ГУР МО нанесли по объекту ракетный удар.

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Последствия для врага

По данным ГУР, штаб российских оккупантов уничтожен, шестеро оккупантов ликвидированы, еще трое получили тяжелые ранения.

Ранее в ГУР сообщали, что уничтожено телекоммуникационное оборудование россиян на оккупированной Донетчине. Также были уничтожены вагоны грузового поезда на железнодорожной станции в Московской области РФ.
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Жалко, що без контрольго... А так, супер !!!!
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30.12.2024 10:38 Ответить
Що саме цікаве - наші хлопці знищують "на порядок" менше "центрів прийняття рішень", ніж кацапи... Пам"ятаю - під час ведення бойових дій у Сирії, вони, переважно, "уничтажали "штабы ИГИЛ"..." Ще тоді сміявся : "Виявляється, у ІДІЛу штабів більше, ніж піхоти...". Те ж саме у кацапів і зараз! Сміялися недавно - на Корюківку впав "шахєд". Кацапи "растрезвонили" про "уничтажение сборища нацианалистав"... Зателефонували знайомому, в Корюківку. А він сміється: "Летіло шість "шахедів", низько, над містечком. Мисливці місцеві вже звичні - повискакували на вулицю і давай шмалять по них. Один збили. Впав на садибу, і чоловікові хату розбив... От і все... Навіть поранених не було...".
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30.12.2024 10:55 Ответить
Добре, що не закатками збили)
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30.12.2024 18:56 Ответить
Колонії тарганів, штаби не дуже потрібні, для захоплення нової території. Вони можуть чудово і без них обходитися
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30.12.2024 10:59 Ответить
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30.12.2024 15:22 Ответить
 
 