Уничтожен вражеский штаб вместе с оккупантами в Запорожской области, - ГУР. ВИДЕО

Аэроразведчики Департамента активных действий ГУР МО Украины обнаружили на временно оккупированной территории Запорожской области штаб войск РФ и ударили по нему.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Как отмечается, во взаимодействии с оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" аэроразведчики ГУР МО нанесли по объекту ракетный удар.

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Последствия для врага

По данным ГУР, штаб российских оккупантов уничтожен, шестеро оккупантов ликвидированы, еще трое получили тяжелые ранения.

Ранее в ГУР сообщали, что уничтожено телекоммуникационное оборудование россиян на оккупированной Донетчине. Также были уничтожены вагоны грузового поезда на железнодорожной станции в Московской области РФ.