Уничтожен вражеский штаб вместе с оккупантами в Запорожской области, - ГУР. ВИДЕО
Аэроразведчики Департамента активных действий ГУР МО Украины обнаружили на временно оккупированной территории Запорожской области штаб войск РФ и ударили по нему.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.
Как отмечается, во взаимодействии с оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" аэроразведчики ГУР МО нанесли по объекту ракетный удар.
Последствия для врага
По данным ГУР, штаб российских оккупантов уничтожен, шестеро оккупантов ликвидированы, еще трое получили тяжелые ранения.
Ранее в ГУР сообщали, что уничтожено телекоммуникационное оборудование россиян на оккупированной Донетчине. Также были уничтожены вагоны грузового поезда на железнодорожной станции в Московской области РФ.
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