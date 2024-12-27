На Запоріжжі унаслідок удару з HIMARS ліквідовано трьох офіцерів армії РФ, - ГУР МО. ВІДЕО+ФОТО

Трьох офіцерів керівного складу російських окупаційних військ ліквідовано внаслідок успішної операції Департаменту активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Сил безпілотних систем ЗСУ та оперативного угруповання військ "Таврія".

Про це повідомляє пресслужба ГУР МОУ, передає Цензор.НЕТ.

Деталі успішної операції

Зазначається, що співробітники ГУР здобули інформацію щодо запланованої зустрічі за участю офіцерів командування 4-ї гвардійської військової бази окупаційних сил РФ, які беруть участь у злочинній війні проти України у Запорізькій області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 782 510 осіб (+1650 за добу), 9644 танки, 21 379 артсистем, 19 951 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

"Одразу після початку польової наради окупантів по скупченню російських офіцерів та їхніх транспортних засобів завдали високоточного удару з HIMARS, а після прибуття групи евакуації загарбників атакували ударні дрони українських Сил безпеки та оборони", - розповіли у розвідці.

Унаслідок операції ліквідовано троє офіцерів російських окупаційних військ:

капітан Нагорний Дмитрій Олегович, командир 1 батальйону 135-го мотострілецького полку ЗС РФ;

капітан Крохмальов Григорій Олександрович, заступник начальника штабу з розвідки, начальник розвідки 135-го мотострілецького полку ЗС РФ;

капітан Фомін Юрій Вікторович, командир зенітної батареї 4-ї гвардійської військової бази ЗС РФ.

Крім того, знищено 5 одиниць автомобільної техніки російських військ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок удару ЗСУ по Льгову на Курщині ліквідовано заступника командира 810-ї ОБРМП ЗС РФ, - СтратКом



