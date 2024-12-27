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На Запоріжжі унаслідок удару з HIMARS ліквідовано трьох офіцерів армії РФ, - ГУР МО. ВІДЕО+ФОТО

Трьох офіцерів керівного складу російських окупаційних військ ліквідовано внаслідок успішної операції Департаменту активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Сил безпілотних систем ЗСУ та оперативного угруповання військ "Таврія".

Про це повідомляє пресслужба ГУР МОУ, передає Цензор.НЕТ.

Деталі успішної операції

Зазначається, що співробітники ГУР здобули інформацію щодо запланованої зустрічі за участю офіцерів командування 4-ї гвардійської військової бази окупаційних сил РФ, які беруть участь у злочинній війні проти України у Запорізькій області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 782 510 осіб (+1650 за добу), 9644 танки, 21 379 артсистем, 19 951 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

"Одразу після початку польової наради окупантів по скупченню російських офіцерів та їхніх транспортних засобів завдали високоточного удару з HIMARS, а після прибуття групи евакуації загарбників атакували ударні дрони українських Сил безпеки та оборони", - розповіли у розвідці.

Унаслідок операції ліквідовано троє офіцерів російських окупаційних військ:

  • капітан Нагорний Дмитрій Олегович, командир 1 батальйону 135-го мотострілецького полку ЗС РФ;
  • капітан Крохмальов Григорій Олександрович, заступник начальника штабу з розвідки, начальник розвідки 135-го мотострілецького полку ЗС РФ;
  • капітан Фомін Юрій Вікторович, командир зенітної батареї 4-ї гвардійської військової бази ЗС РФ.

Крім того, знищено 5 одиниць автомобільної техніки російських військ.

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Ліквідовано трьох капітанів армії РФ у Запорізькій області: деталі операції
Ліквідовано трьох капітанів армії РФ у Запорізькій області: деталі операції

Автор: 

армія рф (17388) війна (1400) ліквідація (3924) Запорізька область (3605) HIMARS (307) ГУР (501)


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Топ коментарі
+29
Гарна робота-всім виконавцям респект...
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27.12.2024 10:20
+9
Слава ЗСУ!
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27.12.2024 10:42
+8
УАЗ обкатували?
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27.12.2024 10:23
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Гарна робота-всім виконавцям респект...
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27.12.2024 10:20 Відповісти
УАЗ обкатували?
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27.12.2024 10:23 Відповісти
Ага, холодна обкатка😵
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27.12.2024 11:46 Відповісти
Обкакували!
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27.12.2024 12:38 Відповісти
Шось пішло не так - прилетіло залізо - без привички хер встоіш
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27.12.2024 12:41 Відповісти
щось ті відра з болтами занадто цілі.
мабуть химери зранку не снідали
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27.12.2024 10:24 Відповісти
Йойойой!!! А шо сі стало? Автівки не пройшли митний контроль ?
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27.12.2024 10:24 Відповісти
утєчка газа! з газобалонної установки ))
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27.12.2024 10:40 Відповісти
Або птіца попала в двигун
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28.12.2024 11:05 Відповісти
Ну шо? "УАЗ" - відмити, скло замінити і буде, як новий...
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27.12.2024 10:41 Відповісти
Ага) Готовий для використання наступним одноразовим "капітанам расійскай арміі".
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27.12.2024 10:53 Відповісти
Слава ЗСУ!
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27.12.2024 10:42 Відповісти
Слава героической украинской армии, смерть рашистским оккупантам!
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27.12.2024 10:59 Відповісти
Три капітани... ну не знаю... краще б скупчення техніки, арту або склади. Заміну трьом швидко знайдуть
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27.12.2024 11:05 Відповісти
Когда у вас окажутся данные о "скоплении техники" ... - розвідка с удовольствием вас выслушает .
А должности были не простые и сразу заменить смогут только "дурилкой картонной" .
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27.12.2024 12:09 Відповісти
клоун не в курсі, що мости стоять на чонгарі
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27.12.2024 12:58 Відповісти
мда... диван крепка штука)))
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29.12.2024 10:19 Відповісти
В засрашки капітан на фронті - основна виконавча сила. Саме капітани акумулюють більшість бойового досвіду та виконують реальне управління військами та реалізацію бойових задач. Тож коли баранять 3х "бойових" капітанів з різних "служб" полку - капець бойовому управлінню з'єднання. Пари хаймарсів на це гарантовано не жаль.
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27.12.2024 17:52 Відповісти
Орест, менше б марахфону.... в мене щось інша думка з цього приводу. В крайньому випадку по моїх напрямках це зовсім не так
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29.12.2024 10:17 Відповісти
Ну написав би конкретно, де я не правий. Давай по пунктах:
- ротами (а головне - "загонами шторм-Z"), батареями тощо командують в основному капітани - вони і виконують безпосередньо задачі, це перша ланка без "передастів" (штабу) в засрашинському війську;
- у відосі зафіксовано витрату 2 хаймарсів на "скупчення з 5 легковиків" - тобто "не жаль" 2 хаймарсів на скупчення газиків та легковиків з 5 штук (що там будуть 3 капітани, думаю, ніхто не знав - не вірю, що агентурна розвідка чи прослушка таке оперативно дала б, але і це можливо);
- вже 2 роки з різних джерел є повідомлення про нестачу і пошуки засрашинського командування "хороших" командирів нижньої ланки - тобто реально вдача 3 капітанів "бойових" забаранити 1 ударом, якщо це справді сталось.
- якість командування в засрашинців гарантовано не краща за нашу, отже, забаранення 3 "бойових" капітанів з одного полку - це реально частковий розвал управління на тижні і втрата ефективності з'єданням - до чого призводить "випилення" з ланки командування 1-2-3 офіцерів тямущих - ми всі на власному прикладі знаємо.
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29.12.2024 12:54 Відповісти
Це там де русня нила, що розвели мальчікаф в трусіках і вони приїхали за гуманітаркою під хаймарси. Чудова робота.
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27.12.2024 11:45 Відповісти
Dorogovato... trjoh puljeij dlja etjih sobak bilo/bi dostatochno, i namnogo djeshevlje.
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27.12.2024 13:48 Відповісти
Дуже дешево, насправді. Забаранити парою хаймарсів трьох "бойових" капітанів з різних "служб" полку (піхота, розвідка, арта) - це розвалити бойове управління полку на тижні чи навіть місяці.

Велика вдача!
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27.12.2024 17:54 Відповісти
Якщо тільки не взяли приклад з кацапів. Куди влучили, там і штаб.
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28.12.2024 11:08 Відповісти
У відосі ми бачимо, що засрашинці вже бояться збиратись більше ніж 2є в "стаціонарних штабах" навіть в оперативному тилу. І вимушені зустрічатись в "мобільних штабах".

Це досить добре демонструє рівень агентурної та радіоелектронної розвідки в України та можливості засрашки з контролю за своїм тактичним та оперативним тилом.

Якщо ви побачили інше - будь-ласка, точніше висловлюйтесь.
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28.12.2024 11:29 Відповісти
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27.12.2024 13:50 Відповісти
Нє фУЙ шаSтать ! .....
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27.12.2024 15:29 Відповісти
Решта хай ходять і сруться, поки не здохнуть.
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27.12.2024 22:30 Відповісти
Як на мене то занадто дорого обійшлися "три капітана"... але ж у нас "офіс простих рішень", чи не так? Що може бути простішим за забаранити аж двома хаймарсами трьох ушльопків на відкритому просторі? Уявіть що одна ракета має 176 000 вольфрамових шариків діаметром 3,3 міліметра. Витратили дві. Розбиті автівки мали б бути як решето, але ми цього не бачимо і чомусь здохло лише три кацапа... Щось тут смердить брехнею... Хтось щось украв...
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28.12.2024 00:48 Відповісти
Це було б ... 63 кг вольфраму... Не забагато?
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28.12.2024 01:51 Відповісти
 
 