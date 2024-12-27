На Запоріжжі унаслідок удару з HIMARS ліквідовано трьох офіцерів армії РФ, - ГУР МО. ВІДЕО+ФОТО
Трьох офіцерів керівного складу російських окупаційних військ ліквідовано внаслідок успішної операції Департаменту активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Сил безпілотних систем ЗСУ та оперативного угруповання військ "Таврія".
Про це повідомляє пресслужба ГУР МОУ, передає Цензор.НЕТ.
Деталі успішної операції
Зазначається, що співробітники ГУР здобули інформацію щодо запланованої зустрічі за участю офіцерів командування 4-ї гвардійської військової бази окупаційних сил РФ, які беруть участь у злочинній війні проти України у Запорізькій області.
"Одразу після початку польової наради окупантів по скупченню російських офіцерів та їхніх транспортних засобів завдали високоточного удару з HIMARS, а після прибуття групи евакуації загарбників атакували ударні дрони українських Сил безпеки та оборони", - розповіли у розвідці.
Унаслідок операції ліквідовано троє офіцерів російських окупаційних військ:
- капітан Нагорний Дмитрій Олегович, командир 1 батальйону 135-го мотострілецького полку ЗС РФ;
- капітан Крохмальов Григорій Олександрович, заступник начальника штабу з розвідки, начальник розвідки 135-го мотострілецького полку ЗС РФ;
- капітан Фомін Юрій Вікторович, командир зенітної батареї 4-ї гвардійської військової бази ЗС РФ.
Крім того, знищено 5 одиниць автомобільної техніки російських військ.
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мабуть химери зранку не снідали
А должности были не простые и сразу заменить смогут только "дурилкой картонной" .
- ротами (а головне - "загонами шторм-Z"), батареями тощо командують в основному капітани - вони і виконують безпосередньо задачі, це перша ланка без "передастів" (штабу) в засрашинському війську;
- у відосі зафіксовано витрату 2 хаймарсів на "скупчення з 5 легковиків" - тобто "не жаль" 2 хаймарсів на скупчення газиків та легковиків з 5 штук (що там будуть 3 капітани, думаю, ніхто не знав - не вірю, що агентурна розвідка чи прослушка таке оперативно дала б, але і це можливо);
- вже 2 роки з різних джерел є повідомлення про нестачу і пошуки засрашинського командування "хороших" командирів нижньої ланки - тобто реально вдача 3 капітанів "бойових" забаранити 1 ударом, якщо це справді сталось.
- якість командування в засрашинців гарантовано не краща за нашу, отже, забаранення 3 "бойових" капітанів з одного полку - це реально частковий розвал управління на тижні і втрата ефективності з'єданням - до чого призводить "випилення" з ланки командування 1-2-3 офіцерів тямущих - ми всі на власному прикладі знаємо.
Велика вдача!
Це досить добре демонструє рівень агентурної та радіоелектронної розвідки в України та можливості засрашки з контролю за своїм тактичним та оперативним тилом.
Якщо ви побачили інше - будь-ласка, точніше висловлюйтесь.