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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 782 510 осіб (+1650 за добу), 9644 танки, 21 379 артсистем, 19 951 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 782 510 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 27.12.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 782510 (+1650) осіб,

танків ‒ 9644 (+14) од,

бойових броньованих машин ‒ 19951 (+18) од,

артилерійських систем – 21379 (+22) од,

РСЗВ – 1256 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1032 (+1) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20999 (+28),

крилаті ракети ‒ 3003 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн  – 32262 (+82) од,

спеціальна техніка  ‒ 3668 (+1)

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Інфографіка

Автор: 

армія рф (17388) Генштаб ЗС (6578) ліквідація (3924) знищення (7243)


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Топ коментарі
+15
Минув 3964 день москальсько-української війни.
138! одиниць знищеної техніки за день, чумардоси 1650!! Танки десь накопали.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 782 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Мордовія.
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27.12.2024 08:51
+7
Наземка 3 тис одиниць з початку місяця, відверто кажучи не густо.
Про чумардосів таке не скажеш, 40 тисяч з початку місяця, на сьогодні третій показник з початку війни.
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27.12.2024 07:46
+7
Безмозга мовчить,ти підпрягся?
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27.12.2024 08:01
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Безмозга мовчить,ти підпрягся?
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27.12.2024 08:01 Відповісти
Мадяра не чіпай,бидло..
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27.12.2024 08:02 Відповісти
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZXYsGCrqEQBILnQ0Y86mJzGGvhP6QS_7huTvRsiRn02ZxiLLx6NYIwsG2Q2GeopJ5syDthoKzgAIifd9gHIgMWbLPVA-sTXmDa3LCjq3b9JNsIhVgL7VRNkOGwJHIk-hXDuPxRaPG7rlsXKHtRxl4kYJUk7kjdCyNdgxO-JP2cy1A&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid0KMxPAaEFhjrVxpAvAZi2c7vwLsT57rcXopmSYudCDrNWtwYSV88Sh5Q5hq2s8B1Jl?__cft__[0]=AZXYsGCrqEQBILnQ0Y86mJzGGvhP6QS_7huTvRsiRn02ZxiLLx6NYIwsG2Q2GeopJ5syDthoKzgAIifd9gHIgMWbLPVA-sTXmDa3LCjq3b9JNsIhVgL7VRNkOGwJHIk-hXDuPxRaPG7rlsXKHtRxl4kYJUk7kjdCyNdgxO-JP2cy1A&__tn__=%2CO%2CP-R 10 грудня о 02:52 ·

Друзі, критична ситуація під Покровськом через майже повну відсутність дронів у нашої піхоти. Підрозділам 32-і механізованої, 59-і мотопіхотної та 155-і механізованих бригад терміново потрібні дрони - в першу чергу з тепловізорами, Мавік-3Т та Аутел-4Т. Ці бригади отримали значне поповнення людьми, але не отримують взагалі дрони для розвідки та скидів від Міноборони. Жодного дрону. Виявляється, що у нас Міноборони простіше набрати людей в армію, життя яких по-перше безцінне, а по-друге, вартує для бюджету десятки мільйонів, ніж надати їм дрони по 150 тисяч гривень.

Усе забезпечення дронами - від волонтерів, але у 32-і та 155-і навіть волонтерів мало, які б допомогли, а 59-та зараз не отримує такої підтримки як рік тому. Я передав 32-й та 155-й бригадам зі свого фонду 10 дронів, цими дронами нейтралізовано біля 20 окупантів, але це крапля у морі потреб розвідки та скидів. Цілей тут дуже багато, російські штурмові групи йдуть кожного дня по багатьох напрямках.
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27.12.2024 08:13 Відповісти
Про втрати Бутусов нічого не пише..
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27.12.2024 08:14 Відповісти
З отої кучі що наваляв мудень начебто від Бутусова, тільки фраза (і та перекручена для більшого негативу) про нестачу дронів.
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27.12.2024 08:42 Відповісти
Наземка 3 тис одиниць з початку місяця, відверто кажучи не густо.
Про чумардосів таке не скажеш, 40 тисяч з початку місяця, на сьогодні третій показник з початку війни.
показати весь коментар
27.12.2024 07:46 Відповісти
Минув 3964 день москальсько-української війни.
138! одиниць знищеної техніки за день, чумардоси 1650!! Танки десь накопали.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 782 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Мордовія.
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27.12.2024 08:51 Відповісти
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27.12.2024 08:56 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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27.12.2024 09:23 Відповісти
 
 