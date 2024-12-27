Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 782 510 осіб (+1650 за добу), 9644 танки, 21 379 артсистем, 19 951 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 782 510 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 27.12.24 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 782510 (+1650) осіб,
танків ‒ 9644 (+14) од,
бойових броньованих машин ‒ 19951 (+18) од,
артилерійських систем – 21379 (+22) од,
РСЗВ – 1256 (+0) од,
засоби ППО ‒ 1032 (+1) од,
літаків – 369 (+0) од,
гелікоптерів – 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20999 (+28),
крилаті ракети ‒ 3003 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 32262 (+82) од,
спеціальна техніка ‒ 3668 (+1)
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid0KMxPAaEFhjrVxpAvAZi2c7vwLsT57rcXopmSYudCDrNWtwYSV88Sh5Q5hq2s8B1Jl?__cft__[0]=AZXYsGCrqEQBILnQ0Y86mJzGGvhP6QS_7huTvRsiRn02ZxiLLx6NYIwsG2Q2GeopJ5syDthoKzgAIifd9gHIgMWbLPVA-sTXmDa3LCjq3b9JNsIhVgL7VRNkOGwJHIk-hXDuPxRaPG7rlsXKHtRxl4kYJUk7kjdCyNdgxO-JP2cy1A&__tn__=%2CO%2CP-R 10 грудня о 02:52 ·
Друзі, критична ситуація під Покровськом через майже повну відсутність дронів у нашої піхоти. Підрозділам 32-і механізованої, 59-і мотопіхотної та 155-і механізованих бригад терміново потрібні дрони - в першу чергу з тепловізорами, Мавік-3Т та Аутел-4Т. Ці бригади отримали значне поповнення людьми, але не отримують взагалі дрони для розвідки та скидів від Міноборони. Жодного дрону. Виявляється, що у нас Міноборони простіше набрати людей в армію, життя яких по-перше безцінне, а по-друге, вартує для бюджету десятки мільйонів, ніж надати їм дрони по 150 тисяч гривень.
Усе забезпечення дронами - від волонтерів, але у 32-і та 155-і навіть волонтерів мало, які б допомогли, а 59-та зараз не отримує такої підтримки як рік тому. Я передав 32-й та 155-й бригадам зі свого фонду 10 дронів, цими дронами нейтралізовано біля 20 окупантів, але це крапля у морі потреб розвідки та скидів. Цілей тут дуже багато, російські штурмові групи йдуть кожного дня по багатьох напрямках.
Про чумардосів таке не скажеш, 40 тисяч з початку місяця, на сьогодні третій показник з початку війни.
138! одиниць знищеної техніки за день, чумардоси 1650!! Танки десь накопали.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 782 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Мордовія.