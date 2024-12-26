Унаслідок удару ЗСУ по Льгову на Курщині ліквідовано заступника командира 810-ї ОБРМП ЗС РФ, - СтратКом
Унаслідок удару Сил оборони України у середу, 25 грудня, по командному пункту 810 окремої бригади морської піхоти ЗС РФ у місті Льгов Курської області ліквідовані російські військовослужбовці.
Про це повідомив СтратКом ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
За уточненою інформацією, будівля, де розміщувався командний пункт 810 бригади, частково знищена.
Окрім того, унаслідок удару ЗСУ, ймовірно, був ліквідований заступник командира бригади та ще 17 російських військовослужбовців, більшість - офіцери штабу, додали у СтратКомі.
У ЗСУ запевнили, що бойова робота по важливих військових цілях росіян триватиме й надалі.
Нагадаємо, 25 грудня Сили оборони України завдали удару по пункту управління російських окупантів у місті Льгов Курської області РФ.
У тамтешніх телеграм-канал підтвердили атаку ЗСУ на пункт управління 810-ї бригади армії РФ та писали про "последствия тяжелые".
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саме цей ган@он давав накази підлеглим пі@арам вбивати наших полонених бійців
саме це падло контролювало виконання цього наказу
най гниє тварюка без спомину
на тому світі з нього ще спитають за все
Я лише підтвердив ваші слова тим, що фото старе. І, між іншим, поставив вподобайку.
Рускій хєрой....