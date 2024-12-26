УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14132 відвідувача онлайн
Новини Війна
6 440 15

Унаслідок удару ЗСУ по Льгову на Курщині ліквідовано заступника командира 810-ї ОБРМП ЗС РФ, - СтратКом

Унаслідок удару Сил оборони України у середу, 25 грудня, по командному пункту 810 окремої бригади морської піхоти ЗС РФ у місті Льгов Курської області ліквідовані російські військовослужбовці.

Про це повідомив СтратКом ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

За уточненою інформацією, будівля, де розміщувався командний пункт 810 бригади, частково знищена.

Окрім того, унаслідок удару ЗСУ, ймовірно, був ліквідований заступник командира бригади та ще 17 російських військовослужбовців, більшість - офіцери штабу, додали у СтратКомі.

Удар ЗСУ по Льгову на Курщині
Заступник командира 810-ї бригади морської піхоти ЗС РФ Паштов Салім Мухарбетович

У ЗСУ запевнили, що бойова робота по важливих військових цілях росіян триватиме й надалі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська КНДР продовжують зазнавати втрат, також їм бракує питної води: ГУР про ситуацію на Курщині 

Удар по пункту управління росіян у Льгові на Курщині: ЗСУ назвали втрати РФ

Нагадаємо, 25 грудня Сили оборони України завдали удару по пункту управління російських окупантів у місті Льгов Курської області РФ.

У тамтешніх телеграм-канал підтвердили атаку ЗСУ на пункт управління 810-ї бригади армії РФ та писали про "последствия тяжелые".

Автор: 

війна (1400) ліквідація (3924) ЗСУ (7545) Курськ (1109) Удари по РФ (281)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
Я дивлюся - комсклад у кацапів не встигає виростать у військових званнях... Колись у командирах батальйонів підполковники були... А зараз - старші лейтенанти - капітани... Уже капітани і в бригадній ланці командують... Гарно ми їм комсклад "викосили"... Прямо наче РСЧА - після 1939-го...
показати весь коментар
26.12.2024 16:46
+10
ну і нахіба тут ці пі@ар та пі@арша?!
саме цей ган@он давав накази підлеглим пі@арам вбивати наших полонених бійців
саме це падло контролювало виконання цього наказу
най гниє тварюка без спомину
на тому світі з нього ще спитають за все
показати весь коментар
26.12.2024 16:47
+8
Фото командира - генетику не обманеш
показати весь коментар
26.12.2024 16:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А командир відповз? - а міг би теж під роздачу
показати весь коментар
26.12.2024 16:34 Відповісти
Фото командира - генетику не обманеш
показати весь коментар
26.12.2024 16:37 Відповісти
У нас своих зубарашвили хватает везде во власти
показати весь коментар
26.12.2024 20:31 Відповісти
показати весь коментар
26.12.2024 16:42 Відповісти
ну і нахіба тут ці пі@ар та пі@арша?!
саме цей ган@он давав накази підлеглим пі@арам вбивати наших полонених бійців
саме це падло контролювало виконання цього наказу
най гниє тварюка без спомину
на тому світі з нього ще спитають за все
показати весь коментар
26.12.2024 16:47 Відповісти
Щось не сходиться....Або фото старе, або хтось не робить фактчекінг. У цього "командіра" нарукавний знак 3-ої мотострілецької дивізії 20-ої загальновійськової армії Сухопутних військ зс рф. Аж ніяк не морська піхота, де обов'язковим елементом символіки є якір...Хіба що він в ту бригаду морпіхів свого часу перевівся...
показати весь коментар
26.12.2024 16:43 Відповісти
показати весь коментар
26.12.2024 18:48 Відповісти
Ой, як зручно. Тактика безпрограшна: якщо не розбираєшся, то зразу запитуй про "пагодку в масквє". Тут вам реальні факти наводять люди, які все-таки де в чому розбираються
показати весь коментар
26.12.2024 19:02 Відповісти
А ще раз подумати?
Я лише підтвердив ваші слова тим, що фото старе. І, між іншим, поставив вподобайку.
показати весь коментар
26.12.2024 19:06 Відповісти
Вибачте. Зразу не зрозумів, що малось на увазі. Дякую за вподобайку. Тут просто мене частенько банять і називають диванним воїном, бо іноді обґрунтовано ставлю під сумнів факти, наведені "речниками" і "журналістами"
показати весь коментар
27.12.2024 08:00 Відповісти
Приймається.
показати весь коментар
27.12.2024 08:48 Відповісти
Я дивлюся - комсклад у кацапів не встигає виростать у військових званнях... Колись у командирах батальйонів підполковники були... А зараз - старші лейтенанти - капітани... Уже капітани і в бригадній ланці командують... Гарно ми їм комсклад "викосили"... Прямо наче РСЧА - після 1939-го...
показати весь коментар
26.12.2024 16:46 Відповісти
показати весь коментар
26.12.2024 16:58 Відповісти
Це той що полонених розстрілював.
Рускій хєрой....
показати весь коментар
26.12.2024 17:00 Відповісти
Паштова - на паштет 😁
показати весь коментар
26.12.2024 17:49 Відповісти
 
 